Pablo Casado ha tenido que esperar un año para diseñar la dirección del grupo -tanto en Génova como en Congreso y Senado- que siempre ha querido. Una de las decisiones que ha suscitado más desencuentros entre las filas 'populares' ha sido la designación de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en la Cámara Baja. El líder del PP se ha ratificado en su decisión este martes, subrayando que su portavoz es la envidia del resto de partidos: "Cayetana es la portavoz que todos los partidos desearían tener", ha asegurado.

El conservador ha puesto en valor que la diputada "ha demostrado en sus escritos y su trayectoria académica y profesional" tener "transversalidad": "Ojalá la tuviéramos en todos los territorios. Precisamente es de lo que estoy hablando. Brillantez dialéctica e ideológica. La comunicación es muy importante y por eso ahora dos están de portavoz en el partido -con Pablo Montesinos al frente de la vicesecretaría de comunicación- y en el Congreso.

Una de las críticas más repetidas en el seno del partido ha sido que durante la campaña del 28 de abril el líder del PP "derechizó" la formación, con desastrosos resultados, ya que los 'populares' pasaron de 134 a 66 diputados. Una debacle de la que todavía están tratando de recuperarse. Ahora, la estrategia de Pablo Casado ha cambiado: aparece menos en los medios, su discurso es más sobrio y trata de mantenerse lo más alejado posible de polémicas como la del aborto.

Un veterano diputado, en conversación con este diario, aseguraba que Cayetana "sería una buena opción" si Casado fuera presidente del Gobierno "porque puede decir todo lo que Casado no puede", pero que con un PP tan débil en el Congreso no es la mejor alternativa, ya que tendrá que negociar con el resto de formaciones y mantener una relación fluida con los medios de comunicación. "Poner a Cayetana me parece un error y así se lo trasladé al presidente", asegura la citada fuente.

"A los barones lo de Cayetana no les hace ninguna gracia, fue muy critica con el PP, con Rajoy incluso con Feijóo. Escribió un articulo diciendo que votaría a Ciudadanos, estuvo bailando el agua durante muchísimo tiempo con lo de Libres e Iguales. Todo eso un partido no lo perdona tan fácilmente", valoraba otra voz del grupo popular.