Todo apunta a que el PP volverá a tener en sus manos el Gobierno de Castilla y León tras más de tres décadas a los mandos. El candidato castellanoleonés de Ciudadanos, Francisco Igea, esgrimió el "cambio" como principal argumento en campaña, un "cambio" que pasaba por desterrar "el clientelismo, los chiringuitos y la libre designación que ha aplicado el PP durante 32 años", en palabras del propio Igea en una entrevista en El Independiente.

Sin embargo, la Ejecutiva de la formación que preside Albert Rivera decidió el pasado lunes que su socio preferente será el PP "allá donde se pueda", excluyendo a Vox de la ecuación. Para los pactos con el PSOE, los 'naranjas' piden que los barones territoriales se distancien del "sanchismo" —Ciudadanos les exige, entre otras condiciones, que apuesten por la aplicación del 155 y la bajada de impuestos—, pero de momento no han trascendido avances en ninguna autonomía.

El sector más crítico —en el que se encuentra Igea— encabezado por Luís Garicano, líder de la lista de la formación en el Parlamento Europeo, acudió con la intención de debatir sobre que Ciudadanos sea sistemáticamente el partido "bisagra" del PP. Este grupo defiende que Cs se abra a pactos también con los socialistas, de igual modo que lo hace con 'populares'. Sin embargo, el criterio de la dirección se impuso —José Manuel Villegas subrayo que fue por "unanimidad"— y se estableció que todas las negociaciones se encararan, en primer lugar, con el PP.

Igea: "No estamos aquí para salvarle la vida al PP, estamos aquí para traer el cambio real"

En la citada entrevista, Igea afirmó: "El PP es un partido conservador, incapaz de enfrentarse a problemas nuevos, no es capaz de innovar, no es capaz de pensar en el futuro porque todas sus ideas están relacionadas con conservar las mismas instituciones, las mismas diputaciones… sin adaptarse a las nuevas situaciones". Preguntado por si apoyaría a los 'populares', el candidato de Ciudadanos dijo que su partido no era "el salvavidas de nadie": "No estamos aquí para salvarle la vida al PP, estamos aquí para traer el cambio real".

No obstante, tras la primera reunión de los equipos negociadores de PP y Ciudadanos, que se ha celebrado este miércoles en Valladolid, ambas formaciones han dado prácticamente por hecho el futuro acuerdo. El coordinador del equipo negociador de Cs, José María Espejo, ha subrayado tras la reunión: "Si nos hemos sentado —con el PP— es porque ya hay un acuerdo de que vamos a intentar hacer un Gobierno en Castilla y León".



Fuentes de la dirección 'popular' destacaban este martes su convencimiento de llegar a acuerdos en las principales autonomías y ciudades en las que la suma de PP, Ciudadanos y Vox es suficiente para lograr la mayoría absoluta, a pesar del veto de los de Rivera a la formación de extrema derecha. No es el caso de Castilla y León, donde Cs puede pactar tanto con el PP como con el PSOE.

Igea: "En las campañas se dicen muchas cosas"

Al término de la reunión, los periodistas le han recordado a Igea sus palabras sobre el "clientelismo" y "soberbia" del candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, a lo que el de Ciudadanos ha respondido: "Las relaciones personales no tienen nada que ver con la política, en las campañas se dicen muchas cosas", tratando de zanjar, de este modo, el tema.

Lo que sí ha repetido en varias ocasiones Igea es que en Castilla y León habrá "cambio" porque Ciudadanos "entrará en el gobierno", recordando, a su vez, que la prioridad de pactar con el PP es un mandato de la Ejecutiva: "Este es un principio de acuerdo siguiendo los criterios de la Ejecutiva con el PP como socio preferencial, lo importante está en el programa", ha asegurado, y ha añadido: "Tenemos que avanzar para ver si hay otras opciones".

Ciudadanos se compromete, como parte de sus medidas de regeneración, a que "ningún candidato podrá estar imputado". Precisamente ayer se presentó una denuncia para investigar si en la victoria de Alfonso Fernández Mañueco en las primarias del PP, se produjo un delito de coacciones, financiación ilegal y falsedad documental.