Óscar Puente en redes sociales: ¿un muro útil contra Ayuso y la derecha o una comunicación inapropiada?

"Tiene su estilo y lo hace muy bien". Así defendía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el modo de comunicar en redes sociales de Óscar Puente. El líder del PSOE, eso sí, dijo antes que una de las mejores decisiones que había tomado en su vida era que sus redes sociales las gestionara un profesional.

El ministro de Transportes ha sido fuertemente criticado, especialmente por la derecha, por su uso de X (antes Twitter). El exalcalde de Valladolid ha entrado en el cuerpo a cuerpo con dirigentes del PP, Isabel Díaz Ayuso a la cabeza.

A Puente le han llamado "macarra" o "mamporrero" desde la derecha. Ya sucedió algo parecido cuando intervino en la sesión de investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Su participación sentó muy mal en las filas populares. Ante diferentes mensajes publicados en los últimos días por el actual ministro, surge la pregunta, que Público transmite a varios expertos en comunicación política. ¿Es un estilo eficaz para el PSOE?

La "polémica" le ha venido a Puente por varios frentes. Por un lado, por los bloqueos que ha hecho a diferentes dirigentes de los populares. Algo que en el PSOE no ven comparable con los insultos que recibe tanto él como otros políticos socialistas. Además, defienden que en una cuenta personal, que en el caso de Puente gestiona él mismo, el usuario decide qué comunidad entra y sale.

Por otro lado, ha sido muy comentada la manera de enfrentarse a Ayuso y de usar el "me gusta la fruta" para contestar a usuarios. Ese lema ha sido utilizado por el PP para hacer mofa del insulto real, "hijo de puta", que realizó la presidenta madrileña a Sánchez en el Congreso el día de la investidura.

Puente ha cargado de forma directa contra la líder del PP madrileño y le ha afeado asuntos de su gestión como el derribo de casas en San Fernando de Henares provocados por las obras de Metro de Madrid. También le ha contestado con datos sobre las incidencias en Cercanías cuando gobernaba el PP, mucho más altos que en la actualidad.

Presidenta, si te parecen muchas 700 incidencias este año, supongo que en el 2017, último de tu compañero Rajoy, las 4224 que se registraron te pondrían los pelos de punta. Voy a bucear en la hemeroteca para buscar tus declaraciones de entonces. Seguro que las hay muy jugosas. https://t.co/mGowhfdNbb pic.twitter.com/0bT5AcV2wo — Oscar Puente (@oscar_puente_) December 11, 2023

"Poner a Ayuso frente al espejo"

Desde las filas del PSOE justifican el tipo de comunicación de Puente. Especialmente en contraposición con el PP de Madrid. "El llamado estilo Ayuso, tan maleducado como chabacano en Twitter y en cualquier otro foro, ha ido calando", señalan fuentes de la dirección socialista en Ferraz.

Respecto al hecho concreto de San Fernando de Henares, los socialistas acusan a los populares de "falta de costumbre", algo que provocó al PP "entrar en combustión". "No se cruzó un solo insulto en esa conversación, pero sí se puso a Ayuso en su sitio. Dolió, está claro, por cómo la reacción se apoderó de los fans. Lo que no es entendible es que un tuit del ministro Puente desate un debate, mientras decenas de tuits terribles de la presidenta de la comunidad de Madrid se toman con normalidad por el presidente de su partido y demás cargos orgánicos", afirman en la cúpula del PSOE.

Para la dirección socialista, el chiste de la fruta de Ayuso "es suficiente para dar idea de a qué personaje nos enfrentamos". El PSOE defiende que Puente "puso a Ayuso frente al espejo y fue una catarsis para mucha gente". Además, "usó la ironía y el mismo chiste malo para continuar con ese retrato".

También recuerdan en el PSOE que Puente es un político que interactúa en esta red social de forma habitual y que lo hace desde antes de ser alcalde. "Como alcalde, fue alguien que usaba la red social para conocer las necesidades de los vecinos. Respondía y mantenía conversaciones", afirman.

En una entrevista realizada con este medio antes de las elecciones municipales, el exalcalde explicaba de forma extensa por qué usaba esta red social de la manera que lo hace. "Cuando opté por estar yo sin intermediarios, opté por la verdad, para que los ciudadanos me conocieran tal y como soy. No soy perfecto, soy un ser humano lleno de defectos y se ven claramente", destacó entonces, entre otros apuntes.

