El teniente alcalde popular del Ayuntamiento de El Valle (Granada), Manuel Palma, ha presentado su dimisión y ha renunciado a su puesto como concejal de Personal, Juventud, Deportes y Voluntariado tras hacerse público que había sido detenido y está investigado por un posible delito contra la salud pública por cultivo de marihuana.

El ya exconcejal del PP fue detenido junto a otro hombre acusados de destinar dos habitaciones de una vivienda de Padul (Granada) al cultivo de 265 plantas de marihuana, zonas aclimatadas y cerradas de manera hermética que usaban un enganche ilegal para conectarse a la luz, informó la Policía Nacional.

Benjamín Ortega, alcalde de la agrupación 'Vecinos por el Valle' que gobierna en coalición con los populares en este pequeño pueblo de apenas 1.200 habitantes situado en la zona del Valle de Lecrín, ha informado este jueves que el hasta ahora edil del PP también ha entregado su acta de concejal. Según Ortega, con esta dimisión Palma pretende salvaguardar su imagen, la de su partido y la del equipo de Gobierno de la localidad.

El regidor de El Valle, donde en las pasadas elecciones municipales su agrupación empató en concejales con el PP -ambos con dos representantes- y acordaron alternarse en la Alcaldía, confía en que esta dimisión no afecte a la estabilidad del Gobierno local y que "corra" la lista popular para ocupar la vacante.

En un comunicado remitido por el PP, Manuel Palma ha defendido que la presunción de inocencia es un derecho y ha explicado que su dimisión como concejal es para no "dañar" ni las siglas de este partido, por el que presentó su candidatura, ni a sus compañeros del equipo de gobierno.

La dimisión es aplaudida por el Partido Popular

"No voy a descansar hasta que se demuestre cuál es la verdad y que mi nombre quede limpio", ha indicado. Por su parte, la dirección del PP de Granada ha aplaudido la decisión adoptada por Palma porque, al final, todos entienden que los intereses del partido deben estar por encima de los personales.

"Sabemos que ha sido una decisión difícil y reflexionada, pero en este caso es lo más sensato y un ejercicio de transparencia política absoluta, que permitirá a nuestro compañero tener la oportunidad de defenderse, aclarar lo sucedido y restablecer su honor", ha indicado el partido en un comunicado.

Las puertas del partido seguirán "abiertas" para Palma, una vez que la situación se resuelva favorablemente

Igualmente, el PP ha mostrado su apoyo a Palma y le ha agradecido su gesto por presentar de forma inmediata la renuncia a su acta y responsabilidades políticas para defenderse sin dañar a El Valle ni a las siglas del PP.

No obstante, los populares han afirmado que las puertas del partido seguirán "abiertas" para Palma, una vez que la situación se resuelva favorablemente, y no se le abrirá expediente alguno puesto que concurrió como candidato a las elecciones municipales del 26 de mayo "como simpatizante del PP y no como afiliado".