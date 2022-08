Patxi López, sobre el cambio de postura de Feijóo ante el plan de ahorro energético: "Demuestra quién manda en el PP"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha opinado que el plan de ahorro de energía propuesto por el Gobierno contiene "literalmente" las medidas que pidió Feijóo, pero a pesar de ello "Ayuso dice que no, demostrando quién manda de verdad en el PP".

En una rueda de prensa en Bilbao, López se ha mostrado "convencido de que el plan se va a cumplir. Los hosteleros y comerciantes no van tener problemas en hacer lo que ya muchos hacían".

López también ha insistido en que el decreto es de obligado cumplimiento para las autonomías, aunque ha admitido que "cuando se convalida un decreto siempre se negocia con otros grupos, pero me parece que las comunidades ya han tenido tiempo de presentar sus propuestas, y de momento solo hemos tenido silencio".

Para el portavoz socialista, "cuando hay problemas, el Gobierno pone soluciones encima de la mesa; el PP, cuando hay soluciones, lo que pone son problemas para que éstas no se puedan llevar a la práctica".

"Hay una guerra en Europa, lo digo porque a veces se olvida. Europa reacciona frente a Putin para salvar los cimientos de nuestra convivencia, y esto tiene consecuencias que hoy padecemos, una de ellas es la elevada inflación y otra el problema energético. Europa propone un plan para ahorrar un 15 %, el Gobierno de España negocia y consigue que el ahorro sea del 7 %, y que no haya cierres de empresas ni cortes domésticos", ha repasado.

"¿Cuál es el problema del PP con este plan? Exclusivamente, que lo ha propuesto Pedro Sánchez. Esta es su gran visión de España, su sentido de Estado y su solidaridad con nuestros socios europeos".

Y ha recordado que "Feijóo pidió un plan con medidas de regulación del aire y de iluminación; el gobierno presenta un plan que contiene literalmente esto, y entonces Ayuso dice que no, demostrando quién manda de verdad en el PP, que no es Feijóo", ha enfatizado.

"Eso ha quedado más patente esta semana cuando el gobierno se reúne con las autonomías y se encuentra con que el PP se opone al plan de ahorro que había pedido Feijóo y, siguiendo las instrucciones de Ayuso, dicen que no les gusta, pero no plantean ninguna propuesta", remarca. Por último, ha calificado como "un escándalo" que el PP diga que apagar los escaparates empeorará la seguridad.

La posición del PP, ha concluido el portavoz socialista, "es simplemente el no por el no ante el Gobierno, y lo que demuestra es que no hay nadie capaz de coger el timón y acercar al PP al sentido de Estado del que se alejó hace mucho tiempo".