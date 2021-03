La oposición acusa a Ayuso de estar "con la extrema derecha" tras prohibir la charla de Irene Montero en un instituto

Los partidos de la oposición han criticado que el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso haya prohibido una visita de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al Instituto público de Educación Secundaria Gómez Moreno con motivo del Día Internacional de la Mujer. Desde el entorno de la presidenta madrileña censuraron que la ministra pretendía hacer "un acto político" en un instituto público "en horario lectivo".

Desde los partidos de la oposición han criticado esta decisión. La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha asegurado que este hecho les parece "intolerable y vergonzoso".

"No se puede vetar a ninguna persona, no solamente a la ministra de igualdad. El hecho de que Ortega Smith sí estuviese ayer en un colegio público nos parece una demostración mas de que Ayuso está con la extrema derecha y en contra del feminismo. Ayuso puede vetar a la ministra de igualdad, criminalizar el feminismo y estar a favor de la extrema derecha, pero los alumnos de ambos institutos le han dado una lección de dignidad a la señora Ayuso", ha dicho la portavoz de Podemols.

Desde Más Madrid denuncian que "la prohibición de una charla de una ministra, sea de igualdad o cualquier otra, es un acto de censura que la autonomía del centro y trata a los alumnos como personas sin criterio propio", ha declarado Pablo Gómez Perpinyà. "Los alumnos pueden asistir perfectamente, escuchar los argumentos, formar su propia opinión e intervenir en la charla. No es normal la decisión que ha adoptado la Comunidad de Madrid", ha dicho. A Perpinyà le preocupa que el gobierno madrileño solo permita "las charlas que coincidan con el ideario moral de Ayuso".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, ha avalado la posición del Gobierno madrileño. "Las aulas no son sitios para hacer mítines, las aulas no son sitios para que los políticos vayan a hablar sobre lo mal que lo están haciendo", ha dicho. "No es porque sea la señora Montero, lo creo igual para alguien del PP, Cs o del PSOE. Los colegios no necesitan más políticos hablando sobre lo que hacen o dejan de hacer; para mítines tenemos muchos sitios. Lo ultimo que necesitamos es a la señora Montero haciendo una campaña mas para justificar un ministerio cuyo ultimo trabajo ha sido combatir al color rosa", ha argumentado.

Previamente, el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, justificaba la posición de su Gobierno alegando que el Ministerio de Igualdad no facilitó la información que demandaba su Consejería para autorizar un acto de la Montero. A juicio de Ossorio, Montero actuó "con total deslealtad". "Quizá por ser pareja del vicepresidente del Gobierno o ministra se piensa que a ella no se le aplican las regla de los demás", ha declarado el consejero.