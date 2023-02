Pensiones insostenibles y huelguistas privilegiados

Titular de El País de hace tres días: "Escrivá asegura en Bruselas que la reforma de las pensiones estará lista "en las próximas semanas". El ministro responsable de la Seguridad Social en España, José Luis Escrivá, del PSOE, lleva ya años intentando aumentar el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión de los actuales 25 años a 30 años, lo cual supone un recorte de facto de las pensiones y tiende hacia el escenario que quiere la patronal, que es extender ese periodo de cálculo de la pensión, finalmente a toda la vida laboral del trabajador.

El relato que usarán para convencernos a la población de que este recorte es inevitable seguramente será decir que es que Bruselas lo exige para darnos el dinero de los fondos europeos. El eterno comodín de "es que Europa no nos permite otra cosa". Pero más allá de ese argumento, digamos, de coyuntura, hay un relato más de fondo, y en concreto un significante, que es recurrente en los grandes medios de comunicación cada vez que se plantea desde el poder económico la necesidad inevitable de recortar las pensiones o aumentar la edad de jubilación: que el sistema de pensiones es "insostenible". La palabra mágica.

El Español: "Los empresarios piden elevar la edad de jubilación a los 70 años porque el sistema de pensiones es 'insostenible'". El Español: "Las pensiones públicas serán insostenibles aunque se suba la edad de jubilación". La Razón: "El sistema de pensiones español está entre los más insostenibles del mundo". The Objetive: "Pensiones: en cuánto subirá la edad de jubilación en 2023. Estos cambios buscan la sostenibilidad del sistema de pensiones". La Sexta: "El sistema de pensiones es "insostenible" y "tiene fecha de caducidad", según EAE Business School".

Editorial de El País: "La insostenibilidad de las pensiones no es un problema futuro, sino presente". La Vanguardia: "La jubilación de los boomers, reto para la sostenibilidad del sistema. La encuesta del Instituto BBVA de Pensiones revela que el 73% de catalanes mayores de 44 años cree que su jubilación será peor que la actual".

Y de la encuesta del BBVA en la noticia de La Vanguardia pasamos a esta noticia de ABC publicada en la web del Banco Sabadell (otro pequeño detalle que alguna pista da también, ¿no?). Titular: "¿Es sostenible el sistema de las pensiones?". La respuesta que da el texto que viene después de ese titular os la podéis imaginar: que no, que no es sostenible, vaya por dios. Y no es la única respuesta que esta "noticia" ofrece a los lectores: también te dice qué debería hacer un trabajador para evitar tener una pensión de miseria. Contratar un plan de pensiones privado.

Se veía venir, sí. Dice 'ABC-Sabadell': "La clave es la planificación para poder complementar el día de mañana la pensión pública. Más allá de mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones, es necesario concienciar a los ciudadanos de la necesidad de buscar fórmulas alternativas para asegurarse el nivel de vida durante la jubilación. El abanico de soluciones en cuanto al ahorro privado es muy amplio tanto en el ámbito individual como en el empresarial. Por ejemplo, en este último caso, los Planes de Pensiones de Empleo (PPE), fórmula muy extendida en Europa, pueden ser una buena herramienta". En fin. La guillotina era una buena herramienta también.

A bancos como el Sabadell tampoco es que les haga falta tener que publicar en su propia web estos argumentarios, porque ya tienen enormes cañones mediáticos que los difunden permanentemente, como Cuatro al Día. Ya os he dejado antes unos cuantos titulares de la prensa tanto de derecha como supuestamente progresista. Grandes recursos mediáticos invertidos en convencernos de que nos tenemos que olvidar de esa cosa del siglo XX que es la jubilación.

