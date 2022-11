El oso panda del 'Chinatown' de Madrid: una iniciativa del Gobierno chino que el PP vende como donación de los vecinos

Pasacalles, talleres, degustaciones gastronómicas y en el centro de todo el evento la inauguración de una escultura de un oso panda en el barrio madrileño de Usera. Así comenzaba, el pasado 5 de noviembre, el I Festival de Otoño organizado por el Ayuntamiento de Madrid junto a asociaciones chinas y latinas del distrito para estrechar lazos entre las comunidades que viven en la zona.

Según el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, esta escultura de 500 kilos ha sido donada por la comunidad china de Usera como símbolo de unión entre España y China. Sin embargo, esta figura, su pedestal y la inscripción que lleva no son únicos. Según el secretario general del Comité Provincial de Talentos de Shaanxi, Jiang Mingyi, existen 39 osos como este que tienen como destino las capitales de países de todo el mundo y que forman parte de una iniciativa de política exterior del Gobierno del presidente Xi Jinping.

La concejala de Usera (PP), Loreto Sordo, agradeció en la inauguración la llegada de "esta figura, considerada tesoro nacional de China, que ha recorrido decenas de miles de kilómetros, a través de Asia y Europa, para convertirse en un testimonio de la amistad y armonía entre ambos pueblos".

Sin embargo, en ningún momento, ni la concejal ni el Ayuntamiento explicaron por qué los mensajes del pedestal de la estatua estaban escritos solamente en inglés y chino. En noviembre de 2021, casi un año antes de la inauguración, la Comisión de Calidad del Paisaje Urbano del Ayuntamiento ya advirtió, con unanimidad de todos los grupos políticos, que se tenía que incluir el castellano en el pedestal. "Se indica la necesidad de incorporar la leyenda en castellano", advertía la comisión entonces cuando aprobaba la donación del oso panda. Algo que a la vista de todos no se ha producido.

Por este y otros motivos el PSOE preguntó este jueves en el Pleno municipal del distrito. Su concejal, Álvaro Vidal, calificó de "grave" que no se respetara este punto. Sordo dijo en su respuesta que eso le parece "poco problema" pero que antes de acabe el año iba a estar en castellano la leyenda porque hasta la fecha no había dado tiempo. Los socialistas hicieron una solicitud oficial de información de todo el proyecto a finales de septiembre. Los concejales deben recibir respuesta a esas peticiones en un periodo de 15 días pero todavía no les han contestado.



La documentación del Ayuntamiento recoge que esta estatua está valorada en 800 euros. En la parte frontal se puede leer una fecha: junio de 2019. Esta fecha no corresponde con la aceptación de la donación ni siquiera con la inauguración de la estatua como punto de partida de convertir una zona de Usera en el 'Chinatown' madrileño. La justificación del Ayuntamiento es que la intención de la "comunidad china" para empezar su donación comenzó en 2019, con el Gobierno de Manuela Carmena al frente y esta "no fue atendida". Según el consistorio, eso es lo que "demuestra la inscripción".

Pero la fecha sí coincide con la que aparece en otras tres estatuas idénticas que se inauguraron antes en las capitales de Rusia, Polonia y Bulgaria. Se trata de la fecha en la que se puso en marcha la iniciativa por parte de China para entregar estas esculturas en diferentes capitales del mundo.

Estatuas idénticas como política exterior de China

En agosto de 2019, la agencia de noticias rusa Sputnik informaba de que como parte de la iniciativa One Belt, One Road se llevó a cabo "un intercambio cultural y artístico chino-ruso y una ceremonia de donación de un panda tallado en piedra de Qinling en la Biblioteca Turgenev de Moscú".

One Belt, One Road es la denominación en inglés de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como Nueva Ruta de la Seda. Se trata de un proyecto lanzado en 2013 y que es considerado una de las piezas centrales de la política exterior del gobierno del presidente chino Xi Jinping. Esta estrategia busca establecer un nuevo concepto de relaciones internacionales con China basado en el modelo las relaciones establecidas entre Oriente y Occidente en la era de la histórica Ruta de la Seda.

