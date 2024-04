Pepe Álvarez: "La derecha y ultraderecha quieren volver a políticas presupuestarias de austeridad en Europa"

A las puertas del 1 de mayo, ¿qué salud tienen los sindicatos en la actualidad?

Yo no sé si el secretario general de la UGT es el más indicado para hablar de la salud del sindicato. Pero a mí me da la sensación, por los datos de afiliación o por los datos de las elecciones sindicales, de que el sindicalismo está pasando un buen momento. Y eso tiene relación con las políticas que hemos hecho durante estos últimos años. Nunca en tan poco tiempo se había hecho tanto, y los sindicatos hemos estado ahí, hemos sudado la camiseta. Nada es fácil, nada se nos regala.

"Donde hay sindicato, la jornada laboral está más cerca de las 35 que de las 40 horas"

Por tanto, yo creo que vamos a un Primero de mayo fortalecidos y en el que tenemos que empezar a conseguir que la ciudadanía, los trabajadores y las trabajadoras sepan que donde hay sindicatos hay derechos. Que donde la sociedad está organizada en torno a los sindicatos, la riqueza se reparte mejor. Eso lo vemos en España con los convenios colectivos. Donde hay sindicato, la jornada laboral está más cerca de las 35 que de las 40 horas. Los aumentos de salarios durante este tiempo se han ido manteniendo. Donde no hay sindicato, pues hay más accidentes de trabajo, no se respeta la contratación, no se avanzan las reducciones del tiempo de trabajo o las jornadas son inmensas, como ocurre en el sector de servicios, en concreto en la hostelería casi de manera habitual.



"Pleno empleo, menos jornada, mejores salarios". ¿Son realistas estos objetivos sindicales a corto o medio plazo?

"El pleno empleo es un objetivo realista en España"

Creo que que son extraordinariamente realistas. Nosotros no consideramos que el pleno empleo en España sea ni el 11% ni con el 10% de desempleo, ni con el 8% que algunos han manifestado. El pleno empleo en España pasa fundamentalmente por hacer políticas para que las personas que están en el desempleo tengan personas que trabajen con ellas, que los acompañen, que los formen y que se creen las condiciones para que puedan ocupar uno de estos puestos de trabajo que los empresarios dicen que existen. Por cierto, que luego es muy difícil encontrarlos. Pero en todo caso, que los empresarios dicen que que existen. El pleno empleo pasa porque el medio millón de personas que hay en nuestro país en una situación irregular tengan permiso de trabajo, tengan permiso de residencia y puedan ocupar uno de esos puestos de trabajo. Este es el lema central.

Las comunidades autónomas tienen una responsabilidad muy importante en relación con la búsqueda de empleo. No pueden convertir los servicios de empleo en archivos con los nombres de las personas. Esas personas tienen que tener alguien que contacte con ellos, que trabaje con ellos para que encuentren empleo. El empleo no siempre se produce en el mismo lugar donde reside la persona que está desempleada y generalmente donde se produce el empleo hay mucha tensión, sobre todo urbanística, con muchos problemas para poder tener acceso a una vivienda. Eso también lo tenemos que contemplar y buscar mecanismos para que las personas puedan acceder al empleo.

Por eso yo creo que es realista y no sólo es realista, sino que es imprescindible.

¿Y la reducción de la jornada laboral? ¿Llegará?

La reducción de la jornada laboral también es el lema central. Lo sería, aunque no tuviéramos la perspectiva de una reforma legislativa. Esta, aunque no está en los parámetros en los que que las organizaciones sindicales pensamos que tiene que situarse en la jornada, lo que es evidente es que ese es un buen camino. Yo soy optimista, creo que eso va a pasar. Si tenemos una coyuntura de estabilidad política después de las elecciones europeas, con toda seguridad va a haber un proceso de negociación acelerado con la patronal. Y yo creo que hasta es posible que finalmente haya un acuerdo para la implementación de las 37 horas y media de trabajo vía cambio legislativo.

"Es posible un acuerdo con la patronal para reducir la jornada laboral"

¿Ese acuerdo sería con la patronal?

