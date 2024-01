Paulo Carlos López: "Sumar está preparada para implantar en Galicia el modelo que representa Yolanda Díaz"

El currículo de Paulo Carlos López (Bergondo, A Coruña, 1985) abruma un poco. Resumiendo mucho, mucho: con 38 años es doctor en Ciencias Políticas por la Universidade de Santiago y doctor en Ciencias de la Comunicación por la de València; profesor en la primera de ellas tras haber ejercido también la docencia universitaria en Portugal, Ecuador, Chile y Argentina; periodista y colaborador habitual de varios medios, y además, por si fuera poco, político en activo desde hace años y, desde hace unas semanas, en primera línea de la precampaña electoral de las autonómicas gallegas. Militante desde la adolescencia en organizaciones de izquierda y vinculadas al nacionalismo, y ahora portavoz de Sumar en Galicia, López no quiere pronunciarse sobre si va a ser el candidato de la formación de Yolanda Díaz, porque, advierte, el nombre del aspirante a la Xunta no está decidido y deberá surgir de un proceso de escucha con la ciudadanía y del debate abierto con sus socios, es decir, Podemos y Esquerda Unida. Su discurso, sin embargo, tan apasionado con el proyecto como convencido de que Sumar será una pieza clave para el cambio político en la tierra de la vicepresidenta, entona a la perfección con el estilo, las formas y el fondo que se le presumen a un cabeza de cartel yolandista . Recibe a las puertas de la Facultade de Ciencias Políticas en Santiago, menos de una hora antes de que empiece su clase de Sistema Político Galego. Y rehúsa cortesmente y con una sonrisa sacarse las fotos entre los alumnos: "Bastante están flipando ya con su profesor".

Usted es politólogo y periodista, una ventaja para un político ante las entrevistas porque probablemente ya se sabe tanto las preguntas que van a hacerle como las respuestas que debe dar.

Puedo intuir cuáles van a ser las preguntas y trataré de dar las respuestas adecuadas.

Pues se lo pregunto como experto en comunicación y en ciencia política: ¿qué claves debe manejar Sumar para tener éxito en las autonómicas gallegas?

Es difícil disociar la parte política de la comunicativa, pero el principal consejo que puedo dar es que para que una organización pueda comunicar, primero, tiene que existir como tal, y, luego, saber lo que quiere comunicar. Ahora estamos sentando las bases de Sumar en Galicia para construir organización y movimiento, con una estructura capilar de unos órganos de dirección formados por personas representativas del país a nivel profesional, social y académico, y de una portavocía que en este caso recae en mi persona.

Es decir, que le toca comunicar.

Comunicar, ante todo, es un acto de naturaleza política. Pero más allá de las formas, lo relevante es saber lo que se comunica. En el caso de Sumar Galicia, que queremos alejarnos del ruido y hacer propuestas ancladas en la cultura de la izquierda. Estamos abriendo un espacio en el campo progresista donde se nos reconoce capacidad para hacer políticas públicas útiles y para las mayorías sociales. Políticas nuevas conectadas con la izquierda europea, verde y feminista. Es decir, las que está llevando a cabo Yolanda Díaz en la vicepresidencia del Gobierno y en el Ministerio de Trabajo. No voy a redundar en ellas porque creo que son de sobra conocidas.

En el caso de Galicia, ¿esa comunicación no llega un poco tarde? Estamos a punto de que se convoquen las elecciones.



"Sumar Galicia está preparada para concurrir a las elecciones autonómicas a pleno rendimiento"

Sumar se constituyó hace poco a nivel del Estado coincidiendo con procesos electorales que impidieron la estructuración de todo su espacio político. Había que priorizar el calendario y la urgencia electoral. Y es verdad que ahora estamos ante otra urgencia electoral que nos impide hacer las cosas con más tiempo y de forma más calmada. Pero quiero trasladar una idea y no dar pie a equívocos: Sumar Galicia está preparada para concurrir a las elecciones a pleno rendimiento. Lo digo con franqueza y porque lo creo.

Hay militancia, hay cuadros políticos muy relevantes y hay un programa. Siendo conscientes de que lo ideal sería tener más tiempo, priorizamos el calendario electoral pero estamos perfectamente preparados y preparadas. Si hay convocatoria electoral, que no quepa duda de que Sumar Galicia estará operativa con sus candidaturas, con sus referentes y con su programa participativo, para implantar el modelo de políticas útiles que representa Yolanda Díaz, nuestra marca de agua.

