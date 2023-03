Pablo Iglesias responde a Alberto Garzón: "Debería ser responsable y no decir que no le importan las listas"

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha mostrado su malestar ante las declaraciones de Alberto Garzón en las que indicó que "no tiene ningún sentido hablar continuamente de nuestras listas, de nuestras negociaciones". El ministro de Consumo afirmó que alguien, "probablemente de Podemos", está trabajando "en contra del acuerdo y desgastando a Yolanda Díaz" al filtrar el encallamiento de las negociaciones entre Sumar y la formación morada.

Iglesias ha manifestado que Garzón "debería ser responsable" porque considera que está "atacando" a compañeros. "Tenemos que ser serios y no decir que no te importan las listas cuando llevas más de diez años siendo cargo público", ha remarcado. El director de Canal Red ha reiterado que son "legítimas" las posiciones de Izquierda Unida, pero ha pedido que se ganen su hueco "en unas primarias". "¿Cuál es el problema de que Yolanda se comprometa con Podemos a que va a haber unas primarias abiertas", se preguntaba el exvicepresidente en la Cadena Ser.

El coordinador de IU señaló, no obstante, en una entrevista en RNE que va a haber primarias: "Lo ha dicho Yolanda y todos los partidos políticos que formamos parte de ese apoyo a Sumar". Algo que el dirigente remarcó a Público en una entrevista: "Lo que proponemos es, básicamente, lo que tiene más consenso. Unas primarias donde habría un censo único, lógicamente, pues por una cuestión legal, es la única posibilidad". En esa conversación, Garzón explicó que los partidos tendrán "la posibilidad de pactar también las listas, como se ha hecho en las mejores experiencias del 2015".

El debate sobre la primarias es el elemento que tensa las relaciones entre Podemos y Sumar. Los morados piden un compromiso por escrito para que se realicen "primarias abiertas", algo que la propia Díaz ha garantizado: "He dicho siempre que los liderazgos los decide la ciudadanía y lo viene trabajando Sumar. Muchas formaciones están hablando de esto. No tengan dudas de que las candidaturas de Sumar las va a decidir democráticamente la ciudadanía, no creo que este sea el obstáculo del debate que tenemos entre manos".

Pero desde Sumar quieren evitar una imagen bilateral con Podemos que no contemple al resto de fuerzas políticas que respaldan la plataforma de la vicepresidenta del Gobierno. Por esta razón, el entorno de Díaz pretende lograr un acuerdo multilateral en el que estén partidos como Más País, Compromís, Alianza Verde o Izquierda Unida para conformar una candidatura unitaria.