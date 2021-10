La celebración del desfile militar del 12 de Octubre siempre deja imágenes llamativas. El acto institucional ha estado marcado esta mañana por los ya habituales insultos y abucheos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La presencia de autoridades políticas ha sido numerosa. No ha faltado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien se le ha visto durante bastantes minutos charlar con el alcalde de la capital y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, a la espera de la llegada de la Familia Real. Ayuso ha dejado constancia en las redes sociales de su actividad. Y entre las fotografías elegidas llama la atención una imagen charlando con Almeida en la que este aparece completamente difuminado.

"Celebremos juntos la #FiestaNacional de España. Feliz #DíaDeLaHispanidad", ha escrito la presidenta madrileña en Twitter. Junto al texto se adjuntaban 4 fotografías del acto. En la primera de ellas, Ayuso saluda a Felipe VI junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Otras dos son momentos del desfile, con un grupo de militares y la bandera en el cielo. Y en la otra aparece Ayuso completamente iluminada junto a Almeida, borrado por una sombra que hace difícil distinguirlo.

El gabinete de comunicación del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha seleccionado también esa imagen en el envío que ha hecho a los periodistas tras el desfile. Junto a ella, ha elegido otras 7 imágenes en las que la absoluta protagonista es Ayuso. Solo en una de ellas se ve al presidente del Gobierno.

La imagen llama la atención en un contexto en el que la pugna por controlar el PP de Madrid no está cerrada. Las intenciones de Ayuso siguen siendo adelantar el Congreso, previsto oficialmente para la próxima primavera. En Génova no parece que vayan a ceder en calendario. Y sus intenciones están encaminadas a evitar un choque entre Almeida y Ayuso para dirigir el partido, a pesar de que el alcalde todavía no ha mostrado sus cartas en la disputa.

Para ello, se ha puesto sobre la mesa una "tercera vía" en la que podría jugar un papel importante la actual secretaria general de la gestora que controla el partido, Ana Camíns. La batalla dará que hablar en los próximos meses.