Yo creo que con la patronal. Hablo con muchas patronales y lo que nos piden es flexibilidad. Nosotros estamos dispuestos a dar flexibilidad en el tiempo de aplicación de las 37 horas y media. Estamos dispuestos a dar flexibilidad incluso en todo lo que tiene que ver con las horas extraordinarias. España es un país francamente que se lo tiene que hacer mirar. Somos el país de la Unión Europea que tiene más limitación de horas extraordinarias. El siguiente es Francia, que tiene 110 horas. Casi todos están por arriba de las 150. Pero no es verdad que hagamos la limitación de 80 horas anuales. En realidad se hacen 160 y además no se cobran. Por eso a mí me parece que éste es un tema que a las patronales les conviene acordar para poder llevar al convenio colectivo también elementos de flexibilidad en relación con el tema de la jornada laboral. Teniendo en cuenta que, por otra parte, la media de la jornada laboral del país está por arriba de las 38 horas, pero no mucho por arriba de 38. Por lo tanto, no estamos pensando en pasar de 40 a 37 y media, sino que la media es otra. Y es verdad que hay algunos sectores que se tienen que espabilar. Porque es verdad que están en las 40 horas y que les va a tocar. No hay ninguna razón para que continúen así.



A finales del año pasado también se alertó desde los sindicatos de que el diálogo social estaba en cierto riesgo. ¿Ha cambiado la situación desde entonces?

"Hay empresas que van a caer en manos de Estados extranjeros y que las tenemos que defender"

No. Sinceramente no. Creo que tampoco ha habido tiempo. Porque en realidad este es un Gobierno, es verdad que lleva ya unos meses, pero hemos ido de elección en elección, de lío en lío y de bronca en bronca. Por tanto, no se ha generalizado el diálogo social y la concertación. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente tras la que pensábamos que efectivamente, de manera más o menos rápida, íbamos a poder establecer los criterios de la concertación del diálogo social en esta legislatura. Eso a día de hoy no se ha hecho y yo creo que es imprescindible que se haga. Estos días hay un gran debate en el país en relación a los sectores estratégicos que el Estado tiene que proteger. Hay empresas que van a caer en manos accionarialmente de grupos, algunas veces de Estados extranjeros y que estratégicamente las tenemos que defender. Porque son necesarias para la seguridad, para el suministro de la energía o incluso para el movimiento de las personas en el sector del transporte.

A mí me gustaría que el Gobierno convocara o creara un consejo donde estuvieran las patronales, los sindicatos y que pudiéramos ser oídos. Que el Gobierno tomara la decisión que tomara después de un proceso que fuera más allá de esta historia, que parece que sí, pero es que no. Algunas veces tienes la sensación de que les da apuro por lo que dirán. No, no, lo que dirán son las necesidades estratégicas de nuestro país. Y en ese sentido, incluso yo creo que la patronal puede y debe también remar en la misma dirección. Esto es lo que yo creo que nos falta como país.



El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante la entrevista con 'Público'. / Lolo Sánchez

La semana pasada, en la rueda de prensa ofrecida junto a CCOO, se hizo mucho hincapié en que el Gobierno no debía paralizarse pese a la situación parlamentaria. Se les instó a que siguieran legislando. ¿Cómo ve esta situación más allá del momento personal del presidente?

Lo que es evidente es que el Gobierno, desde que se constituyó, está más en la gestión de las cosas que estaban pendientes que en poner en marcha el nuevo programa. Nuestra reclamación es que no se espere. Se pueden continuar desarrollando todas las cuestiones que quedaban pendientes y a la vez iniciar ese proceso que en algunos casos tiene connotaciones legislativas. Nosotros pensamos que la visualización política de los socios del Gobierno en relación con estas materias también nos va a ayudar a que tomen decisiones en la dirección correcta.

"El Gobierno está más en la gestión de las cosas pendientes que en poner en marcha el nuevo programa"

En Catalunya hay unas elecciones y los ciudadanos y las ciudades de Catalunya tenemos el derecho de saber qué van a hacer cuando se debatan las 37 horas y media en el Parlamento español. Yo he leído las declaraciones de alguien de la CEOE en el entorno de la patronal catalana, Fomento del Trabajo, que incluso se dice que se ha ido a ver a Puigdemont o se justifica. Como si alguien tuviera que justificar que va a ver a un candidato a la presidencia de la Generalitat. Pero bueno, como parece que tienen que justificarlo, es como una especie de pena que tienen que pagar. Ellos sabrán por qué.