El hecho de que haya asumido usted la portavocía de Sumar en Galicia le sitúa como candidatable. ¿Va a ser usted la propuesta que hará su partido a Podemos y Esquerda Unida para encabezar la candidatura a la Xunta?



El encargo que me han hecho Yolanda Díaz y Marta Lois [portavoz de Sumar en el Congreso] es llevar la voz de las posiciones políticas de la organización e impulsar el proceso de escucha, para que la ciudadanía a la que apela Sumar Galicia pueda incorporar sus propuestas programáticas, sus problemáticas y también sus propuestas de nombres. Eso es lo que estamos haciendo en las cuatro provincias gallegas, y quiero recalcarlo: en las cuatro provincias [el día anterior a la entrevista se difundió una noticia según la cual Sumar planeaba aliarse con el PSOE para llevar candidaturas unitarias en Lugo y Ourense].

¿Pero va a ser usted la propuesta de Sumar?



Hay tres pasos en nuestro proceso: la definición básica del espacio, es decir, su delimitación; el acuerdo con el resto de actores políticos que formen parte de ese espacio; y la elección de candidato o candidata. Aun no estamos en ese último paso, aunque creo que lo estaremos pronto.

Es decir, que la negociación no va a consistir en que Sumar proponga un nombre, sino que cualquier propuesta se acordará con sus socios.

A ver, hay varias características que debe tener un candidato o una candidata. Primero, un bagaje profesional reconocido, que sea una persona referencial en el ámbito social, porque la ciudadanía agradece los esfuerzos de los partidos políticos por desparasitar las estructuras partidarias introduciendo referentes del mundo profesional, sindical, académico...

Segundo, que sea reconocido o reconocida por el conjunto del espacio político, que genere consenso y que permita mantenerlo lo más cohesionado posible. Y tercero, que esa persona no se tiene que presentar como candidato o candidata a un escaño en el Parlamento gallego, sino al Gobierno gallego. Es decir que este en disposición de gobernar Galicia, no de hacer oposición. En nuestro espacio político existen muchos y muchas referentes que cumplen esas tres características, y estoy seguro de que más pronto que tarde lo tendremos.

¿Los nombres que circulan en las quinielas cumplen las características que usted cita? Marta Lois, Martiño Noriega, usted mismo...



"La ciudadanía agradece los esfuerzos de los partidos políticos por desparasitar las estructuras partidarias"

No quiero hablar de nombres, ya le digo que no estamos en esa posición. Habrá un proceso de escucha y una discusión en los órganos oportunos en los que se hablará de nombres. Mi cometido es canalizar las propuestas programáticas y de personas para trasladarlas a los órganos de decisión pertinentes, sin partir de apriorismos o imposiciones que puedan coartar un debate que debe ser natural y espontáneo. El proceso de escucha no tendría sentido si lo hiciéramos de otra forma.

Al margen de ese proceso de escucha, ha habido contactos con algunas personas en concreto: la exconselleira del BNG Teresa Táboas, el exalcalde de Santiago y líder de Anova, Martiño Noriega...

Si ha habido esos contactos habrá sido a nivel informal. A nivel formal, Sumar Galicia no ha hecho ninguno. Priorizamos el proceso de escucha porque creemos que es sano y porque va a ser positivo para todo el espacio. Es todo lo que puedo decir.

Sumar está configurada en torno a la figura de Yolanda Díaz, cuyo tirón electoral en Galicia se pudo ver en las generales. ¿Esa apuesta por el 'yolandismo' funcionará otra vez con independencia de quién encabece las listas en las autonómicas?



Yolanda Díaz es el mayor referente no sólo de Sumar, sino de todo el espacio progresista de Galicia y del Estado. Tiene solvencia, capacidad de gestión y trazabilidad. Es una de las principales referencias de la izquierda de Europa. Lo digo con toda franqueza. Por eso somos muchos los que nos sentimos apelados por esa visión y por eso nos sentimos tan cómodos en Sumar, y particularmente en Sumar Galicia. Porque es una síntesis de las posiciones de izquierda y de las aspiraciones de autogobierno del país.

La mayor parte de la sociedad progresista gallega se puede ver reflejada en Sumar Galicia. Dicho de otra forma: Sumar Galicia es la formación que más se parece a la sociedad progresista de Galicia. Lo que queremos trasladar a la Xunta, dado ese reconocimiento político y de gestión, es ese estilo Yolanda Díaz: diálogo, políticas públicas útiles...

