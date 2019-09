La irrupción de Más País en el panorama nacional ha sacudido varias regiones de España. Tanto es así que Segundo González, exdiputado de Podemos, barajaba en un artículo de opinión publicado en La Nueva España el surgimiento de Más Asturias.

El escrito de González carga duramente contra Podemos y PSOE: "Los partidos de

izquierda malgastaron la enorme energía desplegada en un acto de irresponsable con sus votantes y el país", analiza.

Segundo González no repitió en la lista del 28-A por Unidas Podemos y renunció a su cargo como responsable de Finanzas del partido morado en Asturias. Apunta a que la formación tendría cabida si no restara a las actuales formaciones progresista: "En caso de construirse, la candidatura asturiana de Más País debería, en mi opinión, ser una candidatura que mientras consigue desbloquear la situación y alcanza políticas de progreso para el conjunto de España también tenga autonomía para defender la agenda de Asturias. Es evidente que una nueva fuerza política no debe restar al bloque progresista en Asturias", arguye.

Pese al duro análisis sobre el PSOE, deja algunas frases en torno a Podemos cargadas de crítica: "Unidas Podemos dio prioridad a los puestos por encima de las propuestas programáticas, rechazando incluso un Gobierno de coalición que, aunque muy mejorable, hubiera sido histórico", escribe.

"Unidas Podemos dio prioridad a los puestos por encima de las propuestas programáticas"

González valora positivamente la aparición de la nueva formación de Íñigo Errejón y apunta a la necesidad de un movimiento de esas características en la región asturiana: "Si hay una comunidad que necesita más que ninguna otra que la situación política se resuelva, esta es Asturias. Vivimos en la comunidad más envejecida y con menos población activa de todo el país. El corazón industrial asturiano se enfría ante la ausencia de políticas audaces que lo reanimen mientras nuestras infraestructuras se degradan, provocado una sensación de aislamiento y olvido. Si queremos salir adelante, es fundamental que Asturias recupere el protagonismo perdido en las últimas décadas", proclama el exdiputado.

El político concluye con que solo nuevas medidas pueden generar resultados diferentes: "Si seguimos cocinando con los mismos ingredientes no vamos a conseguir que el plato salga diferente, y tanto en la cocina como en el valor, pocas comunidades tienen más tradición que la nuestra".