Hay debates en el Parlamento donde el voto de Junts tiene importancia. Bien, pues esta versión tan cobarde que no sé tampoco Junts por qué no pide transparencia y claridad. Por cierto, hay algunos que hemos recibido hostias muy importantes de este país porque nos hemos puesto a favor de los de los indultos antes que antes que nadie. Y yo, francamente, creo que teníamos que hacerlo. Pero a mí me gustaría saber cuando vaya a votar en Catalunya qué van a hacer. Porque esta historia de ni blanco, ni negro, ni azul... Finalmente las trabajadoras del sector del comercio de Catalunya, o los que trabajan en el sector agrario o el sector de la hostelería quieren saber si van a tener 37 horas y media o van a continuar con las 40 horas como consecuencia de esta visita que ha hecho el presidente de Fomento del Trabajo al señor Puigdemont.



Le quería preguntar en concreto por cómo está la negociación por el subsidio por desempleo. Es un decreto que se tumbó en el Congreso hace unos meses y desde el Ministerio de Trabajo se anunció que se negociaría con los grupos parlamentarios y los sindicatos de nuevo.

Ha habido reuniones y negociaciones. Esta es una cuestión que, aparte de con el Gobierno, también hay que ligarla con los grupos parlamentarios. En un proceso electoral como en el que estamos no es muy sencillo concluir con un acuerdo. Y la aritmética parlamentaria en España realmente es muy compleja. En todo caso, eso tiene que salir de manera inmediata. La sequía que hay en nuestro país, por ejemplo, hace necesario que se reduzca el número de peonadas para poder acceder al subsidio agrario. Sí o sí, porque hay muchos jornaleros y jornaleras que están esperando que eso se haga. Tenemos una aspiración que viene de lejos, que es que el subsidio agrario no sólo se pague en dos comunidades autónomas, sino que se pueda extender al conjunto del país. Porque hoy hay agricultura en el conjunto del país. Y eso, además, ayuda a asentar a la gente en el territorio y por tanto es positivo.

"En un proceso electoral como en el que estamos no es muy sencillo concluir con un acuerdo"

El tema de los mayores de 52 años y la cotización en alta a la Seguridad Social es una cuestión que se puede decidir de manera inmediata. O podemos darnos un poco más de tiempo para poder decidirla. O podemos ligarla a cómo está la situación del desempleo. O podemos dejarla como está sencillamente manteniendo a las personas que salgan esa cotización, aunque vaya en un trabajo en el que cotice por menos de esa cantidad. Entonces, a mí me parece que hay suficientes temas encima de la mesa para solventar un problema de una votación en el Parlamento que finalmente, por desgracia, como ocurre muchas veces en nuestro país, también se convierte en una cierta pugna partidaria. Y que estén en la pugna partidaria los jornaleros de Andalucía, Extremadura y del conjunto del país o las personas que tienen más de 52 años, no me parece que sea una buena solución.

También se habló en la rueda de prensa mencionada de las elecciones europeas, de la importancia que tienen. ¿Cuáles son los riesgos de estos comicios si se produce un aumento de la representación de la extrema derecha?

"Hay una parte de la derecha, sobre todo de la derecha más ultra, que no quiere Europa"

Las elecciones europeas van a estar en el centro del debate que las organizaciones sindicales queremos proponer a la sociedad. Lo estarán aquí, en Francia, en Alemania, en Italia y en todos los países de la Unión Europea (UE). Porque la Confederación Europea de Sindicatos, creo que por primera vez en su historia, ha decidido que se va a implicar en la campaña. ¿Por qué? Porque en realidad nos jugamos Europa sí o Europa no. Hay una parte de la derecha, sobre todo de la derecha más ultra, que no quiere Europa, que quiere volver a las competencias en los Estados. Para España eso sería un desastre mayúsculo. No sé si alguien en la UE saldría ganando. Tengo la percepción de que no, pero para España sería un desastre mayúsculo.

