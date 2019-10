El número uno de Más País por Barcelona es un excandidato de los 'comuns' casi desconocido

Íñigo Errejón elige a Juan Antonio Geraldes para encabezar la lista de Más País por Barcelona. Geraldes es politólogo y fue el número dos de la lista de Guanyem Sant Boi en las últimas municipales. No es una figura política conocida y su nombre no ha sonado como candidato hasta ahora.

Más País consiguió los avales que necesitaba para presentarse por la ciudad condal este lunes 'in extremis'. La lista por Barcelona es uno de los motivos que alegó Clara Serra para presentar su dimisión al considerar que si hay que competir contra Ada Colau se demuestra que no era "el momento" para dar el salto como partido estatal. Más País no quiso dar a conocer el candidato hasta este martes, aunque la lista se tuvo que registrar ayer.

El debate entre los que querían presentarse por Barcelona y los que no estuvo abierto en la organización hasta la semana pasada. Como se vio con Serra, hay reticencias internas a enfrentarse en las urnas a los 'comuns' y a Colau ya que esperaban que a medio o largo plazo puedan ser aliados. Sin embargo, fuentes de Más País señalan que es una de las circunscripciones en las que se reparten más escaños (32) y que seguramente los necesiten para conseguir el grupo propio en el Congreso.

Los 'comuns' confiaron hasta último momento en que Errejón no se presentase y han criticado que se confirme la candidatura. "Nos parece que es un error que una candidatura diseñada en Madrid quiera presentarse en Barcelona y Catalunya sin un proyecto para Barcelona ni Catalunya, solo para conseguir votos para Madrid", dijo el número uno de En Comoú Podem al Congreso, Jaume Asens.



Geraldes es militante se presentó por Guanyem Sant Boi (candidatura formada por la CUP, Comunes y Gent de Sant Boi, entre otros) el 26 de mayo y, según difunde la organización, "cuenta con una amplia trayectoria en el activismo vecinal y estudiantil". "Actualmente trabaja como consultor de administraciones públicas en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Su participación en política está marcada por la defensa del municipalismo, especialmente en el área metropolitana de Barcelona", indican desde Más País.