El inicio y final de esta histórica ruta mercantil era la provincia china de Shaanxi. Por eso el encargado de entregar esta estatua entonces fue Jiang Mingyi, secretario general del Comité Provincial de Talentos de Shaanxi y director general del Comité de la Franja y la Ruta. "La principal misión de nuestro viaje es utilizar los 39 pandas gigantes tallados en piedra azul de las montañas Qinling, China, como mensajeros de paz", aseguró Mingyi en Moscú.

Aparte de los osos de Madrid y Moscú hay constancia de la instalación de dos osos panda idénticos en Sofía (Bulgaria) y Varsovia (Polonia). En el caso del oso de Bulgaria, este se encuentra en el Parque Norte de la capital y fue inaugurado en octubre de 2019.

El oso panda de Polonia se encuentra en el zoo de la capital y se instaló un mes después que el búlgaro, en noviembre de 2019. A este acto acudieron el presidente de la fundación de beneficencia de los chinos de Polonia, Miao Xiangyang, y el cónsul de la embajada, Wang Zhanjie. En este caso, como en los anteriores, también se especificó que este oso se entregaba como parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta (One Belt, One Road, en inglés).

El de Madrid es el único caso en el que no se ha relacionado la donación con el Gobierno chino y se ha mostrado como una propuesta de la comunidad china del distrito de Usera. Como impulsor de esta iniciativa aparece el empresario chino Enguan Chen Jiang, según documentación a la que ha tenido acceso Público.

Por su parte, el Ayuntamiento asegura a este medio que "como miembro de las entidades [chinas] y representante de la comunidad china, Enguan Chen presentó la solicitud de donación" de la escultura del oso panda.

Enguan Chen aparece identificado con fundaciones y asociaciones de promoción de la cultura china en España. A la hora de poner en marcha el proyecto de un Chinatown en Madrid, las asociaciones de vecinos de Usera protestaron porque el Ayuntamiento no les tuvo en cuenta. En ese contexto, Enguan Chen se identificó como líder de la asociación de chinos de Usera y apoyó públicamente la iniciativa. "Van a poder conocernos mejor", aseguró cuando protestaron los vecinos.

Chen aparece en el registro mercantil relacionado con más de diez sociedades, muchas de ellas vinculadas directamente con Usera. Pero también existen documentos que lo relacionan con el Partido Popular. En una fotografía aparece junto a la diputada en la Asamblea de Madrid y senadora del PP Alicia Sánchez Camacho y el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul.

Según el partido, esa reunión era un encuentro de Sánchez-Camacho con los afiliados del partido en el distrito de Usera. Hay más imágenes en las que Enguan Chen aparece junto a Fanjul y otros miembros del PP.

Enguan Chen, junto al segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul.

El panda, arcos de entrada y programación cultural: 200.000 euros

La inauguración del oso panda, que según el Ayuntamiento de Madrid donó la comunidad china de Usera a la ciudad, es el punto de partida de la conversión de "una zona de este distrito en el 'Chinatown madrileño'".

Más allá de la instalación de la estatua, una de las primeras actuaciones que se van a llevar a cabo por parte de la junta municipal del distrito será impulsar la decoración del entorno y delimitar la entrada y salida de 'Chinatown Madrid' con unos arcos que se situarán en la plaza del Hidrógeno y en la confluencia de las calles del Olvido y Dolores Barranco.

También está prevista la peatonalización de esta última calle, una de las arterias principales de la zona. Una actuación que es rechazada por los colectivos vecinales y por el PSOE. Sordo aseguró este jueves que el autobús número 6 no está en riesgo y que "de momento" la peatonalización no se va a acometer. Estos colectivos también advierten de los riesgos de gentrificación que puede tener el distrito y de que no se haya contado con la participación vecinal para desarrollar un proyecto de este tipo.

Según el Ayuntamiento, ya se han "destinado 200.000 euros para la programación cultural y las primeras actuaciones -decoración, instalación de la estatua y de los arcos-". Sin embargo, el consistorio apunta que aparte de este dinero que ha salido de las arcas de la junta de distrito, la creación de 'Chinatown Madrid' se financiará también "con los fondos europeos Next Generation gestionados por el Área Delegada de Turismo y el presupuesto que anualmente destina el Área de Cultura para la celebración del Nuevo Año Chino".