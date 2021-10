La comisión de investigación sobre Kitchen en el Congreso ha aprobado este martes la nueva lista de comparecencias al avalar las propuestas de PSOE y PNV, tal como han confirmado a este medio fuentes parlamentarias. En el caso de los primeros, su listado incorpora el interrogatorio del consejero madrileño y secretario de Justicia del Partido Popular, Enrique López, y rechaza la propuesta de Unidas Podemos de incluir al actual líder de los conservadores, Pablo Casado.

De esta manera, las comparecencias se retomarán el próximo 20 de octubre con el regreso ante el órgano parlamentario del excomisario José Manuel Villarejo, procesado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por la operación Kitchen, y Enrique García Castaño (ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo), ambos nombres propuestos por el Grupo Vasco.

Asimismo, la comisión cerrará el turno de comparecencias con los tres cargos que figuraban antes de que en junio se acordara la prórroga de los trabajos hasta diciembre: la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el exministro Jorge Fernández Díaz, procesado en la causa y, por último, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, cuya cita está prevista para mediados o finales de noviembre.

Por su parte, Unidas Podemos, que registró una lista por separado ante la negativa del PSOE de pedir la comparecencia de Casado, entre otros nombres, ha votado "de forma responsable" el listado de su socio de Gobierno para que continúen los trabajos de la comisión, según ha valorado el portavoz del grupo morado, Pablo Echenique.

Y es que, el espacio confederal entiende que al ser Casado el líder de los conservadores "inmediatamente después de Mariano Rajoy podría ofrecer a los diputados y diputadas explicaciones sobre la gestión que llevó a cabo al llegar a la presidencia", esto es "o no investigó, depuró y limpió lo ocurrido en su partido durante esta trama, y, por ende, debe dar explicaciones de su inacción, o sí lo hizo y, por tanto, podrá informar a los parlamentarios de lo que encontró y lo que llevó a cabo para depurar su partido".

Además, Unidas Podemos no pasa por alto que Casado llegó a presidencia de PP con los votos de los compromisarios de María Dolores de Cospedal e incluso incorporó en su Ejecutiva a Jorge Fernández Díaz, este último procesado en la trama.

A su vez, el espacio confederal había pedido la comparecencia de representantes de medios de comunicación que, en su opinión, podrían arrojar luz en la comisión Kitchen, como es el caso de Mauricio Casals, adjunto a la presidencia de Atresmedia Corporación, que, según los indicios, ejercía de intermediario entre Rajoy y Bárcenas. También es el caso de Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, por estar asociados a lo que Unidas Podemos denomina la "guerra de los comisarios". También, el grupo morado pidió la comparecencia de personas vinculadas al CNI como María González, responsable del equipo de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, y el propio presidente del servicio de inteligencia durante los hechos investigados, Félix Sanz Roldán.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha justificado la decisión de su grupo de no incluir a Casado y al resto de perfiles solicitados por Unidas Podemos porque "no aportarían" información relevante a la comisión o no "son adecuados". "Nuestra relación de comparecientes se fundamenta en el objetivo del órgano parlamentario y por eso planteamos perfiles que realmente han estado directamente implicados en este proceso", ha señalado en referencia a Enrique López, quien presuntamente medió entre el extesorero Luis Bárcenas y el abogado del partido, Jesús Santos, cuando era juez en la Audiencia Nacional.