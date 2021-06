Pablo Casado ha acudido este jueves a la ciudad autónoma de Ceuta dos semanas después de la entrada masiva de migrantes provenientes de Marruecos. Allí ha realizado un acto junto al presidente 'popular' Juan Jesús Vivas, en el que ha evitado hasta en dos ocasiones contestar a preguntas sobre la reciente imputación de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Sin sus apoyos durante las primarias, Casado no habría llegado a la presidencia del partido en julio de 2018.

Los medios que se han desplazado hasta el lugar donde se ha celebrado la rueda de prensa. Un lugar público al que se han acercado simpatizantes del PP que han comenzado a abuchear e increpar a las periodistas que preguntaban a Casado por la imputación de Cospedal a la vez que les pedían que se limitaran a hablar sobre Ceuta. Lejos de censurar esa actitud, el presidente del Partido Popular ha dicho que estaba "bastante de acuerdo con esos señores".

Después de que varios periodistas y medios se hicieran eco del incidente, desde el Partido Popular han enviado un comunicado en el que aseguran que "en ningún caso se trataba de un mitin, por lo que el público que haya podido presenciar la rueda eran ciudadanos que se han parado espontáneamente". "Las quejas escuchadas ante las preguntas de algunos medios no se han producido por parte de ningún militante del PP, sino por ciudadanos anónimos que se han parado a presenciar las intervenciones de ambos presidentes", señalan.

Hasta en dos ocasiones ha evitado dar explicaciones sobre la exministra de Defensa en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. "Hace 4 meses dije que no iba a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tiene que ver con mi responsabilidad como presidente del PP y mucho menos con las preocupaciones que ahora tienen los españoles y la necesidad de soluciones como las que hoy hemos venido a aportar", ha señalado.

Tras volver a ser preguntado por esta cuestión, lo que ha incrementado los abucheos hacia la periodista en cuestión, Casado se la limitado a contestar que "su compromiso con los valores que representa el PP en su servicio público siempre están vinculados a hablar de lo que a mi me corresponde valorar".