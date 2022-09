La OTAN destaca al hijo del presidente de la Fundación Francisco Franco en uno de sus videos promocionales

Uno de los cortometrajes elaborados por la OTAN para tratar de humanizar sus actuaciones cuenta con la participación de un teniente de navío de familia franquista. Se trata de Juan Chicharro Sánchez-Agustino, miembro de la Armada e hijo del presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), el militar jubilado Juan Antonio Chicharro Ortega.

La Alianza Atlántica publicó en mayo de 2020 un video titulado "Casada con la Marina: La historia de María", en la que se relata la historia de una mujer española casada con un militar español que debe ausentarse de su hogar durante determinadas temporadas para participar en misiones de la OTAN. El militar en cuestión es Chicharro Sánchez-Agustino, quien aparece así identificado en la pieza audiovisual de un minuto y medio de duración.

"María sabía cómo iba a ser su vida cuando se casó con Juan, un teniente de la Armada española", indica la sinopsis redactada por el equipo multimedia de la Alianza Atlántica. Allí explica que Chicharro "se embarcó en la fragata española 'Álvaro de Bazán', desplegada con las Fuerzas Navales Permanentes de la OTAN" cuando "faltaban unos quince días para que ella diera a luz".

"Aunque tuvo que aparcar su carrera para cuidar de sus hijos y adaptarse a este modo de vida, María se siente recompensada porque cree que le permite conocer muchos lugares y le da la oportunidad de echar de menos a su marido cuando está fuera. También se siente afortunada por contar con el apoyo de los otras cónyuges", continúa el relato.

"No se puede decir que es fácil estar fuera de la familia", señala el teniente Chicharro en un tramo del video. "Sabía que iba a tener que relegar un poco mi carrera para seguir el carro de lo que es la Armada y el Ejército", dice por su parte María, la pareja del militar.

"Con el apoyo de la Armada"

A raíz de una consulta formulada por Público, fuentes de la OTAN defendieron que el video se centra en la figura de la esposa del militar, al tiempo que aseguraron que "este cortometraje está producido con el apoyo de la Armada española".

Tras recibir esta respuesta, Público ha consultado al Ministerio de Defensa sobre su conocimiento de este video y ha preguntado cuál fue el procedimiento seguido para elegir a los protagonistas del cortometraje, así como los costes del mismo. De momento no ha habido respuesta.

Mientras tanto, desde la Alianza Atlántica indicaron que se trata de "uno de los productos de vídeo habituales de la OTAN" dirigidos a resaltar las "contribuciones" de sus miembros. "España es un valioso aliado de la OTAN que realiza contribuciones muy significativas a nuestra seguridad, incluso a través de la capacidad de los hombres y mujeres de la Armada española y de las familias que los apoyan", agregaron.

Las amenazas del padre

Cuando la OTAN publicó el video en cuestión, el padre del teniente Chicharro llevaba ya más de dos años al frente de la Fundación Francisco Franco y ofrecía declaraciones públicas –muchas de ellas en tono desafiante contra el Gobierno por impulsar la memoria histórica– como máximo representante de dicha entidad.

El 25 de abril de 2020 –pocas semanas antes de que la OTAN publicara el video con la historia familiar de su hijo–, el presidente de la FNFF lanzaba precisamente una nueva advertencia al Gobierno, en esa ocasión por el futuro de la simbología franquista en el Valle de los Caídos. "Termino con franqueza y que cada cual entienda lo que quiera: No. Ustedes no van a demoler la Cruz del Valle de los Caídos. No. En ningún caso. ¿Lo han entendido?", sentenció.

Antes de cobrar fama por estas acciones en defensa del franquismo, Chicharro Ortega –primo segundo del dirigente de Vox Javier Ortega Smith– era conocido en los ambientes militares por su dilatada carrera en la Armada, donde llegó a ocupar el cargo de Comandante General de la Infantería de Marina. En su currículum también figura su papel como ayudante de campo del rey Juan Carlos I.

"Arriba España"

Su hijo Juan ha seguido sus pasos. Además de protagonizar el video de la OTAN, el teniente Chicharro también ha escrito algunos artículos para la revista oficial de la Armada. En uno de ellos, publicado en junio de 2021 bajo el título "Paso corto, vista larga, que el purgatorio está lleno de inocentes", el militar hablaba de su experiencia a bordo del portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln.

"Sin duda alguna, la experiencia que tuve a bordo del USS Abraham

Lincoln me abrió los ojos en muchos asuntos –para bien o para mal, eso

puede juzgarlo cada uno a su criterio–, y desde luego me ha ayudado a tener

otra perspectiva", remarcó.

En agosto de 2019, Chicharro publicó una foto en su cuenta de Facebook en la que aparece delante del gigantesco buque estadounidense. Dos años antes difundió otra imagen en la que aparecía el clásico lema franquista "Arriba España" a pie de foto.

Publicación en Facebook realizada en septiembre de 2017 por el teniente de navío Juan Chicharro. — FACEBOOK DE JUAN CHICHARRO

En su perfil de Facebook también hay algunas fotos de Chicharro junto a su padre, ambos uniformados. Esas imágenes corresponden a 2009, cuando Chicharro Ortega era un alto cargo de la Armada.

El teniente de navío Juan Chicharro (primero por la izquierda) junto a su padre, Juan Antonio Chicharro Ortega (en el medio) en una imagen de 2009. — FACEBOOK DE JUAN CHICHARRO

Algunos años más tarde, ya retirado, Chicharro (padre) haría pública su pasión por la dictadura y asumiría la función de presidente de la fundación franquista, cargo en el que continúa a día de hoy.