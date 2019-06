Ciudadanos y el Partido Popular no tendrán carroza el día del Orgullo en Madrid —en el habitual recorrido por el Paseo del Prado que este año se realiza sábado 6 de julio— ni participar en la pancarta de cabecera de la manifestación, a no ser que acepten las condiciones que les exige COGAM, colectivo LGTBI de Madrid y organizador del Orgullo LGBT en la capital.

El pasado 21 de mayo COGAM envió a los partidos políticos un decálogo con diez medidas a favor de la diversidad para que se comprometieran a cumplirlas y firmalas. Entre estas medidas, se pedía a los partidos firmantes "no valerse de los votos de los partidos que defienden una ideología de extrema derecha para gobernar", es decir, de Vox. También incluían que se deben desarrollar y cumplir las leyes autonómicas relativas a la LGTBIfobia y las personas trans, con especial atención a los ayuntamientos.

El colectivo confirma a Público que el decálogo se envió por correo electrónico al PSOE, Podemos, Más Madrid, Ciudadanos y Partido Popular y que ni los de Rivera ni los de Casado han firmado esta lista de 10 medidas. Desde la asociación remarcan que "todavía pueden hacerlo" y que "no se ha vetado ni expulsado a nadie", simplemente les exigen las mismas condiciones que al resto de participantes: completar el formulario para poder tener carroza y firmar el decálogo demostrando que se comprometen con la lucha del colectivo.

La organización señala que el Orgullo es una manifestación política y, por lo tanto, que es competencia de COGAM y de FELGTB —la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales— invitar a los políticos que consideran que merecen un puesto en la pancarta de cabecera de la manifestación. No es el caso de Albert Rivera ni de Pablo Casado, a su juicio. Tampoco el de Santiago Abascal. No obstante, dejan claro que tanto ellos como cualquier persona del partido pueden participar en la misma: "Las calles son libres".

En el caso de que Ciudadanos y PP opten por firmar, finalmente, el decálogo podrán tener carroza si así lo desean, pero desde COGAM advierten de que si, finalmente, los de Abascal son decisivos para formar gobierno en Madrid "habrá consecuencias" de cara al futuro.

Cs: "No vamos a permitir que se utilice a las personas LGTB como arma arrojadiza para fines partidistas"

Ciudadanos, por su parte, ha enviado un comunicado a la prensa en el que subrayan que no van a permitir que "se utilice a las personas LGTBI y sus derechos como arma arrojadiza para fines partidistas" y señalan que "Cs ha participado, participa y participará siempre en el Orgullo. Nunca ha faltado a la cita ni lo hará ahora".



La formación 'naranja' asegura que no comprende que la Junta Directiva de la organización del Orgullo en Madrid "actúe de esta manera obligado a firmar documentos políticos". Y añade: "Por encima de las siglas y del sectarismo está la libertad y el propio espíritu de transversalidad con el que nació la reivindicación de este día".

Este diario ha contactado con Ciudadanos y afirma que no saben "si se les ha expulsado o no" pero se remite al comunicado para explicar su postura: "No se puede expulsar a las personas LGTBI liberales y progresistas del día del Orgullo. Expulsarlas es traicionar su esencia. Ciudadanos confía en que la Junta Directiva recapacite y rectifique", concluye.