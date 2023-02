Paloma Fernández Coleto, la periodista que ha ganado a Vox en los juzgados: "La verdad solo tiene un camino"

La ultradercha libra su guerra contra la democracia liberal en dos claros escenarios: el mediático y el judicial. Los periodistas críticos con estas formaciones deben soportar el acoso a través de los tribunales o de las campañas de desprestigo en redes sociales que estos partidos arman para atacar a los adversarios.

Sin embargo, en lo que se refiere a la pata judicial, Vox no ha tenido tanta suerte esta vez tras dos sentencias "demoldoras" que echan por tierra sus intentos de poner contra las cuerdas al periódico El Foro de Ceuta y a su editora, Paloma Fernández Coleto, por publicar información que revela la profunda xenofobia que existe dentro de la agrupación.

Primero, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número cinco de Ceuta desestimó todas las acusaciones que el líder de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, interpuso contra Fernández Coleto. Ahora, la Audiencia Provincial de Cádiz y Ceuta ha rechazado el recurso que el dirigente ultra registró en este mismo tribunal por la decisión del juzgado de instrucción.

Ambos tribunales dan la espalda a Vox, ¿pero cómo empezó este intento de arrinconar a este medio de comunicación? Público ha hablado con la editora del diario ceutí, que ha desgranado cómo la agrupación de Redondo se ha embarcado en un trayecto en el que no solo ha recibido dos varapalos judiciales, sino también políticos tras perder a dos diputados en la Asamblea de la ciudad autónoma.

Así pierde la ultraderecha en los juzgados

"A la redacción del El Foro de Ceuta llegaron unas conversaciones de WhatsApp de alto contenido racista y supremacista por parte de la cúpula de Vox en Ceuta", explica Fernández Coleto a este medio. La directora relata que, aunque al principio fue difícil publicar estos chats, finalmente dieron el paso. "En la ciudad, solamente los publicamos nosotros y después se hicieron eco los medios nacionales", afirma.

La noticia generó un fuerte revuelo no solo fuera, sino también dentro del partido. "Dos diputados abandonaron la formación (María del Carmen Vázquez y José María Rodríguez) y se mantienen como diputados no adscritos en la Asamblea de Ceuta. Este fue el primer golpe: Vox pasa de tener seis representantes a cuatro.

"En ese momento, Vox interpuso una primera denuncia contra mí y contra dos afiliados que también se van del partido, Juan Manuel Aguiar y José David Hernández", narra la periodista. "El partido de ultraderecha cree que somos 'un grupo organizado' que busca chantajear y extorsionar. Algo que la Justicia tumba y desacredita. Interpusieron esa denuncia sin apoyarse en nada y solo denunciaron a El Foro de Ceuta porque fuimos los primeros en publicar esta información", argumenta.

"Vox decide ampliar la denuncia, pero el juzgado de instrucción no la admite a trámite"

Fernández Coleto recuerda que, pese a este primer intento de intimidación, continuaron publicando mensajes y audios de estos dirigentes. "Vox decide ampliar la denuncia, pero el juzgado de instrucción no la admite a trámite porque, en resumidas cuentas, la acusación no tiene sentido", agrega. El Juzgado de Instrucción número cinco sostuvo que en la denuncia del partido "solo se habla de conjeturas y suposiciones" y recordó que el "secreto profesional periodístico no es un privilegio, sino un derecho que deriva del Artículo 20 de la Constitución Española, obligando a no revelar sus fuentes de información".

El último varapalo, por el momento, se lo ha llevado Redondo, condenado a pagar 10.000 euros a Aguiar por "intromisión ilegítima en el honor con publicidad a sabiendas de que era falsa". La razón: acusar a su excompañero de formar parte de una trama de acoso y chantaje sin esperar el resultado del juicio. No obstante, la condena fue rebajada de los 45.000 euros que pedía el denunciante a los 10.000.

"El miedo siempre existe"

Más allá de la cuestión judicial, preguntada por cómo ha vivido el proceso judicial en el plano más personal, reconoce que "el miedo siempre existe", pero que, tras leer el primer auto, sintió confianza. "La verdad solo tiene un camino y esta gente es antidemócrata. El auto fue demoledor para ellos. Al final, de la Justicia se espera precisamente eso, que sea justa", recalca.

"De la Justicia se espera precisamente eso, que sea justa"

En la calle, ciudadanos ceutíes, especialmente los musulmantes, convocaron una multitudinaria manifestación, "probablemente la más grande la historia reciente de la ciudad", en repudia a los audios y a su contenido xenófobo. Pero ese ambiente de protesta se ha ido diluyendo con el tiempo, según Fernández Coleto. "En aquella concentración, además, hubo un fuerte rechazo al PP, que también se nutre de muchos votantes musulmantes, que no ven con buenos ojos que se pacte con la ultraderecha", añade.

Intimidación y exclusión mediática

"Nos señalan continuamente y nos tienen vetados. La última vez que contactamos con ellos fue para contrastar el contenido de los audios y la respuesta fue una advertencia de que nos denunciarían si los publicábamos", indica la periodista.

"Maniobraron para excluir a los digitales"

Pero lo más grave, sostiene Fernández Coleto, fue el cambio del Plan de Comunicación Institucional, condición que puso sobre la mesa Vox para apoyar al PP en la ciudad. "Maniobraron para excluir a los digitales de este plan y que, por lo tanto, no podamos recibir dinero de la publicidad institucional. El plan exigió un mínimo de ocho trabajadores en plantilla y que el medio lleve cuatro años activo", detalla.

Mientras, medios como Ceuta Televisión, Ceuta al Día y Ceuta Actualidad conformaron una Unión Temporal de Empresas (UTE) para cumplir con los requisitos del plan. En ese movimiento, no se contó con El Foro de Ceuta, que actualmente "no recibe ni un euro de financiación por publicidad institucional". Algo que contrasta con los más de 630.000 euros que percibe la triada mediática, bajo el paraguas de UTE Angulo De Ceuta, según recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público.

"Para mí, fue un orgullo ser los únicos que dimos el paso de publicar esta información, desenmascarar a estos personajes y que Ceuta se movilizara. El periodismo tiene muchísimo poder y puedes conseguir cosas buenas", zanja la periodista.