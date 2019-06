La reunión entre el Partido Popular y Vox —la segunda de esta semana— celebrada en el Congreso ha acabado con un "principio de acuerdo para avanzar en la gobernabilidad en las que la suma de PP y Vox es suficiente para la investidura". Así lo ha anunciado el portavoz de la formación de extrema derecha, al término de la misma, Iván Espinosa de los Monteros, en el set de TV de la Cámara Baja. No obstante, son únicamente 35 los municipios en los que ambas formaciones no necesitan a Ciudadanos para conformar una mayoría alternativa a la izquierda.

Entre ellos se encuentran Almería, El Ejido, Pozuelo de Alarcón, Algeciras, Roquetas de Mar, Melilla, Las Rozas, Majadahonda, Navalmoral o Nerja. Espinosa de los Monteros ha asegurado que serán las delegaciones territoriales las que concreten las medidas específicas para constituir los respectivos gobiernos y que las conversaciones con el PP —enmarcadas a nivel nacional— continuarán con acuerdos programáticos, aunque no ha trascendido ningún detalle de los mismos por la parte de Vox.

El recién elegido portavoz ha vuelto a incidir en que no apoyarán un gobierno de PP y Ciudadanos en localidades como Madrid —tanto Ayuntamiento como Comunidad— si los 'naranjas' no se sientan con ellos a negociar. De momento, la comunicación ha sido nula: "No nos han llamado, yo estoy dispuesto a llamar a quien haga falta", ha asegurado el número tres de Vox.

Vox, a Ciudadanos: "Estamos permanentemente haciendo gestos de buena voluntad"

Espinosa de los Monteros, sin embargo, se ha mostrado más flexible en Aragón, donde el PSOE y el PAR han llegado este mismo viernes a un principio de acuerdo: "En Aragón no es imprescindible entrar en el gobierno si se alcanzara un acuerdo entre todas partes para evitar que gobierne la izquierda". PP y Ciudadanos solo suman si el PAR les apoya y Vox se abstiene: "Estamos permanentemente haciendo gestos de buena voluntad", ha añadido.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea —es quien se está encargando de llevar las negociaciones, junto a Javier Maroto, vicesecretario de organización— sigue apostando por la vía de lo que él denomina como "gobiernos de la libertad", en contraposición a los gobiernos del cambio auspiciados por Podemos, sus confluencias y el PSOE. "Proponemos gobiernos centrados, de la libertad, que respeten la voluntad mayoritaria de los electores", ha asegurado García Egea ante los medios.

Sobre la propuesta del líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, que exige al PP que aparte a los alcaldes que lleven ocho años en el cargo para pactar en la comunidad, ha subrayado que no le gustan "las condiciones personales porque al final acabaríamos condicionando también la continuad del dirigente de un partido que lleve más de ocho años en el cargo". Una clara alusión al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que lleva 13 años presidiendo la formación.

El conservador tiene programada para esta tarde otra reunión con los de Rivera —se verá con el secretario general de los 'naranjas', José Manuel Villegas— para hablar sobre el acuerdo en la región de Madrid. El 'popular' se muestra tranquilo, a pesar del veto de Ciudadanos a Vox y ha destacado que se está "avanzando en esta materia de llegar a acuerdos programáticos" y que el bloque de la derecha "va en la línea de confluir".