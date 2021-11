La oposición en bloque desaloja a García Albiol de la alcaldía de Badalona y elige al socialista Rubén Guijarro como nuevo alcalde

Xavier García Albiol ya no es el alcalde de Badalona después de que haya salido adelante, tal y como estaba previsto, la moción de censura que ha dado la vara municipal al socialista Rubén Guijarro con los votos de la oposición en bloque.

El pleno ha transcurrido entre una gran expectación mediática y emociones enfrentadas, con ovaciones y gritos tanto para el candidato entrante como para el saliente y con palabras de agradecimiento pero también reproches entre los distintos grupos, lo que no ha impedido el voto conjunto de la oposición.

La aprobación del texto y el nombramiento del nuevo alcalde, que se ha hecho sólo instantes después, se ha celebrado con fuertes aplausos de prácticamente todo el auditorio del Badalona Centro Internacional de Negocios (BCIN), donde se ha celebrado el pleno para observar las medidas covid. La sala estaba llena de invitados de todos los grupos y prensa.

En total, 16 concejales de los 27 del pleno municipal pertenecientes a cinco grupos distintos han dicho "sí" a relevar al alcalde del PP de su cargo en una alianza multipartido que no fue posible en mayo del 2020, cuando Albiol recuperó la alcaldía. Guijarro ha tomado posesión del cargo entre fuertes aplausos y ha prometido empezar "una nueva etapa" en la ciudad.

Los diputados del PSC, Guanyem, ERC, Badalona en Comú y JxCat han acusado de mentiroso y corrupto al alcalde saliente por su aparición en los papeles de Pandora y le han reprochado hacer uso de la xenofobia y el enfrentamiento entre los vecinos para ganar votos.

Albiol y su grupo municipal, por otra parte, han negado todos los hechos, han acusado a la oposición de vivir en una "realidad paralela", se han autoproclamado como los únicos depositarios del apoyo de los vecinos y se han mostrado convencidos de que volverán a ganar en 2023.

Los parlamentos del alcalde y el exalcalde, así como de todos los grupos municipales, han oscilado entre los reproches del PP a la oposición con las muestras de reconocimiento y agradecimiento de los demás grupos entre ellos, excepto Guanyem, marca local de la CUP, que ha lanzado críticas hacia el PSC por no incluirlos en el futuro gobierno de la ciudad.

Una "convulsión" política y democrática

Antes de ser nombrado alcalde, Guijarro ha lamentado que las informaciones sobre los papeles de Pandora volvieron a poner a Badalona en el foco y en el centro "de una convulsión política y democrática" y ha acusado a Albiol de haberse "atrincherado en la mentira " al negar los hechos. En su discurso ha ido cambiando del catalán al castellano, al igual que ha hecho Albiol de entre todos los concejales que han hablado, y ha afirmado que la moción de censura se convirtió en un movimiento necesario para la "higiene democrática". Asimismo ha reprochado en varias ocasiones que Albiol no dimitiera cuando tuvo la oportunidad.

El exalcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, a su salida del pleno extraordinario en el que se ha debatido y aprobado la moción de censura contra él, por su aparición en los 'papeles de Pandora'. — David Zorrakino / EUROPA PRESS

Por su parte, Albiol ha remarcado durante su discurso, como ya había hecho en una breve atención a los medios en la entrada, que la moción de censura ha salido adelante con el apoyo de 16 concejales de nueve partidos distintos. A nivel práctico, se trata de cinco grupos, aunque él hace referencia al conjunto de partidos sin contar las coaliciones. El ya exalcalde ha querido poner así énfasis en la idea de que la moción se ha basado en un "todos contra Albiol". "No hago esta intervención ni desde el rencor ni del resentimiento, sino desde la gratitud a todos los vecinos por su confianza", aseveró. El concejal ha querido reafirmarse como el único que cuenta con el apoyo mayoritario de los vecinos y ha acusado a la oposición de unirse en un movimiento "de despachos" contra "un sentimiento mayoritario" de la ciudadanía.

