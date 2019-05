Guillermo Fernández Vara (1958, Olivenza) tiene claro que toda su vida política estará entregada a Extremadura. Ya rechazó ser ministro y su mayor aspiración es seguir como presidente de la Junta para “cambiar las previsiones del INE (Instituto Nacional de Estadística). Tiene cara de buena persona, y lo es; según dicen casi por unanimidad todos sus colaboradores más cercanos, además de una forma de entender la política que está en las antípodas de la crispación y el insulto, tan de moda en estos tiempos. Aspira a la mayoría absoluta, pero si no la consigue está más que seguro que no tendrá problemas para alcanzar acuerdos, a derecha e izquierda, como hizo la pasada legislatura. Dice estar indignado con el boicot a Miquel Iceta y, en contra de lo que cabría suponer, defiende las posiciones del primer secretario de Catalunya. “A mí Iceta no me da miedo. Tiene talante y talento”; afirma. Admiró a Alfredo Pérez Rubalcaba y dice que, tras su fallecimiento, ha quedado huérfano políticamente. Sin embargo, cree que el proyecto socialista estará siempre por encima de las personas. Vara es jara.

Pregunta.- Por empezar por temas de actualidad, ¿qué le ha parecido el veto de los partidos independentistas a Miquel Iceta?

Respuesta.- Quiero hacer dos reflexiones con esto. La primera es que esta decisión pone de manifiesto la gran farsa y la gran mentira que ha habido en este país los últimos años. Cuando el PP pierde las elecciones por la corrupción, en vez de ir a regenerarse en la oposición, se va a crear una gran mentira que era que el pacto del PSOE con los independentistas, y que una vez más ha quedado absolutamente desnudo. Y, luego, me parece que es un hecho de una enorme gravedad. Aquí no es que sólo aprobaran leyes anticonstitucionales en Catalunya, sino que además se saltan a la torera la historia de la cortesía parlamentaria de 40 años y abren un grave precedente, porque o esto lo arregla el Tribunal Constitucional o ya veremos qué ocurre en las nuevas asambleas que salgan de las elecciones autonómicas. Porque es muy grave que los independentistas hayan votado en contra, pero a mí también me parece muy grave que PP y Ciudadanos se hayan abstenido. La política no son gestos, pero los gestos en políticas son muy importantes.

P.- En todo caso, ¿no cree que Sánchez se ha precipitado con esta propuesta de Iceta o la ha negociado mal?

R,- No. Porque en el uso habitual parlamentario de estos temas lo normal es que no enteremos del candidato que proponen las otras formaciones el mismo día de la votación, y nunca se ha preguntado al otro partido a quién va a proponer. Lo normal es que cuando llega ese día el pleno cada partido presenta su candidato y se le vota. Nosotros siempre hemos votado a los candidatos del PP, y el PP a nuestros candidatos.

P,. Y en concreto, ¿le parece acertado el nombre de Iceta para presidir el Senado. ¿No está marcando el PSC la política territorial del PSOE y eso les perjudica en Extremadura?

R.- Todo lo contrario. En España, el Congreso es el Senado, y el Senado es la nada, porque cuando el Congreso se convierte en el Senado como consecuencia de la aparición de los grupos territoriales, como el grupo catalán, el grupo vasco o el grupo canario, pues ahí está la representación territorial, aunque sea adulterada, y el Senado anduvo perdido mucho tiempo. Era una oportunidad única para recuperar el Senado como verdadera cámara de representación territorial, porque qué mejor que tenga un presidente que venga de la España autonómica. Y es que el Senado se pueden hacer muchas cosas. Me parece una oportunidad perdida. Además, conocemos la figura de Miquel.

P.- Por lo que dice, no le daba miedo la Presidencia de Iceta a pesar de algunas de sus polémicas declaraciones...

R,. Ninguno. Iceta tiene el talante y el talento necesario para hacer lo que hay que hacer en el Senado.

P.- Otro tema de actualidad, antes de entrar en las elecciones en Extremadura, ha sido el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. Se ha declarado “huérfano” políticamente tras su muerte. ¿Qué representó Rubalcaba en el PSOE? ¿Se sigue reconociendo en el partido de Pedro Sánchez?

