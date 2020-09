Francisco Martínez Vázquez, ex secretario de Estado de Seguridad del ministerio de Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz, ha amenazado con tirar de la manta en el juicio sobre la Operación Kitchen: "Voy a contarle al juez todo lo que sé", ha asegurado durante una entrevista a El País.

Martínez, imputado en la operación de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, afirma que él supo de esta operación por Fernández Díaz, por lo que rechaza interpretaciones en las que él es representado como el líder intelectual de la operación: "Supe de esa operación por el ministro. Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de Bárcenas [...] Yo me quedé atónito. Hablé con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y me dijo que sí, que había un grupo de policías con el confidente, que era el chófer de Bárcenas".

El que fuera secretario de Estado de Seguridad, uno de los cargos más relevantes del Ministerio de Interior, asegura que su misión era "firmar talones para el pago de fondos reservados: "Mi misión era firmar talones para el pago de esos fondos reservados, pero desde una perspectiva administrativa. Junto conmigo firmaba el coronel Diego Pérez de los Cobos, que era quien se encargaba de supervisar que estuvieran todas las firmas pertinentes, desde la del policía que pedía los fondos para pagar a su confidente hasta la cúpula de Interior, uno por uno. Yo daba una cantidad global a la unidad que lo hubiese solicitado, pero ahí no se especificaba ni el contenido de las investigaciones ni el tipo de operación. Y en el listado de operaciones pagadas con fondos reservados que a mí me pasaron no hubo ninguna que se denominase Kitchen", se justifica Martínez.



En un escrito enviado a Fiscalía Anticorrupción, que sirvió para imputar a Fernández Díaz, Martínez Vázquez se mostraba contundente: "Mi grandísimo error fue serle leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal". Y completaba: "Te garantizo que si yo tengo que declarar porque me implique GP (García Castaño), también irán JFD (Fernández Díaz) y probablemente MR (Mariano Rajoy)".