Pepe Vélez: "Lo único que ha hecho López Miras en Murcia ha sido comprar y vender voluntades"

La Región de Murcia no es un territorio propicio para el PSOE. Los socialistas llevan sin gobernar desde el año 1995. Pese a ello, en 2019 consiguieron ser la fuerza más votada, pero la suma de PP, Cs y Vox los dejó fuera de la Presidencia. Intentaron sacar a Fernando López Miras con una doble moción de censura junto a Ciudadanos en 2021. Solo les salió bien la jugada en el Ayuntamiento de la capital. Las expectativas electorales del partido para este 28 de mayo no son positivas a tenor de las encuestas, pero los socialistas no tiran la toalla. Pepe Vélez (Calasparra, 1966) es su candidato y en esta entrevista con Público critica duramente la gestión de los populares, a quienes asimila además con Vox.

El PSOE ganó las elecciones de 2019 en Murcia. ¿Qué expectativas tienen para este 28 de mayo? Las encuestas, desde luego, no son muy positivas.

"López Miras nos ha llevado a la cola de todos los índices de progreso y calidad de vida"

Ya en 2019 las encuestas decían que íbamos a sacar 13 escaños y ganamos con 17. La encuesta que me creo es la que sale de las urnas el día 28. Evidentemente, las encuestas son las que son. Y han salido muchas diferentes. Unas que nos dan más y otras menos. Pero hay una cosa que tenemos clara, la única alternativa de cambio en Murcia, y que haga que salgamos de la cola de todo como estamos ahora, es el PSOE. No hay otra opción para sacar al señor López Miras. Nos ha llevado a la cola de todos los índices de progreso y de calidad de vida. Somos la única alternativa para tener la región que se merece la ciudadanía.

Los socialistas, en todo caso, llevan sin gobernar en Murcia desde el año 1995. Se da una circunstancia parecida a la de Madrid. ¿Por qué pasa esto y es un territorio tan fuertemente controlado por el PP?

Está definido perfectamente en la propia pregunta. Un territorio tan controlado por la derecha. Efectivamente, aquí en la Región de Murcia vivimos ya demasiados años de gobiernos del PP que lo tienen todo controlado. Vivimos en una situación de falta de transparencia increíble. Somos una región oscura, hasta el punto de que el propio presidente está denunciado por incumplir la Ley de Transparencia de Murcia. Se han cargado el Consejo de la Transparencia, no conocemos datos que en cualquier otro sitio son normales.

"Vivimos en una situación de falta de transparencia increíble, somos una región oscura"

Hemos tenido la gran mentira que ha hecho que el PP se haya eternizado en el Gobierno. Ha tenido excusas para poder engañar a la gente. Como el agua. El 'agua para todos', esa gran mentira que hemos tenido. Le pido a la ciudadanía que reflexione. ¿Qué agua ha traído el PP? Ninguna. Han puesto pancartas, que no dan agua. Ni una sola gota. Han recurrido al Tribunal Supremo las decisiones del Gobierno de España, de una manera especial cuando está el PSOE. Pero han perdido todos los recursos.

Lo único que ha hecho el PP en Murcia es una desaladora, la de Escombreras, que cuesta aproximadamente 22,5 millones de euros y que nos va a costar a la ciudadanía más de 600 millones de euros. Tarda el señor López Miras en explicar dónde están los 580 millones que han desaparecido. ¿A qué bolsillos de sus amigos han ido a parar? Le hemos pedido por activa y por pasiva que lo explique. No lo va a hacer. En esta región el tema del agua ha sido fundamental para que el PP pueda preservar el poder engañando a la ciudadanía. A la hora de poner en marcha infraestructuras que traigan agua solamente está el Gobierno de España. El actual y otros anteriores del PSOE.

