El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha afirmado que no se colgará la bandera arcoíris en el Ayuntamiento. Además, también ha corregido este viernes la postura de la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), quien afirmó este jueves que se estaba estudiando la posibilidad de colocar la bandera en el Palacio de Cibeles por la semana del Orgullo LGTB.

"El año pasado ya se cumplió la sentencia del Supremo por unanimidad del equipo de Gobierno, que nos asesoraron y nos dijeron que no se podía colgar la bandera. No ha habido cambio de doctrina del Tribunal Supremo y parece difícil que podamos colgar la bandera, lo que no quiere decir que no vayamos a colaborar", ha declarado ante la prensa, desde Conde Duque, tras la entrega de diplomas a los 86 nuevos bomberos del Cuerpo.

Martínez-Almeida declara que el Orgullo LGTBI "es una de las fiestas señaladas en la ciudad de Madrid y con la que el Ayuntamiento quiere colaborar". Además, ha avanzado que hay un acuerdo entre los partidos que componen el Gobierno municipal (PP y Cs) para alumbrar una proposición sobre el Orgullo, aunque desconoce si podrá convertirse en declaración institucional. "Si es por nuestra parte, la habrá", ha subrayado en unas consideraciones que no comparten sus socios de ultraderecha.

Era este jueves cuando Villacís reconocía que le "encantaría" poner la bandera y que se estaba estudiando la posibilidad de colocarla. "Personalmente, como vicealcaldesa, me encantaría. Pero este Ayuntamiento no comete ilegalidades. Vamos a estudiar la posibilidad para hacerlo", lanzó.

Solo está prevista la iluminación de la fuente y del Palacio de Cibeles

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior a Junta de Gobierno, la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ya indicó que únicamente está prevista "la iluminación de la fuente y el Palacio, así como campaña de banderolas, mupis". "Sobre la mesa está la iluminación en la fuente y el edificio", explicó.

En la primera celebración del Orgullo con José Luis Martínez-Almeida como alcalde, la colocación de esta enseña se realizó con polémica. Vox, formación que había firmado un pacto de investidura con el PP, se oponía a su colocación. Finalmente fue desplegada en un lateral de la fachada, aunque el acto en el que se colocó no contó ni con la presencia de asociaciones LGTB ni con la de la oposición.

Se aseguró entonces que la bandera se situaba en el lateral, pese a que tradicionalmente había ocupado el centro, al atender a criterios de Patrimonio para no dañar la fachada recientemente restaurada. El día antes se había colocado una bandera de España en el centro.

Mas Madrid critica la decisión del consistorio

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha lamentado que este año por el Orgullo no luzca la bandera arcoíris en el Palacio de Cibeles, lo que denota una "LGTBIfobia sin complejos".

Rita Maestre: "La LGTBIfobia sin complejos es lo que ondea en Cibeles"

La edil ha reprochado en Twitter la decisión del Ayuntamiento de Madrid: "¡Sorpresa! Este año no habrá bandera arcoíris en el Ayuntamiento durante el Orgullo. La LGTBIfobia sin complejos es lo que ondea en Cibeles".

El TS habría dictaminado que no es compatible ni con la Constitución ni con el marco legal vigente la colocación de enseñas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, aunque sea de forma ocasional y con intención reivindicativa. Algo a lo que se atienen, tanto Cs como PP, para justificar que este año no se cuelgue la bandera del Orgullo LGTB.