Más País Andalucía echa el freno y dice que el frente amplio no puede ser "una Unidas Podemos maquillada"

En un comunicado, el partido afirma que no ha ido a una reunión en Málaga y que los acuerdos allí tomados no les vinculan. Esperanza Gómez asegura: "Sabemos que esa fórmula no movilizó en las últimas elecciones andaluzas y se ha confirmado en los comicios de Castilla y León: es una herramienta con amplios visos de fracasar. Trabajamos por el acuerdo pero uno que sirva para obtener buenos resultados".