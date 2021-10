Más País se alía con dos fuerzas andalucistas de cara a las elecciones autonómicas

Más País, el partido de Íñigo Errejón, y las formaciones andalucistas Andalucía por Sí –que tiene varios alcaldes, Barbate, Coria del Río– e Iniciativa por el Pueblo Andaluz –muy pequeña– trabajan para conformar una alianza electoral de cara a las próximas elecciones autonómicas que incorpore a todo aquel que quiera sumarse. De momento, para ello, han creado una plataforma, aún sin nombre, desde la que trabajarán conjuntamente.

Esperanza Gómez, la coordinadora de Más País en Andalucía, aclaró a Público que la idea es "una alianza estable, un espacio político de colaboración que no se conforma exclusivamente con las elecciones, sino que pretende perdurar". A él, esperan que se unan otras fuerzas. Gómez señaló, según recoge Europa Press, que van a ser "proactivos" con Equo-Verdes Andalucía, que esperan "que se puedan sumar y sea pronto" porque es "un aliado natural" de esta plataforma.

Este movimiento de Más País llega en un momento en que la izquierda andaluza está profundamente dividida, después de la implosión de Adelante. Unidas Podemos busca quedarse apoyándose en la raigambre e implantación de IU en Andalucía– con todo el espacio a la izquierda del PSOE, mientras Teresa Rodríguez acaba de lanzar la nueva Adelante Andalucía.

La idea declarada de Gómez y sus aliados andalucistas es no poner vetos a nadie a priori e incorporar a cualquier persona que comparta un proyecto verde, andalucista y progresista. Sobre una posible alianza con Rodríguez, tanto Gómez como los representantes andalucistas, Modesto González y José Antonio Jiménez, "no ha habido conversaciones con Teresa Rodríguez y su entorno".

Tampoco parece que vayan a buscar ese diálogo. Así, González afirmó que "es difícil porque mantienen determinados postulados complicados para el andalucismo". Eso sí, manifestó: "No obstante, compartimos determinados espacios ideológicos, pero es complicado".

Para Gómez, "como plataforma estable de trabajo sería más difícil que fuerzas como Adelante estuvieran, pero no nos negamos a hablar con nadie pensando en las elecciones; después, por ejemplo, para conformar un gobierno", recoge Europa Press.

Combatir a la derecha

Gómez quiso poner el foco en el combate contra la derecha, no en las cuitas de la izquierda. "Nuestro adversario está en el gobierno del PP, está en Vox, está en Ciudadanos: van a hacer todos los destrozos que pueda". "El adversario –añadió– no está en Adelante, no está en Unidas Podemos, sino que está en otro sitio. Vamos a asumir nuestra posición con responsabilidad pensando que la prioridad es ganarle las elecciones a la derecha".

Sobre las intenciones de la ministra Yolanda Díaz de agrupar a toda la izquierda de cara a la próxima contienda electoral, Gómez afirmó en un audio enviado a los medios, que "el debate sobre Díaz está pensado desde Madrid: no tenemos nada que decir". Luego, añadió: "Cuando llegue el momento, hay que plantearlo, pero las andaluzas ya están aquí".