R.- Sentí una orfandad enorme, porque era una de mis referencias vitales. Tuve la desgracia de quedarme sin padre hace muchísimos años y tenía en él uno de mis referentes. Yo a Alfredo le llamaba todas las semanas dos veces, y el sábado o el domingo cuando no jugaba el Real Madrid. Y hablábamos de todo, aunque no siempre estábamos de acuerdo, porque era una gran polemista que te argumentaba, te razonaba y que, a veces, te hacía cambiar de posición o ratificarte. Lo he lamentado mucho. He hablado con él mucho del PSOE. Cuando era secretario general del partido, de pronto, me llamaba un miércoles a mediodía y me decía: “Vente”. Y nos íbamos a una mesa camilla a cenar, donde a veces estaba Elena Valenciano y Patxi López. Pero no me llamaba para nada en concreto, era para hablar de España, del PSOE.

P.- ¿Y se mantiene ese espíritu de Rubalcaba en el nuevo PSOE?

R,- Ese espíritu siempre se mantendrá porque el PSOE siempre se mantiene. Nosotros estamos de paso. Cada líder aporta su idiosincrasia, sus matices, su visión. Y los líderes del PSOE han ido creciendo a medida que crecía su influencia en el partido. Hace poco le he dicho a Pedro que los liderazgos se consolidan en las urnas y, al final, el tiempo pone al partido donde los ciudadanos quieren. De lo que estoy convencido es de la alegría que tuvo Alfredo con la victoria electoral, porque no nos podemo sentir más alegres que después de tan poco tiempo, hayamos sido capaces de recomponernos y volver a ser el partido de referencia de este país.

P.- Vamos con las elecciones del 26 de mayo. Todas las encuestas dan al PSOE como el partido más votado en Extremadura, pero no que alcanzará la mayoría absoluta. ¿Tiene pensado con quién quiere pactar al día siguiente?

R.- De momento, yo me planteo ganar las elecciones y, si puedo, con mayoría absoluta. Pero, en las elecciones, los ciudadanos no sólo deciden quién gana, sino que también deciden quién pierde. Y eso lo dan los resultados. No es lo mismo estar a tres puntos del siguiente, que estar a veinte o a diez. Los ciudadanos con su voto deciden el escenario del día siguiente y, cuando vea el escenario del día siguiente, yo no tendré ningún problema en pronunciarme. Hoy por hoy, sólo puedo decir que en los últimos cuatro años hemos aprobado cuarenta leyes y veinte de ellas por unanimidad. Y hemos aprobado leyes con el PP; con Podemos, con Ciudadanos. Hemos aprobado los cuatro presupuestos, dos con uno y dos con otro. No tengo ningún problema para acordar.

P.- ¿Para hablar a derecha e izquierda?

R.- No tengo ningún problema. Hay cuestiones en la sociedad que hay que hablar a derecha e izquierda. Ahora, es evidente que las políticas sociales las hemos sacado adelante con Podemos.

P- ¿Y estaría abierto a un Gobierno de coalición si fuese necesario?

R.- Depende del resultado. Los gobiernos de coalición son entendibles cuando hay fuerzas proporcionadas. Si hay muchísima diferencia, no tendría tampoco mucho sentido.

P- ¿Y cree que Pedro Sánchez debería apostar por un Gobierno de coalición con Unidas Podemos?

R.- La aspiración suya, y así lo ha hecho público, es intentar poder gobernar en solitario. Y creo que tiene que intentar gobernar en solitario. El tiempo dirá si lo podemos conseguir o no.

P.- Usted ha gobernado ocho años Extremadura en dos periodos, ¿Qué le queda por hacer? ¿Cuáles son sus retos para estos próximos cuatro año si vuelve a ser presidente?