"El tema del agua ha sido fundamental para que el PP pueda preservar el poder engañando a la ciudadanía"

¿Quién puso las desaladoras que hay en marcha? El PSOE, con Cristina Narbona. Son desaladoras que nos han salvado en momentos tan difíciles como los 11 meses con Mariano Rajoy donde no llegó ni una sola gota del trasvase. Gracias a esas desaladoras, que tanto han criticado el PP, pudimos salir adelante. Y ahora el Gobierno de España va a invertir otros 600 millones en desalación para ampliar el agua desalada hasta 140 hectómetros cúbicos, también para interconectar las desaladoras y poner en marcha un proceso de energía limpia y fotovoltaica para reducir el precio de la electricidad y, por tanto, el precio de agua desalada para que sea asumible por ganaderos, agricultores e industrias. También para beber. Esa es la diferencia. Un Gobierno que ha empleado el agua para engañar a la ciudadanía y captar votos, y un Gobierno del PSOE que ha trabajado para asegurar el agua para siempre.

El presidente de Murcia ha dicho que no va a gobernar en coalición con Vox porque las coaliciones son un engaño. ¿Se fía?

Por supuesto que no. El señor López Miras lo que ha hecho ha sido volver a engañar a la ciudadanía. Quiere hacer algo parecido a lo que hizo Juanma Moreno en Andalucía. Decir que viene Vox para que le voten a él y no tener que gobernar con ellos. Pero es la gran mentira. Ellos ya vienen de gobernar cuatro años. Vox ha estado en la Asamblea Regional y han pactado absolutamente casi todo. Han llegado a acuerdos en casi todo. Incluso algunos de los tránsfugas que han gobernado con López Miras provenían de Vox. Y hubo una sentencia que dijo que tenían derecho a estar en Vox. Han estado presentes en esta legislatura, que ha sido una legislatura fracasada.

En este sentido, ¿qué balance hace del Gobierno del PP durante estos últimos años?

"Estamos a la cola de todos los marcadores de progreso y calidad de vida"

Es una legislatura perdida y fracasada. El señor López Miras lo que ha hecho ha sido comprar y vender voluntades. Ha estado con los tránsfugas, llegando a acuerdos para mantenerse en el poder a toda costa. Evidentemente es una legislatura triste, porque no se ha podido avanzar pensando en los derechos de la ciudadanía. Todo lo contrario. Deja más claro aún que necesitamos un cambio en la Región de Murcia. Se puede conseguir ese cambio. La única esperanza es el PSOE. Porque además gobernamos en muchos municipios y lo vamos a hacer en muchos más a partir de mayo. Pedimos a la ciudadanía que reflexione, estamos a la cola de todos los marcadores de progreso y calidad de vida. Solamente estamos a la cabeza en un índice, el de la desigualdad y la corrupción.

Hablemos de uno de esos índices. "Las comunidades del PP de Murcia y Andalucía obtienen la peor puntuación en la calidad de su sanidad pública". Lo publicábamos en 'Público' en abril.

Desgraciadamente es una realidad. El Gobierno regional de López Miras está trabajando para privatizar la sanidad. Y lo está haciendo dejándola morir lentamente. La gente tiene que esperar muchas semanas para que la atiendan en atención primaria. Pero para la especializada pueden pasar meses, incluso años. Es lo que estamos padeciendo. Faltan medios, recursos y profesionales. Las infraestructuras están totalmente abandonadas. La atención primaria es fundamental para sacar adelante la sanidad pública y gratuita para toda la ciudadanía. Por eso hemos puesto en marcha, para cuando entremos a gobernar, un plan para que el 25% del presupuesto se destine a atención primaria, con más profesionales. Eso va a descargar la atención especializada.

"Faltan medios, recursos y profesionales en Sanidad"

Además, vamos a hacer un proceso de selección para 150 médicos especialistas para eliminar las listas de espera. Por supuesto, mejorando las infraestructuras para que toda la ciudadanía tenga una sanidad de calidad y las 24 horas. No es de recibo que cierren en municipios centros de salud cuando llega el verano. No es de recibo que en el siglo XXI no haya centros de urgencias en muchos municipios. Por tanto, vamos a hacer un esfuerzo en inversión para que la sanidad pase de ser la peor sanidad de España junto con Andalucía y tengamos la mejor del país.

