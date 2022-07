Pablo Iglesias desmonta la "escandalosa" manipulación de Joaquín Prat contra Irene Montero: "Mintió en directo dos veces"

Esta semana, los medios conservadores y sus espacios matinales (Espejo Público y El Programa de Ana Rosa) han emprendido una oleada de ataques —casi coordinados— contra Irene Montero. Este acoso mediático se ha dividido en dos tandas: la primera propagaba el bulo contra la ministra de Igualdad a través de un vídeo en el que omitían su opinión sobre la tragedia de Melilla.

La segunda ronda corría a cargo del viaje oficial que la miembro del Gobierno ha hecho a Estados Unidos para ampliar y fomentar la agenda feminista. De hecho, Montero ha podido reunirse con su homóloga estadounidense, Jennifer Klein, que se interesó por las políticas de igualdad desplegadas en España. Otro de los encuentros fue con Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU mujeres.

Con todo, el presentador Joaquín Prat aseguró que el viaje no era oficial a pesar de que el periodista Fernando Garea le explicó lo contrario. El conductor de Cuatro al día insistió en lo contrario hasta que el portavoz de Podemos Pablo Fernández, al día siguiente, desmintió al periodista en directo. Como el bulo ya no daba más de sí, toca sacar una última baza: "Podría haber viajado en turista".

Ante las descalificaciones vertidas a la titular de Igualdad, Manu Levin y Pablo Iglesias han puesto frente al espejo la falta de ética y las mentiras que se están difundiendo desde grandes medios de comunicación y periodistas que "ganan mucho dinero".

"Mintió en directo dos veces", ha recordado Pablo Iglesias en La Base, pues no solo manipuló cuando aseguró que el viaje de Montero no era oficial, también cuando al día siguiente afirmó: "Dije que no sabía si era un viaje oficial o no era un viaje oficial". No obstante, Levin se ha encargado de recordar las palabras del presentador.

Por esta razón, Iglesias ha señalado sobre Prat: "Si en este país hubiera decencia, no volvía a presentar un programa de televisión nunca". Además ha recordado que "estos tipos han recibido subvenciones públicas, dinero de los españoles".