¿Sería su candidata ideal para la Xunta? No dará la sorpresa haciéndose un 'Pablo Iglesias', como cuando el exlíder de Podemos dejó la vicepresidencia del Gobierno para encabezar la candidatura de su partido en las autonómicas de Madrid.



Estoy seguro de que Yolanda sería presidenta de la Xunta si se presentara a estas elecciones, pero eso no va a pasar.

Paulo Carlos López, portavoz de Sumar Galicia. — J. O.

En las generales del 23J la suma de BNG, PSOE y Sumar tuvo en Galicia unos 31.000 votos más que la de PP y Vox, pero esos resultados, si se repitieran, no servirían para ganar la Xunta porque el sistema electoral penaliza la dispersión del voto. La hipótesis de un frente popular es casi tan absurda como la de la pregunta anterior, pero ¿no se les ha pasado por la cabeza que la izquierda concurra unida?



En política uno más uno no son necesariamente dos. Me explico: la mejor forma de optimizar el voto progresista en Galicia es a través de tres fuerzas políticas: Sumar, PSOE y BNG. Soy consciente de las barreras legales, de la Ley D'Hont, etcetéra, porque soy profesor de Sistema Político Galego. Pero también soy consciente de otros aspectos.

Sumar apela a una parte del electorado que o vota a Sumar o no vota, y puede sacar de la abstención a muchas personas que dudan entre abstenerse o votarnos. Eso garantiza un diferencial de participación menor, en el sentido de que hay quienes votan en las generales y luego no lo hacen en las autonómicas. Son ocho puntos menos en el caso de Galicia. Sumar es la fuerza que puede extraer esos porcentajes de la abstención para que esa brecha sea más pequeña.

¿Lo dice como profesor de Ciencia Política?

Lo afirmo como profesor de Ciencia Política y con la evidencia empírica de los estudios preelectorales y postelectorales: la mejor forma de optimizar el voto progresista está en Sumar. La mayor probabilidad de que exista un cambio político en Galicia es un Sumar fuerte. Otra cosa son los discursos de otros partidos, legítimos dentro de la competición política, que quieran trasladar otra idea. Pero si está Sumar, habrá cambio político en la Xunta de Galicia. Los marcos a los que apelamos son reconocibles como propios de Sumar: el feminismo, la juventud, políticas útiles... Otras fuerzas progresistas desenvuelven otros marcos de competición que ya están muy vistos. Sumar aporta novedad, y por eso es la fuerza que puede traer el cambio.

¿Cuando habla de Sumar se refiere también a sus socios: Podemos, Esquerda Unida, no se sabe si también Anova...? Las relaciones pasadas entre esos actores y actrices, trasladando una imagen de disenso, disputas y acuerdos al límite del último minuto, se pagaron en las urnas. ¿Se están repitiendo esos errores, o podrían repetirse y minar las posibilidades del candidato o candidata, sea quien sea?

"Sumar apela a una parte del electorado que o vota a Sumar o no vota, y puede sacar de la abstención a muchas personas"

No quiero hablar de Podemos ni de Izquierda Unida, porque, para mí, todos estamos dentro de Sumar Galicia. En las últimas generales participamos unidos en una coalición y yo apelo a los compañeros que militan en Podemos y en Esquerda Unida, evidentemente, para que también participen ahora. Pero doy por hecho que ya están participando. Otra cuestión es que se den negociaciones, lógicas dentro de un contexto electoral.

Ahora bien, ¿cuál es la forma de que esas negociaciones vayan de la mejor forma posible? Pues con discreción y siendo propositivos. Soy optimista, va a haber un acuerdo, todos y todas se van a sentir cómodos en Sumar Galicia porque ya forman parte del movimiento. Somos compañeros y compañeras, con una legítima identidad política previa que Sumar Galicia debe saber incorporar. Y con respecto a los tiempos, lo ideal sería no llevar las cosas hasta el último momento, porque entonces es más probable que las cosas no salgan todo lo bien que podrían salir.

A usted le han criticado por haber militado en Compromiso por Galicia, una formación galleguista moderada que algunos identifican con posiciones conservadoras.

Milité desde los 16 años en movimientos estudiantiles, primero en el Sindicato de Estudiantes, en el instituto, y luego en los Comités Abertos de Facultade (CAF), cuando estaba en la universidad. Participé en esas organizaciones de izquierda del ámbito estudiantil y también en otras del ámbito sindical y político. Me emociono con conceptos como la igualdad y la justicia social, con Grândola Vila Morena, con El pueblo unido jamás será vencido y con la Internacional.