También hay otro informe publicado esta semana que decía lo mismo sobre los datos de educación pública.

Estamos a la cola en todo. Junto a Madrid en educación. Por desgracia así es. Por eso vamos a poner en marcha a partir del 29 de mayo un plan de choque para infraestructuras educativas de 100 millones de euros. Además, vamos a reducir las ratios contratando más profesorado. Tenemos grandes profesionales, tanto en sanidad como en educación. Sin embargo, tenemos el peor Gobierno, los peores gestores. Nos están llevando a la cola de todo.

El expresidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha sido condenado a 3 años de prisión por un delito de prevaricación y falsedad. Usted mismo también ha recibido un carrusel de denuncias que han quedado en nada aunque tiene que declarar como investigado en junio. ¿Qué diferencias hay entre estos casos?

"El PP tiene tramas corruptas por doquier y lo que hace es denunciarme para que parezca que todos somos iguales"

Todas las denuncias que he tenido son de personas del PP. Desde que salí elegido como alcalde no ha pasado ni un solo día en el que no haya estado investigado por denuncias del propio PP. Todos los días he estado investigado y las he ganado todas. Decenas y decenas de denuncias, demandas y recursos de todo tipo. Hemos llegado al Tribunal Supremo incluso. Ni una sola vez me han condenado. El PP, que tiene tramas corruptas por doquier, lo que hace es denunciarme para intentar que parezca que todos somos iguales. Ya lo hicieron en su momento con mi compañero Diego Conesa cuando era candidato. Realmente nunca hemos sido condenados. Todo lo hemos ganado.

Pero ellos tienen tres presidentes, de los cuatro que ha habido, condenados. Uno, Pedro Antonio Sánchez. Al expresidente Ramón Valcárcel le piden 11 años de prisión y 27 de inhabilitación. Y el propio López Miras está denunciado por incumplir la Ley de Transparencia y también fue declarado tránsfuga, que es lo mismo que decir que es un corrupto.

Pepe Vélez, candidato del PSOE en Murcia. — PSOE

Uno de los temas sobre los que más se ha hablado de Murcia es el Mar Menor. ¿En qué situación se encuentra ahora y qué responsabilidad tienen los Gobiernos del PP?

El Gobierno del PP, y especialmente el de López Miras, ha mirado para otro lado mientras se iba degradando esta joya medioambiental. Un cinismo político increíble ha hecho que cuando el Gobierno de España ha venido a ayudar después de 28 años de desidia, a lo único que se ha dedicado López Miras es a insultar, confrontar y faltar al respeto con mentiras.

"El Gobierno de López Miras ha mirado para otro lado mientras se iba degradando el Mar Menor"

484 millones de euros ha puesto encima de la mesa el Gobierno de España para salvar al Mar Menor. Ha venido la vicepresidenta Teresa Ribera a Murcia para ir comprobando cómo iban avanzando los proyectos y también las obras que se estaban haciendo. Sin embargo, el Gobierno regional confronta permanentemente con quien intenta ayudarle y además miente a la ciudadanía. Hemos visto un Gobierno regional que ha incumplido sus competencias. Por eso necesitamos un Gobierno serio que cumpla las competencias. Tiene las competencias absolutas para poder actuar en el Mar Menor. Es más, el artículo 10 del Estatuto de Autonomía lo deja claro. Ellos con mentir a la ciudadanía lo tienen solucionado.

Además hemos visto muchos titulares en los que salen diciendo que van a presupuestar muchísimo dinero para el Mar Menor, hasta 159 millones de euros en tres años, de los que solo han gastado 39 en carreteras, rotondas y en autobuses publicitarios para lavar su propia imagen. Tenemos un Gobierno que no cumple la ley del Mar Menor. Es triste, pero cuando Vox dice que derogará esa ley, López Miras sale diciendo que bajo ningún concepto lo permitirá. Yo le he dicho por activa y por pasiva que ha hecho lo mismo que Vox. Porque es lo mismo derogar que incumplir la ley. Tanto monta, que monta tanto. En esta Región son lo mismo el PP y Vox. Son iguales.

