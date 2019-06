El Parlamento Vasco analizará la creación de un fichero público sobre casos de torturas 

“Me quitaron la capucha y me pusieron la bolsa por la cabeza. Al principio abierta, pero poco a poco comenzaron a cerrarla. A medida que la iban cerrando, la bolsa se me iba pegando en la cara”. Iñaki Uria, ex consejero del diario vasco Egunkaria, relataba así su paso por el infierno. Ocurrió en febrero de 2003, cuando la Guardia Civil lo detuvo junto a otros responsables del periódico tras el cierre decretado por la Audiencia Nacional.

El director del diario, Martxelo Otamendi, detalló la misma tortura. “Entre las dos sesiones de la práctica del plástico, solicité a mis interrogadores que dieran fin a aquella situación dándome un tiro”, detalló. En 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por no investigar estas denuncias.

Uria y Otamendi forman parte del largo listado de víctimas de torturas que dieron cuerpo al informe oficial elaborado en 2017 por el Instituto Vasco de Criminología, atendiendo a una petición expresa del Gobierno autonómico. Ahora, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco debe determinar si da un paso más en el reconocimiento de estos casos: a propuesta de Elkarrekin Podemos, este miércoles -coincidiendo con el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura- se debatirá un texto que insta al Ejecutivo de Iñigo Urkullu a “habilitar cauces de acceso público a los estudios realizados y datos recopilados por diferentes instancias sobre casos de torturas, abusos y malos tratos policiales, que sean respetuosos con el derecho a la intimidad de las víctimas, la protección de datos y la salvaguarda de los derechos al honor de terceras personas”.

Para ello, la coalición de izquierdas plantea “la creación de un fichero accesible que facilite la elaboración de estudios históricos, estadísticos y científicos en este ámbito”. “Se trata de una iniciativa que busca remover obstáculos para el ejercicio a la verdad de las víctimas de estas graves vulneraciones de derechos humanos, siempre desde el respeto a la intimidad de las propias víctimas y la protección de datos y el derecho al honor de terceras personas”, subraya Elkarrekin Podemos en su Proposición No de Ley. La iniciativa será defendida por la parlamentaria Pili Zabala, cuyo hermano fue asesinado por el GAL en 1983.

Tanto el PNV como el PSE han evitado presentar cualquier tipo de enmienda a esta propuesta. Desde la formación nacionalista han adelantado a Público que votarán a favor del texto de Elkarrekin Podemos. Tampoco se descarta que el PSE pueda apoyar alguno de los puntos.

Por su parte, EH Bildu presentó una enmienda de totalidad que plantea instar al Gobierno Vasco a que “establezca la vía para conocer los expedientes, la información y documentación recopilada de las víctimas de vulneración de derechos humanos por motivos políticos, reconocidas y reparadas” mediante las normativas aprobadas en Euskadi para reconocer a quienes sufrieron estos vejámenes por parte de funcionarios públicos. La coalición abertzale añade en su texto que el objetivo será que “cualquier persona interesada, cualquiera que sea su objetivo, y la sociedad en general, conozca toda la verdad sobre las vulneraciones de derechos humanos”.

Fuentes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos confirmaron que en las próximas horas habrá contactos entre ambas formaciones para analizar este asunto y valorar si se puede llegar a un acuerdo en torno al texto que finalmente se votará en la comisión.

“Respetar la legalidad vigente”

El PP, por su parte, defenderá el “cumplimiento de la normativa de documentos oficiales y protección de datos en la elaboración de informes o estudios públicos”, al tiempo que mostrará su respeto a las “actuaciones judiciales y policiales que se desarrollan en la investigación de las denuncias por torturas”.

“Se dejará claro que el PP vasco, como ha expuesto en reiteradas ocasiones, está en contra de cualquier tipo de tortura”, señalaron fuentes conservadoras. No obstante, remarcaron que “ese posicionamiento “no puede suponer que no se respete la legalidad vigente”.

La falta de unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos contrastará con la imagen de la pasada semana en el pleno del Parlamento Vasco, donde todos los grupos –incluyendo el PP- votaron a favor de solicitar al Gobierno Vasco que se sume a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, fijado el 26 de junio por la ONU. De hecho, la Mesa de la Cámara autonómica ha acordado "colocar el cartel de la conmemoración en la fachada del Parlamento", así como "mantener durante la jornada el pebetero encendido ante la escultura Brújula de medianoche, como gesto de adhesión."