El Parlamento Europeo (PE) ha suspendido las acreditaciones temporales de todos los eurodiputados españoles, incluyendo las de aquellos que ya la habían obtenido esta semana.

PP, PSOE y Ciudadanos pidieron este miércoles al presidente del PE la medida alegando que el recuento de los resultados del 26M no había terminado en España. La decisión se toma tras denegar el acceso al expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín a la sede ubicada en Bruselas.

Sin embargo, otros eurodiputados electos, como José Ramón Bauzá, de Ciudadanos; Juan Ignacio Zoido (PP), Diana Riba (ERC) y Pernando Barrena (EH Bildu) sí habían podido entrar a la Eurocámara. Tras conocerse el incidente, PP, PSOE y Ciudadanos pidieron que se suspendieran todas las acreditaciones temporales, de manera que las de estos también quedan suspendidas.

Comienzo una nueva etapa con mucha ilusión y responsabilidad. Es un honor defender los intereses de los españoles desde el @ppegrupo para que sean una prioridad en el @Europarl_ES. #EleccionesUE2019 pic.twitter.com/uPl7ReSnvJ — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 29 de mayo de 2019

Carta de PP, Cs y PSOE

El presidente de la Cámara asume que, según el email que le enviaron los tres españoles, "esta práctica administrativa" de dar acreditaciones temporales "puede causar perturbaciones políticas en España, donde los resultados electorales aún no son definitivos y el recuento continúa", así que las suspende "para evitar cualquier tipo de interferencia en un procedimiento nacional".

Como respuesta, el presidente del PE Antonio Tajani, ha dado instrucciones para que se suspendan las acreditaciones temporales y aclara que "esta práctica administrativa no tiene efectos legales y no da lugar a ninguno de los derechos que tiene un parlamentario". Recuerda, en ese sentido, que "corresponde a las autoridades nacionales y no al Parlamento Europeo determinar declarar los resultados finales de las elecciones".

Según explica, esa acreditación temporal es una práctica puramente administrativa que el Parlamento lleva a cabo con los nuevos electos para facilitarles la asunción de sus nuevas tareas y que puedan estar operativos a tiempo de la sesión constitutiva de la Eurocámara, el 2 de julio. Eso incluye dar a los nuevos eurodiputados acceso a unas instalaciones iniciales, así como un pase temporal, un kit de información de bienvenida y algunos formularios administrativos.