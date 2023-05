El Parlamento gallego vota una iniciativa popular para asegurar la atención médica presencial con citas en menos de 48 horas 

El Parlamento de Galicia debate este martes una iniciativa legislativa popular (ILP) destinada a proteger, reforzar y defender la sanidad pública, y en especial la atención primaria. La propuesta cuenta con el aval de 50.000 firmas ciudadanas recogidas por la plataforma SOS Sanidade Pública, que agrupa a organizaciones cívicas, de profesionales, pacientes y familiares, por los sindicatos y por los partidos de la oposición.

La propuesta contempla medidas para garantizar en la atención primaria que las citas son presenciales con el médico, y no por vía telemática, que se usaría solo cuando el paciente lo aceptase por voluntad propia. Además, obligaría a que las llamadas de teléfono fueran atendidas por personas, y no por máquinas con respuestas programadas.

La ley que propone SOS Sanidade también que las citas con los pediatras y los médicos de familia no se demoran más de 48 horas, ni 24 si son urgentes, y que los pacientes de la sanidad pública que no acepten ser derivados a hospitales privados no pasen a las listas de espera no estructurales -aquellas que se producen cuando la falta de atención no es atribuible a la mala organización o a la escasez de medios disponibles del sistema-.

El BNG y el PSdeG ya han anunciado que votarán a favor de la propuesta -forman parte de la plataforma-. El Partido Popular aún no ha desvelado si la apoyará o si impedirá, con su mayoría absoluta, que salga adelante, una postura que no se conocerá hasta el martes por "respeto" a la Cámara y a SOS Sanidade, en palabras de Pedro Puy, portavoz del Grupo Popular.

"Votar en contra sería negligente"

"Esperamos que voten a favor, lo contrario sería negligente", asegura Vanessa Viquendi, portavoz de la plataforma Pediatras, xa, matronas, xa -Pediatras ya, matronas, ya-, integrada en SOS. Ella será la encargada de presentar al Parlamento la iniciativa ciudadana.

Lo cierto es no resultaría extraño que el PP se opusiera, ya que la Xunta, tanto bajo los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo como bajo el de Alfonso Rueda, han negado siempre validez a las denuncias de SOS Sanidade, se han negado a reconocer la dramática situación del sistema sanitario público y en especial de la atención primaria, e incluso se han burlado de sus demandas. En febrero pasado, poco antes de que miles de personas se manifestaran en Santiago en defensa de la sanidad pública, el presidente de la Xunta aseguró que ese día se iría a comer cocido a la feria de Lalín (Pontevedra).

En opinión de Vanessa Viquendi, la ILP propone "medidas urgentes que funcionan a corto, medio y largo plazo, mientras que las medidas que ha aplicado hasta ahora la Xunta sólo funcionan a corto plazo, y además en muchas ocasiones ni eso, porque consisten en detraer recursos y profesionales de un centro para derivarlos a otros".

Para Montse Porteiro, portavoz de SOS Sanidade en A Mariña lucense -unas de las comarcas más afectadas por los recortes del Servizo Galego de Saúde (Sergas)- , el PP votará "en contra de la mayoría social de Galicia" si decide no apoyar la iniciativa. "Sabemos a qué nos enfrentamos porque están acostumbrados a pasar el rodillo. Pero estamos en época de elecciones y quizá se planteen qué sucederá si rechazan algo que sus votantes comparten", destaca.

Para presentar un ILP en en el Parlamento de Galicia hacen falta 10.000 firmas de ciudadano y ciudadanas acompañadas de sus datos personales y su DNI. SOS Sanidade Pública recogió más de 50.000 apoyos.