Encontrar el equilibrio adecuado

"No es muy habitual en el PSOE, por eso mismo está justificado. Si fuera la norma, el PSOE tendría un problema. Pero un perfil más confrontativo en tiempos de tanto choque y con una oposición tan radical, seguramente hay una parte del votante del PSOE que también lo pide", razona sobre este asunto Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la UPF-BSM. "Dar la callada por respuesta a todo tipo de ataques de la derecha y ultraderecha seguramente tampoco era la manera", añade.

Para Aira, en el PSOE han encontrado un perfil que "es un político de choque". Algo que puede visibilizar que los socialistas "siguen siendo un partido combativo, que no se resigna a tener un rol institucional exquisito". Según este experto, en tiempos de futbolización de la política, el PSOE cuenta con ese perfil más hooliganero, algo que ya se vio en el debate de la investidura de Feijóo. "A partir de ese estilo animó a unas filas socialistas que estaban apocadas ante los envites de la derecha", añade.

"¿Tiene que ser siempre ese tipo de respuesta? No. ¿Debe prescindir de la confrontación? Tampoco. Tendrán que acertar con la dosis. Deben de acertar con quién lo hagan", añade Aira. Para el profesor, Puente no está actuando de forma impostada, ya que él es así y liga con su personalidad. "Eso en comunicación política tiene premio, que sea coherente entre lo que parece y lo que es. Es un perfil de choque, de ataque, de defender los colores. Va bien para rebajar el nivel de Ayuso", sentencia.



Tranquila Presidenta. Céntrate en construir líneas de metro sin derribar las casas de nadie, que de los problemas que tenga la red de cercanías de Madrid ya se ocupa el Gobierno de España. https://t.co/HvfS6Ju8Mo — Oscar Puente (@oscar_puente_) December 10, 2023

Noelia Adánez, escritora y doctora en Ciencias Políticas y Sociología, hace una lectura global del uso de las redes en la política. "Es raro que los políticos estén en Twitter plegándose a la institucionalidad. Ese uso institucional de las redes es raro cuando estas hacen saltar por los aires este tipo de lógicas", afirma. Para Adánez, sería razonable que los políticos no estuvieran. "Pero si van a estar, no entiendo que no puedan estar como está Ayuso. ¿Es Puente menos ministro por hacer ese uso de la redes? Ayuso hace el mismo uso de las redes que hacía Donald Trump, igual que todos sus consejeros", añade.

Según explica Adánez, que la izquierda permanezca "en un mundo hostil" (el de las redes) jugando con reglas diferentes es extemporáneo. "Nos ha colocado en situación de indefensión y de estar inermes ante agresiones constantes. No me parece que sea lo mismo bloquear a alguien que llamarlo hijo de puta", señala. "¿Hay que estar contando lo que dice Ayuso en redes sin réplica de nadie del Gobierno? Ha llegado el momento en el que parece que eso ya no va a pasar más", incide.

Sobre el asunto de las casas de San Fernando de Henares, que Puente use ese espacio para confrontar y dar visibilidad a temas de política madrileña "es un tanto que se apunta el PSOE formidable", opina Adánez. "Las redes no son una prolongación de las instituciones. Si estás, las usas. O no estás, porque consideras que no tienes que comunicar ahí. Si estás, ¿por qué no vas a jugar con esas reglas? Las redes manchan. Si quieres estar, juega. No ha habido insultos, hay réplica", concluye.



Para el politólogo Eduardo Bayón, el asunto de Puente sitúa el tema en dos debates. Uno más técnico sobre si los políticos deben gestionar sus cuentas personales o deben hacerlo profesionales para que sean perfiles institucionales. Otro, sobre el tono. "El caso de Puente no me parece nada exagerado teniendo en cuenta el tono político en el que estamos", afirma.

Bayón considera que la derecha focaliza en Puente porque ya hay una imagen asentada. "Pero creo que es un perfil que al PSOE le viene bien, al menos de momento. Le vino bien en la investidura de Feijóo y aporta algo que el electorado del PSOE y de la izquierda echaba en falta como tener un personaje más cañero, por decirlo de manera coloquial", destaca.

Puente, por tanto, "está jugando ese papel contestatario a una derecha que va con todo en un tono de generar descrédito o de cuestionar las figuras institucionales". Para el politólogo, lo más interesante será ver cómo evoluciona y cómo conjuga el papel institucional de ministro con esa comunicación más política. Pero avisa de un contexto concreto, con un PP "duro", condicionado por Vox y con la recuperación de figuras como Miguel Tellado o Cayetana Álvarez de Toledo.



Mientras tanto, Puente ya avisó en su cuenta de Twitter de que seguirá así. "Qué piel tan fina tienen. Y cómo les molesta que les digan las verdades del barquero. Pues que se armen de paciencia. El tiempo de callar o poner la otra mejilla ya pasó".