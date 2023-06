La oposición exige a Moreno que censure los pactos de PP y Vox que diluyen la lucha contra la violencia machista

El PSOE le reclamó este miércoles a Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía que rechazase expresamente los acuerdos del PP, su partido, con Vox que dañan los derechos de las mujeres y LGTBIQ+.

"Lo importante hoy aquí es que usted, que se jacta de que dice lo que quiere decir independientemente de lo que piensen en su partido, es que diga que rechaza los acuerdos del PP con Vox ¿Por qué se lo digo? ¿Es consciente de que su grupo parlamentario ha presentado una enmienda a una Proposición No de Ley del PSOE que habla de violencia intrafamiliar?", le preguntó Juan Espadas, secretario general del PSOE en su turno durante el "debate de Política General" mantenido con el presidente.

En esa PNL, el PSOE lleva en su punto sexto la eliminación del teléfono de violencia intrafamiliar, creado la legislatura pasada tras un pacto de Moreno con Vox y mantenido en esta por el PP, ya en solitario. El partido ha presentado una enmienda en la que se usa el concepto, utilizado por Vox para negar la violencia machista, y el mismo teléfono.

La enmienda del PP alude, según fuentes de Presidencia, "a la violencia intrafamiliar porque enmienda un párrafo de la PNL del PSOE sobre el teléfono de violencia intrafamiliar. En ningún caso es una sustitución del término violencia de género o violencia machista".

Así dice la enmienda del PP: "El Parlamento manifiesta la necesidad de continuar adoptando medidas tendentes a sensibilizar, detectar, prevenir y combatir la violencia intrafamiliar en todas sus formas y manifestaciones dado su crecimiento exponencial en los últimos años". Ese teléfono costó más de un cuarto de millón de euros ponerlo en marcha y recibió dos llamadas de media al día en su primer año de funcionamiento.

Moreno nada respondió –es posible que no conociera la enmienda presentada por el grupo parlamentario del PP– al tema de la PNL ni del concepto violencia intrafamiliar en concreto y tampoco censuró explícitamente los pactos de su partido, como le pedía la oposición. En otros momentos del debate, sí habló de la violencia machista y utilizó ese término con naturalidad. También reprochó a Vox sus políticas que fomentan el "antagonismo".

"En materia de violencia de género, el presupuesto es mayor. Hemos multiplicado por diez el teléfono de atención a la mujer. Nunca en la historia de Andalucía el Instituto Andaluz de la Mujer ha tenido tantos recursos, ¿Cómo puede cuestionar nuestro compromiso contra la violencia machista? El compromiso es absoluto. Esta es una cuestión de estado", le dijo a Espadas.

"Usted pone siempre en solfa –añadió– la sensibilidad que tiene mi grupo parlamentario, que no somos sensibles y que no empatizamos con una mujer que recibe una agresión vil. Probablemente le moleste que yo tenga un discurso inclusivo. Lo que tiene que hacer no es confrontar desde la exageración y la vanidad".

En su turno de debate con Vox, Moreno rechazó lo que tachó de políticas "tan duras en el ámbito ideológico" porque conducen a la "división social". "Yo pretendo construir desde una base social amplia evitando esa "política de confrontación y de antagonismo", manifestó.

"Tenía que haber dejado claro, por qué sigue manteniendo este teléfono de violencia intrafamiliar. Rechace a los líderes de su partido que están haciendo esto en España", dijo Espadas.

Doñana

Doñana, una vez más, se convirtió en otro eje fundamental de la crítica de la oposición al presidente durante el debate. Un trabajo de la NASA que insiste en que la agricultura y el turismo han agravado la situación del acuífero, sobreexplotado y en retroceso, la misma idea que la ciencia, la Unesco y la Comisión Europea le han expresado a Moreno en reiteradas ocasiones. La oposición le reclamó que aparcase la ley que promueve y la retirase.

Sin embargo, el presidente hizo de nuevo oídos sordos y defendió una vez más su norma, que pretende ampliar los suelos regables en una comarca sobreexplotada: "Los que viven en la zona dicen si esto [la ley] son 700 hectáreas a 35 kilómetros de un parque de 120.000 hectáreas, eso no pone en riesgo el parque. Lo saben los que viven allí. No se puede proteger el bienestar medioambiental si no hay apoyo social. Las cosas hay que hacerlas con una fineza extrema. Para hacer eso hay que trabajar mucho, dialogar mucho y arriesgar mucho en beneficio de una provincia y de un Parque Nacional, que para nosotros es sagrado".

"El proyecto de ley no se lo hemos escondido a nadie, lo llevamos a nuestro programa electoral y los ciudadanos votaron", dijo. "Una vez que hemos asumido un acuerdo –le dijo a Espadas–, hemos trabajado para que su grupo lo apoyara. Se había abstenido seis meses antes. Ha habido un cambio de posición ¿Por qué ha habido un cambio de opinión por parte del líder del grupo socialista?", se preguntó Moreno.

Espadas le replicó: "En Doñana se acabó la moderación porque estaba en su programa, tocaba imponer la mayoría absoluta, o sea, su verdad absoluta frente a la Unesco, la ciencia, la mitad de los agricultores de la zona. Usted decidió quitarse la careta para competir con Ayuso para ser el favorito de Feijóo, cambió su actitud y se dedica a confrontar con el Gobierno de España. Retire la ley".

El discurso de Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, fue contundente: "Usted ha impulsado el negacionismo científico. Ahora el CSIC, las sociedades científicas y las personas que tienen un prestigio internacional indubitado por su conocimiento de la gestión del agua en general y de la conservación de Doñana en particular, resulta que están en una conspiración internacional contra Huelva de la que, por supuesto, usted también nos está defendiendo. La Nasa, menos mal que no teneos un ministro astronauta, porque si no, estaría claro por dónde vendría la respuesta. Trabajar o hacer el ridículo, esa es la cuestión".

"El PP –agregó Nieto– no necesita a Vox para ser negacionista, para transitar el lado bruto de la política, para intoxicar, para despreciar a los adversarios, para alentar pelotazos urbanísticos, para borrarse de los problemas y buscar enemigos hacia los que canalizar el descontento social que sus propias políticas y decisiones provoca".

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, le reconoció a Moreno "habilidades comunicativas" y también fue duro en la crítica: "Ha convencido a una parte importante de los andaluces de que es moderno a la vez que hacía políticas injustas. La democracia es hacer política para la mayoría social. Es un presidente legítimo, pero su política es antidemocrática […] No hay dos PP. usted no gobierna con Vox porque no lo necesita, porque en el fondo son lo mismo".

"Doñana es un símbolo que usted pone al beneficio de unos pocos. En un conflicto de época se alinea con el negacionismo y alimenta la pulsión más egoísta de unos pocos. Entre la que dice que una maceta en el balcón, y usted que seca Doñana, igual es menos dañina la primera. Retire la Ley de Doñana, retírela, no pasa nada. No vaya a hacer trampa: antes había que sacarla en 15 días y ahora que piensan que va a gobernar Feijóo [la ralentizan] para evitar que se le denuncie al Tribunal Constitucional".

El tono del debate fue el propio de una etapa preelectoral, repleta de alusiones a la política nacional. Así, Nieto y Espadas defendieron la labor del Gobierno de España, Moreno la criticó una y otra vez –sacó el tema de Bildu de nuevo en un momento de su réplica a Espadas– y Adelante Andalucía quiso desmontar el andalucismo del presidente, del que dijo que se terminaría el día que hubiera en Madrid un Gobierno del PP.