R.- Cambiar las previsiones de lNE (Instituto Nacional de Estadística). En empleo, en emigración, en salida de jóvenes, en población. Cambiar las cifras del INE y, para eso, hemos cambiado las leyes en esta legislatura, como la de una Administración más ágil, la de las grandes instalaciones de ocio o la ley de ordenación del territorio y el urbanismo sostenible. Son tres leyes muy avanzadas que harán que Extremadura sea el sitio más fácil para montar una empresa. Y ese es el camino que tenemos que seguir.

P.- Otro tema que afecta a Extremadura es la despoblación, ¿Tiene arreglo?

R,. Sí. No hay una solución global, pero sí hay soluciones parciales. Una de ellas tiene que ver con los servicios públicos El otro día estuve en Salorino, Membrío y Herreruela, tres pueblos que comparten un colegio rural agrupado con treinta niños y doce maestros. Pues esa es una manera de evitar que la gente se vaya, dándoles a las familias una educación pública de calidad. También que haya un médico, un enfermero, unas condiciones razonables. Y, además, hay que mejorar las potencialidades de esas zonas en las convocatorias de ayudas públicas para inversiones o para formación, primando las zonas que están más necesitadas. Otra vía es la vivienda, muchos de estos pueblos tienen una enorme capacidad para la rehabilitación de viviendas a precios razonables. Es la suma de muchas cosas.

Luego, hay otro asunto. En Extremadura o en España o nacen niños, o vendrá niños. Eso es así. Con la curva poblacional que tenemos en estos momentos a la vuelta de un tiempo lo que ahora es un problema, que son las personas sin empleo; se convertirá en otro problema: el empleo sin personas. Necesitamos que venga gente. En Extremadura en el momento que bajemos, y vamos a bajar de los 90.000 parados, quiero recordar que teníamos 150.000 al inicio de la legislatura, para las campañas del otoño vamos a tener dificultades, Porque la gente quiere otros sectores y no quiere el campo. España se ve abocada, a medida que se vaya acercando a los 20 millones de cotizantes en la Seguridad Social, a un nuevo proceso de llegada de personas de fuera, que lo tendremos que hacer de forma ordenada y organizada, pero que será irremediable.

"A mitad de la legislatura que viene se empezará a notar el cambio en las infraestructuras ferroviarias de Extremadura"

P.- Otro problema de Extremadura es el tren. ¿En estos cuatro años habrá un tren digno a Extremadura? ¿Qué compromiso concretos puede asumir?

R.- Cuando me di cuenta al principio de esta legislatura que no se estaban cumpliendo los compromisos, puse en marcha lo que se llamó el pacto por el ferrocarril, con el que quería sacar del debate político el tren y ponernos todos juntos a trabajar para exigir a Madrid que se cumpliera. Hoy puedo decir con claridad que tanto Iñigo de la Serna como José Luis Ábalos han sido dos ministros que se han tomado en serio el tren a Extremadura. En ese momento se empezaron a cumplir los plazos y, actualmente, esos plazos se están cumpliendo. Para finales del año que viene entre Badajoz y Mérida, entre Mérida y Cáceres; y entre Cáceres y Plasencia, las obras del tren, incluida la electrificación, estarán terminadas. Desde Oropesa a Madrid, tardará un poco más, aunque era la parte de la vía que estaba mejor. Por tanto, mejorarán los tiempos y mejorará la calidad. Al mismo tiempo se está trabajando en la línea Mérida-Puertollano. A mitad de la legislatura que viene, finales del veintiuno o principios del veintidós se empezará a notar sensiblemente el cambio en las infraestructuras ferroviarias en toda Extremadura.

P.- Por último, varias veces le han llamado a Madrid, incluso, para ser ministro. ¿Su futuro político seguirá en Extremadura?

R.- Si. Mi futuro político está vinculado a Extremadura. Es una obligación. Cuando la gente va un domingo de mayo a una urna y mete una papeleta que lleva tu nombre ese día se está produciendo un pacto de sangre entre quienes ten votan y el votado. Que no se puede romper de ninguna de las manera. Hay que ser consciente de lo importante que alguien salga de su casa, te vaya a votar y ponga en tus manos sus anhelos y su futuro. Eso es más importante que cualquier cosa.