IU Madrid propondrá este lunes a Anticapitalistas, Más Madrid y Equo la paralización de la operación Chamartín, ahora denominada Madrid Nuevo Norte, como requisito para articular una candidatura de confluencia en la región. Fuentes de la formación han explicado que durante este encuentro, según ha adelantado '20 Minutos', se va a llevar un documento elaborado por IU en el que se estipula este requisito para lograr una candidatura de unidad tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento. La idea es aumentar el porcentaje de vivienda pública y reducir la edificabilidad para actividades privadas.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no ha querido valorar la línea roja que ha puesto IU de cara a esta posible confluencia con Más Madrid porque, como repite desde hace casi cuatro años, "no es comentarista política" y "aún no ha empezado la campaña electoral". "Aún no estamos en campaña", ha contestado la alcaldesa desde la escuela infantil que ha visitado en Moratalaz y que comenzó a funcionar el pasado lunes. "Planteo que no estamos aún en campaña y actúo como alcaldesa viendo cómo funcionan las escuelas. Contestaré a las preguntas de mi trabajo como alcaldesa", ha respondido a la prensa.

Carmena ha declinado igualmente hablar de la encuesta de La Razón, que da a Más Madrid como lista ganadora aunque una unión de PP, Cs y Vox entregaría la Alcaldía a la derecha. "Son especulaciones propias de campaña. No me preocupan estas técnicas ni tienen nada que ver con mi día a día", ha zanjado.

Objetivo: "desbloquear" la situación de la izquierda

En el escrito de IU se plantea una metodología de conformación de candidaturas y también un programa político ecologistas, centrado en las clases populares y feministas para las elecciones de 2019. La reunión convocada con IU con actores de la izquierda madrileña se centra en "desbloquear" la situación actual tras la crisis provocada por el abandono de Íñigo Errejón como candidato de Podemos a la Presidencia regional y de Ramón Espinar como secretario regional de Podemos.

"No existen líneas de ruptura con ninguna de las partes, IU propondrá una ronda de encuentros para comenzar a concretar propuestas tratadas en las anteriores reuniones"

Precisamente esta formación no acudirá previsiblemente a este encuentro, pese a que IU Madrid confiaba en su asistencia de cara a avanzar en una candidatura conjunta con los agentes de la izquierda política en la región."Siguiendo la hoja de ruta aprobada por su militancia, y tras constatar que, a priori, no existen líneas de ruptura con ninguna de las partes, la federación madrileña de Izquierda Unida propondrá una ronda de encuentros para comenzar a concretar propuestas tratadas en las anteriores reuniones", señalan.

Así, IU Madrid propondrá avanzar en acuerdos políticos, programáticos y metodológicos, así como profundizar en mecanismos de rendición de cuentas y revocatorios.

Para Sol Sánchez, portavoz de Izquierda Unida de Madrid, "el compromiso de IU es trabajar en una candidatura unitaria sobre bases programáticas y de participación popular". "Ese es el desarrollo de la hoja de ruta aprobada en la Coordinadora de IU, y que finalmente deberá será refrendada en nuestro máximo órgano de decisión que es la Asamblea Político y Social", han dicho.