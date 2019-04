Si 2018 fue el año en el que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subió como no lo hacía desde 1977, alcanzando los 900 euros, 2020 podría ser el año en el que por primera vez en la historia de España un Gobierno lo bajara. Así lo ha dado a entender Pablo Casado en una entrevista en Ondacero. En concreto, tras la pregunta de si desharía el incremento del SMI, el conservador ha asegurado que lo que hará será "cumplir la negociación a la que llegó el Gobierno con acuerdo de la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo a 850 euros en el año 2020". El líder popular se ha referido así a los acuerdos a los que llegó el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que en el caso de cumplirse, supondrían la primera reducción del SMI que aprueba un gobierno.

Lo que Casado ha definido como "subida" realmente se trataría de una bajada de 50 euros del salario mínimo. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado diciembre una subida de un 22,3% que lo fija en 900 euros actuales . Casado responde así al entrevistador como si la última subida ejecutada por el Gobierno socialista no hubiera existido: esta medida "respetaría la subida que hizo el PP el año pasado de un 4% y de un 8% el anterior", ha afirmado el presidente de la formación.

Aquí puedes escuchar el audio del minuto 31:00

Para añadir más enredo a sus confusas explicaciones, posteriormente, en un canutazo ante los periodistas, ha negado sus propias palabras y ha calificado la información de fake news. "¿Quién ha dicho que yo voy a bajar el SMI? ¿Estamos en las 'fake news' de la semana?", ha espetado a los periodistas durante una visita al Campus Google de Madrid. El líder del PP se ha remitido al diálogo social, que a su juicio no ha practicado Pedro Sánchez, y ha querido dejar claro que, "nada más llegar a la Moncloa", lo que hará sentarse con la patronal y los sindicatos.

"Pero yo no he dicho lo que voy a hacer —ha insistido—. Para empezar porque necesito escuchar a sindicatos a patronal, y quizá también al señor Sánchez, que ni responde a preguntas. Habrá que negociar con patronal y sindicatos, que somos un partido serio, no como el PSOE".

Casado se ha quejado de las "fake news" que en su opinión le perjudican y ha afirmado que la izquierda no puede "dar lecciones" al PP porque su partido ya subió el Salario mínimo un 4% el año pasado y un 8% el anterior. Para el popular, si hay 126.000 parados más es porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado "medidas electoralistas sin el concierto de patronal y sindicatos".

No dimitirá en caso de debacle electoral

Además, ha insistido en que no presentará su dimisión aunque el PP pierda 60 diputados en las elecciones generales del 28 de abril como pronostican barómetros como el del Centro Investigaciones Sociológicas (CIS) ya que, en su opinión, las encuestas "se equivocan" y su partido puede llegar a gobernar España porque tiene "mucho voto oculto siempre". Así se ha pronunciado un día después de conocer los datos de la macroencuesta del CIS, que da la victoria al PSOE con un 30,2% y entre 123 y 138 escaños, seguido a gran distancia por el PP, con el 17,2% y entre 66 y 77 escaños, frente al 33% y 137 escaños que logró Mariano Rajoy en los comicios del 26 de junio de 2016.