Además, tengo experiencia profesional y académica en América Latina, que me ha conectado con el pensamiento de la izquierda progresista y democrática de esos países. Hay una trazabilidad fácilmente comprobable en mi biografía, una coherencia de vida que siempre estuvo anclada en los valores de la izquierda.

Otras críticas provienen del PP, que ya ha empezado a usar el argumento de que la alternativa a Rueda sería un pentapartito: BNG, PSOE, Sumar, Podemos, Esquerda Unida (EU)...



El PP lleva muchos años sin proyecto político para Galicia. Funciona sin rumbo, por inercia. Todos los indicadores, de pobreza, de vivienda pública, de atención a la dependencia, en todos los aspectos sociales estamos peor que en 2009. Es evidente que el PP está deteriorando a Galicia, y si su discurso es el de que va haber un tripartito, me parece un mensaje cuando menos distorsionado. Porque la alternativa a un tripartido de BNG, PSOE y Sumar es otro tripartito: PP, Vox y Democracia Ourensana [el partido del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que ha anunciado que se presentará a las autonómicas]. Para mí que la mayoría de la sociedad gallega prefiere lo primero a lo segundo.

El PP en Galicia es una maquinaria electoral poderosa que domina los medios públicos y buena parte de los privados. ¿Será difícil combatirla?



"La alternativa a un Gobierno de BNG, PSOE y Sumar en Galicia es otro tripartito: PP, Vox y el partido de Jácome"

Ya sabemos cuáles son los resortes comunicativos y de poder del PP, que algunos hemos estudiado. Mi tesis doctoral es sobre la caída del bipartito [el Ejecutivo de coalición de PSOE y BNG entre 2005 y 2009], y conozco bien las estrategias de comunicación del PP que transmitieron esa imagen de un gobierno desunido y con dos volantes que no se correspondía con la realidad.

Si van a trasladar aquello a este contexto, el Gobierno del Estado es un buen ejemplo para responder: cohesión, gestión, medidas progresistas, tranquilidad... Tanto por parte de Pedro Sánchez como de Yolanda Díaz. Ese modelo se puede traer a Galicia, con respeto, diálogo y comunidad de acción. Que un gobierno esté formado por tres partidos es un síntoma de normalidad democrática y de pluralidad.

¿Qué medidas impulsarían en ese Gobierno? Aunque aún no hayan presentado su programa, ¿qué propuestas concretas tiene Sumar para Galicia?



Por ejemplo, un plan piloto en cien empresas gallegas para implantar la reducción de la jornada laboral. Para medir derechos laborales, el grado de productividad y la felicidad que puede implicar para la ciudadanía el disponer de más tiempo para sí misma. Nuestra posición es que no creemos que vaya a bajar la productividad y que la disposición de más tiempo libre por parte de los trabajadores redundaría en un beneficio económico y social.

Dígame otra medida.

El cambio radical de modelo de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), que padece una situación gravísima, alejada del modelo que establece la Unión Europea de Radiodifusión sobre lo que tiene que ser un servicio público. Está dejando de ser una televisión pública europea para convertirse en un órgano de propaganda de un partido. Eso atenta contra el pluralismo político, contra la promoción de la lengua gallega, contra los derechos de los trabajadores...

¿Y cómo cambiarían el modelo?

"Queremos implantar un proyecto piloto de reduccion de la jormada laboral en 100 empresas gallegas"

Cumpliendo la ley de 2011 [que obliga a que el director general, que ya lleva 14 años de mandato, sea elegido por acuerdo de dos tercios del Parlamento autonómico], blindando los convenios colectivos y el diálogo con los trabajadores, que están siendo sometidos a enormes presiones; y dándole poder a un consejo de informativos [también previsto en la citada ley desde hace 12 años pero todavía sin constituir] despolitizado y que garantice que la línea editorial de los informativos se rige por criterios profesionales, no políticos. Si Sumar Galicia gobierna vamos a cambiar la CRTVG de arriba abajo.

Usted vive en Betanzos...

Entre Betanzos y Bertamiráns, sí.

... Se lo digo como politólogo, porque en cuestiones electorales Betanzos es el Ohio gallego. Los resultados en las generales y en las autonómicas que se registran allí coinciden desde hace años con exactitud casi matemática con los que luego se dan en el resto de Galicia. Aunque no sea políticamente muy científico, ¿no le tienta centrar su campaña en Betanzos?



Es verdad que lo que pasa en Betanzos se repite en Galicia. Y como conozco mucho a la gente de Betanzos, estoy seguro de que Sumar va a ser determinante en el próximo Gobierno gallego.