Para ello, argumentan una y otra vez, lo dice 'Cuatro Bulos al Día', que el problema es la baja natalidad y que cada vez vivimos más años, y que entonces cada vez hay menos trabajadores por cada pensionista. Pero hay al menos dos cosas que no dicen: la primera es el aumento de la productividad. Cada vez son necesarios menos trabajadores para producir la misma cantidad de riqueza, y esto es una tendencia desde hace muchas décadas, por la tecnología, la mecanización del trabajo, etc. Entonces, omitir ese dato cuando se está hablando de sostenibilidad es mentir.

Y la segunda cosa de la que no hablan es del paro juvenil: en España, por ejemplo, casi el 30% de los jóvenes menores de 25 años está desempleado. Entonces, igual tendría más sentido que trabajen los jóvenes que están parados, ¿no? En lugar de obligar a ancianos a trabajar más y más años. Porque si no es como la viñeta aquella en la que hay unos chavales jóvenes detrás de la valla de una obra mirando trabajar a unos ancianos decrépitos, y uno de los albañiles ancianos dice "¿Te acuerdas cuando eran los jubilados los que estaban detrás de la valla mirando a los jóvenes currar? Maldito sistema de pensiones".

Cabe recordar que no solo el sistema de pensiones es "insostenible" para los brazos mediáticos del poder económico: también era insostenible acabar con el trabajo infantil, librar los fines de semana, limitar la jornada a ocho horas al día, tener vacaciones pagadas... Todo eso era insostenible también y estaba llamado a arruinar la economía. Claro, porque ese discurso no es una descripción de la realidad, es solo un argumentario, eterno, universal y constante en la historia, diseñado para defender unos determinados intereses, que son los de la élite capitalista, no son los de la mayoría trabajadora.

Además de toda esta apología de la insostenibilidad del sistema de pensiones que va seguida siempre de propaganda sobre planes de pensiones privados u otro tipo de productos financieros, es también una constante que desde los poderes mediáticos se cargue directamente contra quienes se movilizan para hacer huelga. Por ejemplo, mediante la criminalización de los métodos de lucha (cómo molesta la huelga a los usuarios de tal o cual servicio, los daños en mobiliario urbano, las detenciones y los heridos en las manifestaciones -que son infinitamente menos de los heridos y muertos que hay en una jornada laboral normal, por cierto). O mediante el uso de otro significante.

Otra palabra mágica que suele aparecer siempre en los medios cuando hay una huelga. Adivinad cuál es: "Privilegiados". Cualquier colectivo que se declare en huelga es un sector privilegiado. La Marea, en 2012: "Los profesores son un cuerpo privilegiado". La presidenta de la Comisión de Educación del PP y diputada en la Asamblea de Madrid, María del Carmen Martín Irañeta, defiende los recortes aplicados durante los últimos años en la Comunidad de Madrid.

Eldiario.es, 2010: "Blanco y Rivero califican a los controladores como ''privilegiados''. La Vanguardia, 2011: "El Govern ve en los maquinistas "un colectivo privilegiado como el de los controladores". Gonzalo Bernardos en El Español: "¿Tienen muchos privilegios los funcionarios?". El Mundo: "Los estibadores o la economía del privilegio". Y una última de hace solo un par de semanas. El Español: "Incendio en las redes al tildar de "aristocracia" a los médicos. Un tertuliano de ERC ve privilegiados a los facultativos en huelga y el Colegio y Metges de Catalunya estallan"

Están a dos portadas de llamar privilegiados, no sé, a los trabajadores textiles de Zara en Bangladesh. Y un último marco que algunos están empezando a introducir últimamente desde la progresía mediática afín al PSOE para defender que no deben subirse las pensiones: plantear el conflicto en torno a las pensiones, no como un conflicto capital-trabajo, no como un conflicto entre clases, sino como un conflicto entre generaciones.

Estefanía Molina en El País: "Los pensionistas 'devorando' a sus hijos. El paradigma de la '"solidaridad intergeneracional" ha reventado: los jóvenes no entienden que se suban las pensiones más altas de jubilados con la casa pagada mientras a ellos se les condena a la precariedad".