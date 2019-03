Pablo Casado, sobre Torra: "Nunca me sentaré con un señor que ha dicho que quiere la vía eslovena, la Guerra Civil en España"

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado duramente este domingo ha criticado de forma vehemente que Sánchez dialogue con Torra. "¿Por qué siempre dice Sánchez que (las cosas) se tienen que arreglar con diálogo y conmigo no dialoga desde agosto? A mí no me llama que soy el líder de la oposición, que tengo 50 escaños más que él y, sin embargo, con Torra, que es el que quiere romper España, dialoga y le da un 70% más de inversiones en Cataluña", ha denunciado Casado en el plató de El Objetivo.

Cuando la periodista ha querido insistir en la posibilidad de diálogo con Torra en el caso de que Casado fuera elegido presidente del Gobierno, el líder del PP ha rechazado de plano es opción: "Torra ha venido a decir que los que hablamos español tenemos una tara mental en el ADN, que somos hienas carroñeras, que somos víboras y entra a Moncloa con un lazo amarillo que viene a decir que España no es una democracia", ha afirmado, añadiendo que, por estos motivos, no se sentaría a hablar con un señor que "ha dicho que quiere la vía eslovena, es decir, la Gerra Civil en España".

También ha tenido unas palabras para el partido de ultraderecha Vox. Una formación a la que ha acusado de "no tener ideas" o hacer propuestas "absurdas" como la de que los españoles puedan tener armas. Además, ha afirmado que es una "falta de respeto" que esa formación llame al PP "derechita cobarde" cuando su formación tiene "muchos héroes" que han luchado contra ETA.

"Al final el coraje es tener ideas para España", ha afirmado, para recriminar a Santiago Abascal que diga que tiene a España "en el corazón" y no en la cabeza. "Hay que tener a España en el corazón y en la cabeza", ha espetado al líder de Vox durante la entrevista.

El presidente del PP ha eludido calificar a Vox como una formación de extrema derecha y ha pedido esperar a que tengan escaño en las Cortes para "opinar". "Para que vamos a perder el tiempo en calificar a cada uno. Digo que somos distintos a Vox", ha enfatizado, tras rechazar después las tesis de esa formación en relación con la violencia de género, si bien ha admitido que las denuncias "faldas son un problema" aunque "afortunadamente hay muy pocas".

Descarta una abstención con el PSOE

Casado ha afirmado que su partido sale a ganar las elecciones generales del 28 de abril y ha añadido que el límite para cualquier pacto tras las elecciones es la Constitución, al ser preguntado por un posible acuerdo con Vox. Ante el revés al PP que pronostican las encuestas, se ha mostrado convencido de que el PP sacará "mucho mejor resultado" de lo que recogen esos sondeos.

Al ser preguntado si cabría que el PP se abstuviese como en su día hizo el PSOE para que Mariano Rajoy fuera investido, Casado lo ha descartado de plano y ha señalado que es "imposible" llegar a un acuerdo con el actual PSOE que dirige Pedro Sánchez.

Dicho esto, ha señalado que las generales son "como un referéndum" para "avalar" la estrategia del jefe del Ejecutivo con sus "socios independentistas y probatasunos" o apostar por la "alternativa que puede encabezar el PP". Por eso, ha insistido en que hay que "optimizar el voto" para que el PP lidere esa alternativa a Sánchez "sabiendo que sabe llegar a acuerdos y tiene las cosas muy claras". "No apelo al voto útil, apelo al voto unido", ha exclamado.

Además, ha avisado que apoyar a formaciones nuevas en provincias pequeñas puede provocar dividir el voto de centro-derecha y beneficiar a la izquierda. "La mezcla de Vox y Ciudadanos y PP puede ser que eso sume o que se le esté regalando el Gobierno a Sánchez, a Torra y a Otegi", ha advertido.