Por eso queremos alertar a los ciudadanos y a las ciudadanas de la necesidad de en estas elecciones europeas, pensar en Europa. Y pensar en aquellas decisiones que el Parlamento Europeo o que la Comisión Europea va a tomar en relación con nuestro día a día. Son casi todas, porque hay una que las mueve todas, que son las referencias a las políticas presupuestarias y el control de déficit público. Si volvemos a la política de austeridad, va a volver a haber recortes en salud, en educación, en políticas sociales, en infraestructuras o en desarrollo industrial sin ningún lugar a dudas. Y aquí hay una cuestión medianamente clara: la derecha europea y sobre todo la ultraderecha, quieren volver a políticas presupuestarias de austeridad.

"Si volvemos a la política de austeridad, va a volver a haber recortes en salud, educación o políticas sociales"

Tenemos que ver en la UE si la lección de la pandemia nos ha servido de algo. Hemos tenido vacunas en España en la pandemia que no hubiéramos tenido si hubiéramos sido un país por nuestra cuenta. Con toda seguridad. Nadie se cree que hubiéramos tenido en España las vacunas que hemos tenido en el momento en que las hemos tenido. ¿Ha habido un reparto, además de las vacunas, conforme a las necesidades de la población? Sí. ¿Lo ha habido en todo el mundo? No. ¿En España lo hubiera habido si no estuviéramos en la UE? Yo dudo mucho que el dinero no estuviera por delante de las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas.

Tenemos que crear en Europa un espacio que nos permita tener un sistema farmacéutico de la UE, que sea capaz de investigar, de desarrollar, y no tener 10 o 12 como hay ahora y que además estén en multinacionales que no son de patente europea. Pues lo podemos hacer. Necesitamos recursos. Como se necesitan recursos para que en el automóvil este cambio de la carburación al motor eléctrico funcione. Para que China no invada el mercado europeo con coches eléctricos subvencionados por el Estado, que nos están ganando la partida, para que haya una investigación y un desarrollo en esta materia para el conjunto de la UE. Esto no nos obliga a que seamos en estos momentos un país que no tiene desarrollado los sistemas de batería eléctrica.

Y tenemos que hacer efectivamente un proceso de convertir nuestra economía productiva en una economía verde que vaya hacia un camino que nos permita respetar el medio ambiente. Eso, país a país, no se va a hacer. Como además se ha visto claramente en estos procesos de movilización del sector agrario, que también debería de ser consciente de que la agenda 2030 y la propia existencia de la UE son consustanciales con el desarrollo y las posibilidades de supervivencia del sector primario en un país como España.



¿De qué manera se implicarán los sindicatos?

Vamos a incidir las organizaciones sindicales que estamos en la Confederación Europea de Sindicatos. Yo no quiero otorgarme ninguna exclusividad. En España hay cuatro organizaciones que estamos en la Confederación Europea. Hay dos que trabajamos de manera permanente y que incluso compartimos de manera acordada nuestra presencia en la concentración europea de sindicatos, que somos CCOO y la UGT. Vamos a trabajar muchos temas conjuntamente y algunos temas particularmente. ¿Cómo? Nosotros no vamos a pedir el voto para nadie. Pero en todo caso vamos a decir primero: Implícate, no te quedes en tu casa, estas elecciones van contigo. Segundo, hay consecuencias: Mírate los programas, mira qué es lo que proponen unos y qué es lo que proponen otros, qué es lo que hacen unos y qué es lo que hacen otros en la UE.

"Deberíamos de pensar en Europa y en las consecuencias que tiene para nosotros la política europea"

Además, para los españoles y las españolas en muy poco tiempo vamos a visualizar hasta qué punto tenemos una Constitución Europea, que es la Carta de Derechos Sociales que nos garantiza derechos extraordinarios. Por ejemplo, la modificación en relación con el tema del coste del despido o los propios salarios de tramitación, que dentro de un tiempo, en el mes de julio, veremos publicada, o antes, esa sentencia que nos va a afectar. ¿Alguien piensa que es bueno que podamos tener una Comisión Europea que sea tan de derechas que modifique o que cuestione la legitimidad del Comité de Derechos Sociales de la UE? Por eso a mí me parece que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país en estas elecciones deberíamos de pensar en Europa y en las consecuencias que tiene para nosotros la política europea y la composición del Parlamento Europeo.