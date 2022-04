Este martes se ha reunido el consejo de administración de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, la entidad pública que firmó los contratos para la compra de material sanitario defectuoso a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, que se llevaron comisiones millonarias por esta operación. Ha habido unanimidad entre los consejeros de los diferentes grupos municipales para que la funeraria se persone como acusación particular por esta presunta estafa.

La unanimidad acaba ahí. Las diferencias han surgido a la hora de dirimir las responsabilidades. El más crítico ha sido el consejero de Más Madrid en Funeraria, el concejal Miguel Montejo, quien cree que el Ayuntamiento "va a remolque" en este caso. "Dos personas cobraron un 50% de comisión en los contratos más grandes y todavía no se ha explicado debidamente cómo estas personas llegaron a ser validadas de los cientos de propuestas que se recibieron".

Tras la reunión, Montejo ha reclamado "transparencia total" en las acciones jurídicas de Funeraria y ha acusado al equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de tener "el único afán de ocultar que los comisionistas estaban directamente vinculados al alcalde porque es esa la relación que falta por explicar".

"El Ayuntamiento y Funeraria llevan más de un año desde que la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos, Elena Collado, testificó en calidad de testigo ante Fiscalía sin hacer nada, tiempo que le ha dado a los estafadores a blanquear el dinero que cobraron en comisiones", ha lamentado el edil de Más Madrid.

"¿Por qué precisamente eligieron la de Alberto Luceño y Luis Medina, que venían prescritos presuntamente por un primo del alcalde? Ese parece, a nuestro juicio, el porqué del Ayuntamiento ocultó durante tanto tiempo la existencia de esta relación e investigación, que no se vinculara al alcalde", ha añadido Montjo.

Más Madrid, ante la "inacción del Ayuntamiento", ha pedido en el consejo de administración "que las personas directamente vinculadas a los comisionistas se inhibieran de las votaciones y de la gestión pero la dirección de la empresa no lo ve así", lo que viene siendo "un error por su parte".

Montejo también ha transmitido a la prensa que su grupo ha solicitado que todos los consejeros sean puntualmente informados de toda la estrategia jurídica que pueda llevar adelante Funeraria, aunque, ha dicho, se les ha informado "que es posible de que no se les acepte como parte de la causa del Juzgado 47".

"Yo no entiendo que sea así: el consejo de administración tomó unas decisiones ocultando esa información a los consejeros que votaron por unanimidad la aprobación de estos contratos y creo que el juzgado debería admitir la causa porque, al fin y al cabo, hay un conflicto de intereses entre las personas que representan y van a dirigir la estrategia jurídica y los intereses del Ayuntamiento", ha argumentado.

En la misma línea de reclamar transparencia se ha pronunciado Recupera Madrid. "Tenemos que esclarecer que no se haya producido un tráfico de influencias y que se analice el resto de esos cientos de ofrecimientos que en el consejo de administración nos dijeron haber recibido y analizarlos", ha afirmado su portavoz, Marta Higueras.

El PSOE, por su parte, también exige explicaciones a José Luis Martínez-Almeida, "pero sin tanta contradicción". Mar Espinar, su portavoz, ha asegurado a los medios que le "siguen faltando muchas explicaciones". "Este contrato lleva más de un año en Fiscalía. ¿Por qué no se informó a nadie de la Corporación? ¿Por qué no se informó al consejo de administración de Funeraria? ¿Cómo llegaron a cobrarse esas desorbitadas comisiones en los meses más duros de pandemia? ¿Cuál es la relación entre la Alcaldía y los comisionistas?", ha enumerado. "Llevan más de un año haciendo y deshaciendo a su antojo sin dar explicaciones a nadie. Esto no puede salirle gratis, tiene que comparecer Almeida públicamente y dar todas las explicaciones oportunas, a poder ser sin tanta contradicción como hasta ahora", ha reclamado la edil socialista.