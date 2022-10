De Pedro Sánchez a Anticapitalistas: la izquierda española se vuelca con Lula frente a Bolsonaro

No hay matices. No hay dudas. No hay divisiones palpables esta vez. Las fuerzas políticas más relevantes de la izquierda de este país se vuelcan en apoyo a la candidatura de Lula Da Silva. Brasil celebra este domingo 30 la segunda vuelta de sus elecciones generales. El expresidente brasileño es el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) dentro de una coalición llamada Vamos Juntos por Brasil. Enfrente tendrá al ultraderechista Jair Bolsonaro, al que derrotó en la primera vuelta con escaso margen.

Desde el PSOE, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, hasta Anticapitalistas, pasando por Podemos, IU o Más País, han mostrado el respaldo a Lula de diferentes formas. Hay que tener en cuenta que la coalición que lidera el exmandatario brasileño está formada por partidos como el Partido Socialista Brasileño (PSB), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Verde (PV) o el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), entre otros.

La importancia de estos comicios no ha pasado desapercibida en nuestro país. Los dos modelos contrapuestos y el simbolismo del retorno de Lula a la vida pública tras estar encarcelado por corrupción tras unas maniobras de lawfare en su contra alimentan una cita crucial. No solo para Brasil, sino para América Latina y también para la disputa ideológica frente a la ultraderecha a nivel global.

El PSOE estará representado físicamente en Brasil por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, como adelantó este medio. Su secretaria de Internacional, Hana Jalloul, ya viajó en la primera vuelta a dar su respaldo a Lula. Los socialistas han mantenido mucho contacto con el político brasileño. De hecho fue recibido en Moncloa el pasado año durante una gira europea. Las agrupaciones socialistas también han realizado actos de apoyo durante estos últimos días.

Sánchez ha dejado claro su respaldo esta semana mediante un vídeo difundido en redes sociales por la cuenta oficial del propio Lula. "Quiero enviar todo mi apoyo al candidato Lula Da Silva en esta elección decisiva para el porvenir de una tierra tan unida a España. Brasil es la mayor economía de Iberoamérica y su voz es imprescindible ante los grandes desafíos globales que nos unen. Una voz

de apertura al mundo y no de desconfianza; de ilusión y no de miedo; de compromiso con la igualdad y no de aceptación de la desigualdad", destaca el presidente.

"Frente a quienes predican el odio y el negacionismo climático, frente a quienes quieren un Brasil aislado y encerrado en sí mismo, es el momento de abrir la puerta a la esperanza. Brasil merece ese horizonte. Tu triunfo será el de los progresistas de todo el mundo, también de los que desde España esperamos tu victoria", concluye el líder del Ejecutivo.

Obrigado meu amigo @sanchezcastejon. O mundo precisa de um Brasil soberano, com diálogo com o mundo, que gere empregos e não negue a ciência. Forte abraço! 🇧🇷 🇪🇸 pic.twitter.com/A975qoM4mn — Lula 13 (@LulaOficial) October 26, 2022

También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, difundió un vídeo de apoyo esta semana. "En Brasil se enfrentan dos modelos de país muy diferentes. Un modelo, el que representa Lula, basado en la lucha contra la emergencia ecológica y la protección de las personas trabajadoras", destaca Díaz. El otro modelo, el de Bolsonaro, "por llamarlo de alguna forma", dice Díaz, está basado en la "degradación de la democracia para beneficio de unos pocos".

Díaz visitó personalmente a Lula a Brasil el pasado mes de marzo. Otros dirigentes relevantes de la izquierda como Ione Belarra o el exvicepresidente Pablo Iglesias, acompañaron el pasado año al brasileño en un acto político celebrado en Madrid. Podemos ha venido trabajando con el equipo de Lula y otras organizaciones sociales durante los últimos años en diferentes ámbitos. Otros cargos políticos, como María Dantas, diputada de ERC en el Congreso y de origen brasileño, también se han volcado.

Desde Podemos confirman a este medio que será Rafa Mayoral, diputado e integrantes de la dirección de la fuerza morada, la persona que viajará a Brasil para apoyar a Lula. "Este fin de semana se valorará por el pueblo de Brasil dos modelos totalmente opuestos. Por un lado, el de la esperanza, la justicia social de Lula. Por otro, el modelo trumpista, de odio, violencia y protección de las élites que representa Bolsonaro", afirma Idoia Villanueva, eurodiputada y secretaria de Internacional de Podemos.

