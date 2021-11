Pablo Echenique y Juanma del Olmo recurrirán al Supremo su condena por apoyar a una compañera presuntamente violada

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena que impuso el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Leganés contra el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y el secretario de comunicación del partido, Juan Manuel del Olmo, por dar credibilidad a la presunta violación sufrida por Pilar Baeza, que fue candidata de Podemos por Ávila en 2019. El presunto violador fue asesinado en 1985. Pilar Baeza colaboró en el crimen y fue condenada. La violación no fue probada.

Ambos cargos de Podemos han sido condenados por intromisión en el honor del presunto violador a pagar al hermano de este 80.000 euros. Según ha podido saber Público, Pablo Echenique y Juan Manuel del Olmo van a recurrir en casación al Tribunal Supremo. La Fiscalía se adhirió al recurso de apelación de ambos, solicitando la absolución al entender que sus declaraciones se encuadran dentro del derecho a la libertad de expresión e información, pero la Audiencia de Madrid lo ha desestimado.

La sentencia confirmada ahora por la Audiencia de Madrid es fruto de la demanda interpuesta en mayo de 2019 por el hermano de Manuel López Rodríguez, el presunto agresor de Baeza, tras escuchar unas declaraciones del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso y leer un tuit de Del Olmo. Ambos daban por hecho que Pilar Baeza había sido violada 35 años antes por un hombre --Manuel López-- que posteriormente fue asesinado por un familiar de Baeza con su ayuda.

La sentencia condena a ambos cargos de Podemos a hacer pública la sentencia en los mismos canales en los que hicieron sus afirmaciones -una rueda de prensa y un tuit- y a indemnizar con 80.000 euros al hermano del presunto agresor, que es el que interpuso la demanda. La condena exonera a Podemos al entender que Echenique y Del Olmo hicieron las declaraciones a título particular.

El Tribunal Supremo condenó en 1990 a Pilar Baeza, que finalmente no obtuvo representación municipal el 26 de marzo de 2019, a 30 años de cárcel, de los que cumplió seis, como cómplice del asesinato en 1985 en Madrid de Manuel López.

En concreto, el 4 de marzo 2019 el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso respondió en una rueda de prensa a la pregunta de si respaldaba la candidatura de Baeza a la alcaldía de Ávila tras conocerse que había sido condenada por ese asesinato: "Simplemente, remarcar que hablamos de hechos que tuvieron lugar hace 35 años, que se refieren a una mujer que fue violada (...)".

Por su parte, Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, escribió en Twitter: "Abrazo a Pilar Baeza de Podemos Ávila. Hace 35 años fue víctima de una violación. Su novio entonces disparó al hombre que la violó. Ella fue condenada por complicidad y pagó su deuda con la sociedad".

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid argumentan que "la imputación de delitos de carácter sexual genera un gran rechazo social, por ello debe exigirse una especial prudencia cuando la imputación se refiere a delitos de tal índole, no siendo admisible la imputación de la comisión de actos de tal tipo cuando la misma no esté suficientemente fundada". Y no amparan como libertad de expresión las manifestaciones de Echenique y de Del Olmo, sino que estiman que son "difamación".