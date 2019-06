La reunión de este viernes entre el PP y Ciudadanos de cara a conformar un programa de Gobierno para la Alcaldía de Madrid se ha saldado con desencuentro, puesto que los conservadores se han mostrado "preocupados" ante la "indefinición" que a su juicio han mostrado los Cs para apoyar a José Luis Martínez-Almeida. Desde Ciudadanos han lamentado que el PP solo hable de sillas.

Pese a que antes de las 11 horas ambas formaciones entraban optimistas a la reunión, en el Edificio de Grupos, la tónica a la salida ha sido diferente. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y número 2 de Almeida, Andrea Levy, ha sido la primera en comparecer ante la prensa tras poco más de una hora de reunión.

"Cs sigue instalado en la indefinición para nuestra sorpresa", han sido sus primeras palabras, y es que a su juicio, la formación naranja no "muestra su disposición a que haya un gobierno alternativo a Carmena liderado por el PP, la lista que dentro de ese bloque alternativo tuvo un mejor resultado".

En reiteradas ocasiones ha sido preguntada Levy por si esa indefinición tenía que ver con que Ciudadanos hubiera planteado que Begoña Villacís fuese la alcaldesa de la capital. Levy ha indicado que los conservadores seguirán trabajando "porque haya un Ayuntamiento de cambio en Madrid", y ha precisado que fue la del PP la lista más votada en el espectro de centro derecha. "No se han definido sobre cuál va a ser el apoyo que tendrán el próximo sábado. Eso es lo que nos preocupa", ha apuntado.

El PP "quiere hablar solo de sillas"

Por su parte, el miembro de la Ejecutiva permanente de Cs, Miguel Gutiérrez, ha reprochado al PP que haya acudido a la reunión "sin nada" y que solo quieran hablar de "sillas", cuando ellos han acudido portando "un decálogo para firmar entre los partidos, así como un acuerdo programático de 55 puntos que se desarrollarán en el Ayuntamiento".

"Me parece poco serio para venir a una reunión y querer solo hablar de sillas. Conocemos al PP, están muy obsesionados con las sillas, las Concejalías, las Alcaldías... pero a los ciudadanos no les importa quién es el alcalde, pero el PP solo quería hablar de sillas y sillones", ha lanzado.

A Cs le gustaría "tener cargos en todos los sitios

En la reunión han estado los equipos negociadores de ambos equipos. En el PP, además de Levy han estado presentes la jefa de campaña de Almeida y número 3, Inmaculada Sanz, y los ediles Álvaro González y Borja Carabante. De la formación naranja, junto a Gutiérrez han estado presentes la número 3 de Villacís, Silvia Saavedra, así como los concejales electos Mariano Fuentes y Miguel Ángel Rodríguez.

Villacís, pese a no estar presente en la reunión, llegó esta mañana sobre las 10.15 horas al edificio de Grupos en la calle Mayor paseando a su hija Inés. Levy ha asegurado que "el acuerdo programático es sencillo", por lo que entiende que han de llegar a ese entendimiento, para que se puedan "poner de acuerdo las dos partes y por tanto llegar a ese entendimiento", pero ha reiterado que les "preocupa la indefinición de Ciudadanos".

"Salvavidas naranja"

Gutiérrez ha puesto en valor que Madrid será "un salvavidas naranja para las políticas de Sánchez", gracias a la elaboración de "políticas que protejan a la Policía Municipal" y a "un cambio significativo" con el que se ponga "punto y final a estos cuatro años".

"Si no traen eso, no quiero hablar de otra cosa. La vida de los ciudadanos de Madrid no cambia si el alcalde se llama de una manera o de otra", ha aseverado tras ser preguntado por su intención de que Villacís sea la alcaldesa de la capital. Y es que tal y como ha apuntado, a Cs le gustaría "tener cargos en todos los sitios, lo mismo Villacís que Aguado que tantos y tantos cargos", y ello "no era el objeto del debate".

Sobre una reunión con Vox, Gutiérrez ha señalado que "no tiene ningún sentido" ya que por ahora han presentado un programa a PP y "solo quieren hablar de sillones", cuando necesitan primero "tener un acuerdo los dos partidos que más suman para desalojar a Carmena". "Luego ya hablaremos de los demás", ha precisado.