García Albiol se ha autoproclamado como el único depositario de la confianza de los vecinos

En ese momento, Albiol ha preguntado de forma retórica a la oposición si cree que podrá llevar a cabo algún proyecto durante los 18 meses que quedan de mandato. De forma espontánea, los concejales han dicho 'sí', mientras los del PP han respondido 'no' hasta que el presidente de la mesa de edad ha llamado al orden, como en otras ocasiones a lo largo del pleno.

"Badalona es mi razón de ser en política. Me ha afectado muchísimo lo ocurrido en las últimas semanas", ha explicado, antes de negar que sus acciones en torno a la sociedad offshore registrada en Belice se encontrara fuera de la legalidad y afirmar que en las elecciones de 2023 los vecinos les situarán "a todos en el sitio que nos merecemos". Su discurso ha terminado entre fuertes ovaciones y los invitados del partido y concejales se han puesto de pie.



Reparación de un "error histórico"

Aïda Llauradó, cabeza de lista de Badalona en Comú Podem, ha afirmado que en el último pleno de investidura se cometieron "errores históricos", en referencia a la falta de acuerdo que llevó a Albiol de nuevo al frente del consistorio, pero añadió que esperan poder enmendarlo con la decisión que han tomado hoy basada en la "generosidad, colaboración y ayuda mutua" entre los grupos de la oposición. Ha celebrado el éxito de la moción calificándolo como "uno de los pocos consensos de ciudad que hemos logrado en este año y medio".

El concejal de ERC Àlex Montornés ha destacado que Albiol no ha llevado a cabo una buena gobernanza, no ha sacado adelante unos presupuestos para este año y ha renunciado a "una salida digna" evitando presentar su dimisión.

David Torrents, mosso d'esquadra y único diputado de JxCat, se ha ofrecido a Guijarro como "el socio más fiel que tendrá", algo que él mismo ha reconocido que no se hubiera esperado pero al que le ha llevado la situación.

Guanyem se ha mostrado muy crítico con el PSC y le ha acusado de no haber permitido un gobierno donde estén incluidos

Por otra parte, la portavoz de Guanyem Nora San Sebastián ha afirmado que están "muy satisfechas" por el acuerdo pero ha hecho un discurso duro contra el PSC, al que acusan de no haber querido sacar adelante la moción de censura antes justificándose por la falta de oportunidad, y, además, ha criticado su gestión en el anterior gobierno. "No todo vale para estar en el poder", ha afirmado. San Sebastián ha dicho que hubiera preferido un gobierno amplio pero "la vieja política no lo ha permitido", y ha asegurado al PSC que fiscalizarán de cerca al equipo municipal. Más tarde, tras la toma de posesión de Guijarro, otro de los cuatro diputados de Guanyem, David Guerrero, ha afirmado que "este gobierno no emociona, ni ilusiona, ni convence".

El nuevo alcalde de Badalona, el socialista Rubén Guijarro (c), posa con su equipo tras ser elegido alcalde en la moción de censura contra Xavier García Albiol (PP), por su aparición en los 'papeles de Pandora'. — David Zorrakino / EUROPA PRESS

Por su parte, Teresa González, concejala del PSC, reiteró el agradecimiento a Guanyem y subrayó que la moción no ha sido motivada "ni por el tacticismo ni por el cálculo electoral".

En la intervención más polémica, la concejala del PP Cristina Agüera ha preguntado al resto de fuerzas "de qué corrupción están hablando" y ha calificado de "impecable" la gestión del PP. Agüera ha tenido que interrumpir su discurso porque se ha emocionado una vez que Albiol ha perdido la alcaldía, y ha levantado la indignación de los concejales e invitados cuando ha afirmado que la verdadera crisis institucional se dio cuando el exalcalde Àlex Pastor fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y agredir a un agente. Agüera ha dicho que, por mucho que tengan el apoyo de 58.000 votos, se trata de cinco partidos diferentes -nueve según Albiol- los que se han unido para echar al alcalde, frase a la que los invitados han empezado a responder: ¿Y?

Con este pleno se pone punto y final al enésimo cambio de guion en la política municipal badalonesa pero se abre la incógnita sobre si el nuevo equipo de gobierno, conformado en principio por cuatro de los cinco grupos que han votado la moción -a excepción de Guanyem- serán capaces de mantener el acuerdo y plasmarlo en el día a día del gobierno de la ciudad.