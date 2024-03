Patrimonio Nacional retira los escudos franquistas que coronaban la verja de acceso al palacio de El Pardo

Tan solo un día después de que la Fiscalía Provincial de Madrid archivara una denuncia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contra Patrimonio Nacional por mantener varios escudos franquistas en el palacio del Pardo, el organismo estatal ha decidido pasar a la acción y los ha retirado, según adelanta eldiario.es.

De acuerdo con esta información, Patrimonio Nacional ha retirado el escudo del águila que coronaba la verja de acceso a la que fue durante casi cuarenta años residencia oficial del dictador Francisco Franco, y un par de farolas ancladas a ambos lados de la puerta principal de acceso que también lucían la insignia franquista.

La ARMH denunció ante la Fiscalía General del Estado a Patrimonio Nacional por mantener esos escudos y entender que incumple la Ley de Memoria Democrática.

En su denuncia, la asociación instaba a la Fiscalía General del Estado a investigar estos hechos y a tomar "las medidas judiciales pertinentes para sancionar la prevaricación y restablecer la legalidad" en el Palacio del Pardo, donde asegura que "no debería existir ninguna exaltación del dictador ni de su régimen".

Ahora, dieciséis años después de que la Ley de Memoria Histórica, de diciembre de 2007, prohibiera esos símbolos, la Fiscalía argumenta que como la ley prevé la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas y el catálogo no existe todavía Patrimonio Nacional no incumple la ley al no retirar los escudos.

Sin embargo, Patrimonio Nacional no ha querido esperar más y por su cuenta ha retirado los escudos franquistas, aunque la información de eldiario.es señala que "hay otras diez farolas de pie que rodean la rotonda situada frente a la puerta que también cuentan con dos pequeños escudos franquistas cada una que no han sido retirados". Sin embargo, esas farolas ya no son propiedad de Patrimonio Nacional, sino del Ayuntamiento de Madrid y de momento no parece que vayan a ser retiradas.

Según la ARMH, los escudos franquistas presentes en la valla de acceso al palacio y en diversas farolas del recinto debían haberse retirado hace más de 15 años, cuando entró en vigor la Ley de Memoria Histórica de 2007, que obligaba a eliminar escudos, insignias, placas y otros objetos de exaltación de la dictadura.

La Ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022 y que sustituye a la anterior norma, también obliga a retirar este tipo de objetos en lugares públicos, a no ser que "concurran razones artísticas o arquitectónicas" de protección legal, casos en los que será necesario incluir una reinterpretación de dichos elementos.

En una nota publicada esta misma semana, que adjunta la resolución de la Fiscalía, la ARMH dice que "el escudo franquista celebra el asesinato, la desaparición forzada, la detención ilegal, el saqueo de propiedades y las torturas a cientos de miles de personas; considerar que toda esa celebración de violaciones de derechos humanos no atenta contra un grupo determinado de víctimas de la dictadura es un ejercicio de doble moral sin límites".