El partido considera muy importante la consolidación de una victoria progresista para la integración regional liderada por Brasil desde América Latina. "Estamos viviendo un ciclo donde la ciudadanía latinoamericana está eligiendo gobiernos progresistas y es hora de trabajar por esa integración que les permita ser un actor mundial con peso y poder de negociación", añade Villanueva. Para el partido morado, la derrota de Bolsonaro demostraría una vez más cómo los proyectos de ultraderecha están de caída. Y destaca que nos encontramos en un momento clave para el futuro de Europa.



En IU destacan a este medio que ningún representante podrá viajar a Brasil en esta ocasión. Lo que no quita, obviamente, para que el respaldo sea total. Jon Rodríguez Forrest, responsable de Política Internacional del partido, explica que el contacto con el PT ha sido "estrecho" y se han producido encuentros online durante los últimos meses. Además, se han celebrado diferentes actos de base con el objetivo de llevar los debates internacionales a la militancia de IU.

"En la disputa en América Latina tiene un papel central el debate ideológico y está ligado a los debates políticos actuales en Europa y España", destaca el dirigente de IU. En este sentido, apunta a que ya hace cuatro años en Brasil se vio el papel de los bulos que usa la extrema derecha para lograr sus objetivos políticos. "La victoria de Lula sería un paso fundamental para el pueblo de Brasil y a nivel regional. Una victoria del progresismo sería importante para avanzar en la integración regional", apunta. Colombia o Chile son recientes ejemplos en un eje al que podría unirse este domingo Brasil.

Más País también apoya la candidatura de Lula. Lo ejemplificó su diputado Íñigo Errejón en la primera vuelta electoral. "Mala noche para los sembradores de odio, esperanzadora para los pueblos", comentó a través de las redes sociales. "La victoria de Lula es algo que desea cualquier demócrata de cualquier latitud. Estamos seguros de que el domingo tendremos buenas noticias desde Brasil. Sí queremos llamar la atención sobre algo importante: hay que condenar de manera firme los ataques de Bolsonaro que, a la manera de Trump, actúa como un mal perdedor anticipado deslegitimando las urnas y poniendo en duda el sistema electoral de su país", destacan ahora a este medio.

Para esta fuerza política, "en América Latina, como vemos aquí en Europa, la receta neoliberal sólo ha traído empobrecimiento y desorden pero el viento está cambiando de dirección aquí y allí, hablemos de Inglaterra o de Brasil".



Anticapitalistas advierte de los riesgos

Para Anticapitalistas, su apoyo a Lula no es "acrítico ni incondicional". "Lo apoyamos porque creemos que es el mejor candidato para derrotar a Bolsonaro. Lo que hay hoy en Brasil es una emergencia para la necesidad de parar al neofascismo", afirma Miguel Urbán, eurodiputado de esta formación. Él también estará presente en Brasil este fin de semana. Hace un año el hijo del actual presidente, Eduardo Bolsonaro, le señaló en un vídeo con aires amenazantes.

Apunta Urbán que estas son unas elecciones presidenciales y que el PSOL, que forma parte de la coalición de Lula y referente de Anticapitalistas, ha presentado candidaturas propias al Congreso y al Senado. "Nosotros estaríamos en esa posición. Una independencia del social liberalismo de Lula pero en unas elecciones presidenciales, un apoyo a Lula y una alianza democrática", añade.

"Una victoria de Lula es muy importante para el continente porque va a dar un cierto respiro ante el crecimiento de la ola reaccionaria que justamente empezó con Bolsonaro", añade el eurodiputado. Para Anticapitalistas, Lula viene en todo caso "con las manos muy atadas" y con un vicepresidente "neoliberal". También con un Congreso y Senado donde las mayorías de Bolsonaro son importantes, al igual que en muchos estados.

"Una vez se derrote a Bolsonaro, no se derrotará al bolsonarismo. Va a tocar un duro combate en América Latina y Brasil. No debemos de excluir el escenario donde una victoria ajustada de Lula pueda provocar una reacción muy violenta de Bolsonaro negándose a reconocer los resultados", advierte Urbán. Aquí las organizaciones de izquierda deben de jugar un papel claro, según indica, de la defensa de la democracia y con "un programa independiente y más ambicioso y popular que el que por desgracia ha encaminado a Lula".