Ciudadanos finalmente ha acudido a la manifestación del Orgullo LGTBI celebrada este sábado en Alicante. La asociación Diversitat, encargada de organizar las celebraciones de esta marcha reivindicativa, pidió a la formación naranja que no acudiera: "Les hemos pedido que no participen. Que si lo hacen, sea sin pancarta, a título particular", defendió su presidente, Toño Abad, a Público.

Pese a asistir sin invitación, los 50 miembros de afiliados y simpatizantes de Ciudadanos han abandonado la manifestación justo antes de entrar en la plaza del Ayuntamiento, donde se ha celebrado el fin de fiesta y la lectura del manifiesto.

Su participación en la marcha ha transcurrido con normalidad –han ido escoltados por una docena de agentes de la Policía Nacional debido a los incidentes que se produjeron en el Orgullo de Madrid–, aunque sí que han recibido gritos de "fuera" o "ahí están los amigos de Abascal".

El presidente de Diversitat ha comentado que se trataba de una jornada "importantísima" de reivindicación de los derechos del colectivo LGTBI y como "muro" contra la extrema derecha. "No todo vale", ha sostenido, en atención a los medios, y en referencia a los pactos de gobierno en los que, a su juicio, sus derechos son "moneda de cambio".

Así, ha dicho que algunos partidos no pueden "visibilizarse" a costa del colectivo –en referencia a Cs– y ha señalado que la sentada que se ha realizado en la Rambla de Méndez Núñez tenía como objetivo "rechazar" las políticas de pactos en que se "cuestionan" los derechos conseguidos.