No sé qué es peor.

La prepotencia.

La condescendencia.

Utilizar tus circunstancias personales o tu elección para tratar de imponer tu postura.

O la ignorancia.

O que se la sude todo.

Es que no puedo...

Y eso que me había propuesto callarme, eh?#pensadbienloquevotáis https://t.co/qwqlWADKAF