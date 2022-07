Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se involucran personalmente para rebajar la tensión en el Gobierno

Tras una tormenta siempre llega la calma. Ese dicho popular parece ser ahora una de las máximas del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Este miércoles los intentos de distensión después del enfrentamiento por el aumento en 1.000 millones del gasto militar fueron evidentes y en público. En este sentido, tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz tienen la voluntad firme de implicarse personalmente en reconducir la situación.

Los equipos del presidente del Gobierno y de la vicepresidenta segunda buscan agendar una reunión en el marco del debate del estado de la nación y tras la difícil situación creada en el Consejo de Ministros del martes por el presupuesto en Defensa. Lo lógico es que este encuentro se produzca antes como gesto de estabilidad en la coalición.

La fecha todavía no está cerrada y las agendas de ambos dejan pocas opciones libres. Díaz ha viajado a Italia este miércoles y Sánchez a Ginebra (Suiza), donde también tiene actos previstos el jueves. El viernes es un día importante para la vicepresidenta, que presenta públicamente su proceso de escucha llamado "Sumar".

El debate del estado de la nación que comienza el martes 12 es una fecha marcada en rojo para el Gobierno. Tanto para el PSOE como para Unidas Podemos. Un día antes se reunirá el Consejo de Ministros donde Sánchez y Díaz coincidirán en Moncloa personalmente.

El ala socialista del Gobierno destaca que los contactos entre Sánchez y Díaz son habituales y forman parte del funcionamiento normal de la coalición. Desde Moncloa se ha puesto en valor el papel de la vicepresidenta en varias ocasiones, especialmente por su talante negociador. Y el propio Sánchez se ha referido públicamente a una futura alianza con "el espacio político" de Díaz sin mencionar a Unidas Podemos.

Este miércoles se pudo ver además a Sánchez junto a la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. El marco era la presentación de un Plan sobre derechos e infancia. Ambos se dedicaron elogios mutuos por el compromiso del Gobierno en esta materia.

Gasto militar e inflación

No es la primera vez que presidente y vicepresidenta solventan en un encuentro entre ambos discrepancias en el seno de la coalición. El desbloqueo de la ley de vivienda, uno de los compromisos del acuerdo de investidura entre el PSOE y Unidas Podemos se produjo en una reunión en la que ambos estuvieron presentes junto a otros ministros como Belarra o Félix Bolaños.

Además, cuando Díaz obtuvo la Vicepresidencia Segunda, tras la marcha de Pablo Iglesias, la titular de Trabajo y Sánchez acordaron verse de manera frecuente para abordar el día a día de la acción política del Gobierno, aunque esta dinámica no se ha respetado en los últimos meses, en muchas ocasiones por la dificultad para cuadrar las agendas.

Este miércoles, la propia Díaz se mostró convencida de que resolvería la discrepancia respecto al gasto militar con el líder del PSOE, y recordó que el debate que ambas formaciones deben tener no solo tiene que incluir el asunto del presupuesto en Defensa, sino también el de la inflación.

"Para dar un mensaje de tranquilidad a mi país sé que desde el cuidado que profeso a una coalición que quiero, el presidente y yo misma vamos a buscar todas las fórmulas imaginativas para alcanzar un acuerdo no solo acerca del presupuesto de Defensa, sino en lo que a mí me interesa más: que las gentes de mi país no sufran", aseguró durante una intervención desde Italia.

El encuentro entre ambos dirigentes no solo tiene como telón de fondo el debate del estado de la nación que tendrá lugar en el Congreso la próxima semana, sino también la convocatoria de la comisión de seguimiento de la coalición, que la propia vicepresidenta pidió cuando estalló la polémica por el suplemento de crédito de mil millones destinado a Defensa.

En el entorno de la ministra de Trabajo esperan que esta reunión de PSOE y Unidas Podemos sirva para hablar de las diferencias que se mantienen tanto respecto al gasto militar como a la inflación, y creen que favorecerá que la ciudadanía pueda "participar en un debate sobre dos cuestiones que son trascendentales".