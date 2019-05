"Os lo confieso, José Antonio Primo de Rivera es para mí uno de los grandes hombres de la historia". Son palabras de Javier Ortega Smith Molina, candidato a la alcaldía al Ayuntamiento de Madrid por Vox y secretario general del partido de extrema derecha, que pronunció el pasado mes de noviembre en una cena en la que se reunieron simpatizantes y posibles donantes del partido y que recoge un vídeo al que ha tenido acceso La Marea.

El objetivo de esta reunión, que se celebró en un contexto previo a las elecciones andaluzas, en las que la formación ultraderechista consiguió entrar en las instituciones por primera vez con 12 escaños, era dar a conocer el proyecto de la mano de Ortega Smith. Estuvieron presentes, y en la mesa presidencial del restaurante, el actual diputado y número 2 de la formación junto a Jaime Alonso, exvicepresidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, y el general Chicharro, actual presidente de la fundación en honor al dictador.



"Los enemigos de la patria van cambiando de nombre y de formas, pero siempre son los mismos, los que vienen amenazando nuestra unidad y nuestra libertad"

Al término de la cena, cuenta el citado diario, una mujer se acercó al secretario general de Vox y le entregó un ramo de flores rojas y las obras completas de José Antonio Primo de Rivera. Tras este acontecimiento, Ortega Smith pronunció un discurso en el que ensalzó la figura del dictador: "Yo os agradezco este gesto, que lo recojo, pues la verdad, en nombre de todos los que formamos este proyecto político de Vox. Yo os lo confieso, que José Antonio Primo de Rivera para mí es uno de los grandes hombres de la historia, un magnífico abogado, un magnífico patriota, un gran ideólogo político y que en su tiempo supo dar respuesta a las necesidades que se le requerían en aquel momento, que se enfrentó, como nos estamos enfrentando todos, a los enemigos de la patria. Los enemigos de la patria van cambiando de nombre y de formas, pero siempre son los mismos, los que vienen amenazando nuestra unidad y nuestra libertad".

Y continúa en este discurso con la apología a la lucha contra los "enemigos" de España de hoy en día, que extrapola a la situación de los tiempos del dictador:"Es verdad que decía José Antonio que ‘bienvenidos los tiempos difíciles, porque serán la depuración de los cobardes’. Y hoy en día esas palabras se pueden llevar a su máxima expresión. Hoy, donde la cobardía impera en todas las instituciones, donde la traición a España está institucionalizada, y donde las palabras honor, lealtad, servicio… es casi os diría que una excepción, es cuando hay que demostrar de verdad que se es español, que se ama España, que se ama la libertad, que estás dispuesto a luchar por tus amigos, por tu familia, por la prosperidad económica de todos los españoles. Y por tanto bienvenidos esos tiempos difíciles que nos han dado la oportunidad a algunos de poder rememorar otras épocas de nuestra historia donde otros tuvieron que dar un paso al frente para que hoy pudiéramos todavía disfrutar de esta gran nación", concluye.

Pasado falangista

No sorprenden estas declaraciones de ensalzamiento de Ortega Smith a Primo de Rivera. La Marea ha rescatado un artículo escrito por el secretario de Vox en 1986 en el Boletín Así. "No podemos olvidar el pasado de la Falange, no podemos olvidarnos de aquellos momentos de elaboración de nuestra doctrina, momentos en los que nuestros mejores José Antonio, Onesimo, Ramiro, Julio, crearón la doctrina más joven y grande de Europa", decía el ultraderechísta en su crónica titulada No olvidar. De este modo, realiza un repaso de la doctrina ideológica del falangismo y ensalza los valores de José Antonio Primo de Rivera.

Ortega Smith se ha convertido esta semana en uno de los protagonistas de la campaña electoral por sus declaraciones sobre los derechos de las mujeres, que para el ultraderechísta, "pueden comer más o menos, pueden cortarse el pelo o las uñas", pero no a abortar.