Murcia es la séptima ciudad de España en población. Supongo que habrá problemas también con acceso a la vivienda. López Miras ya ha dicho que no va a aplicar la ley. ¿Qué problemas hay en Murcia con la vivienda?

El Gobierno de Murcia ha hecho algo dramático para los jóvenes. Tiene más de dos años las ayudas al alquiler para vivienda joven y no ha dado ni una. Más de 17 millones disponibles y no ha entregado ninguna. Lo hace para perjudicar a los jóvenes, porque así cree que al final puede seguir manteniendo el lema de que el Gobierno de Pedro Sánchez nos perjudica. Ponen a los jóvenes contra el Gobierno de Sánchez. Es su alternativa, ganar un puñado de votos aunque sea perjudicando a la ciudadanía.

"López Miras es un sucedáneo de Ayuso y sigue la línea de incumplimiento de la ley de vivienda"

López Miras es un sucedáneo de Ayuso y sigue la línea de incumplimiento de la ley. En esta materia y en otras muchas. Es evidente que al Gobierno regional de López Miras no le interesa ayudar a los jóvenes o las familias para que puedan tener su vivienda, sea para compra o alquiler. Nosotros lo tenemos muy claro, vamos a complementar el 20% de aval del Gobierno hasta el 50% para que puedan adquirir viviendas. Además complementaremos la ayuda al alquiler del Gobierno, para que sea más fácil para un joven poder plantearse su propia vida y futuro.

¿Qué expectativas tienen en el Ayuntamiento de Murcia? Actualmente se gobierna con Cs, que en principio la mayor probabilidad es que desaparezca.

Tenemos mucha esperanza de que la ciudadanía termine por apoyar con su voto la valentía del alcalde José Antonio Serrano y su equipo de Gobierno. Han puesto en marcha un plan de movilidad muy arriesgado. Porque en un proceso previo a unas elecciones hay que ser muy valiente y honesto política y personalmente para poner ese proyecto en marcha. Lo ha hecho a sabiendas de que podía tener un perjuicio electoralista. Pero lo ha hecho pensando en las personas de Murcia. Pensando en su salud. Ese plan de movilidad lo que hace es preservar la salud. Tenemos claro que eso es fundamental y tiene que estar por encima de los intereses en las urnas.

Es una transformación histórica que se va a hacer en menos de dos años, por medio del PSOE y de un alcalde valiente. Tenemos aún uno de los aires más contaminados de este país y con este cambio vamos a tener un aire mucho más limpio. Tenemos que dejar una herencia medioambiental saludable. Es lo que está haciendo el Ayuntamiento por encima de intereses electoralistas. Nosotros también apoyamos ese plan con el transporte interurbano gratuito en la región para todas las edades. De esa manera fomentamos el transporte público y sacamos de las carreteras cuantos más vehículos podamos.

Pasado el tiempo, ¿fue una buena idea la moción de censura?

"La corrupción ha campado a sus anchas en Murcia en los últimos años"

No había otra opción. Vivimos en una región donde la corrupción política de los Gobiernos regionales y de una manera especial estos últimos años ha campado a sus anchas. En esos momentos vimos cómo también la corrupción llegó a la sanidad de una manera especial. Porque estábamos en un momento muy difícil donde fallecían muchas personas por la covid. En esos momentos la corrupción se apoderó del Gobierno regional, se saltaron las listas de vacunación los miembros del propio Ejecutivo, incumpliendo las listas establecidas. Era insoportable ya el hedor que se respiraba. No teníamos bastante con la corrupción económicas sino que llegó a la sanidad, perjudicando a muchas personas. Mirar hacia otro lado hubiese sido formar parte de esa corrupción. Y de ninguna de las maneras podíamos dejar pasar esa situación.