Casi todas las miradas señalan a la fragmentación de Podemos como responsable del fracaso electoral de las fuerzas de izquierda en Madrid. Pero si bien esta lectura puede parecer más correcta en lo ocurrido en la Comunidad, en los que se refiere al Ayuntamiento la responsabilidad del PSOE es evidente con su apuesta por Pepu Hernández como candidato a la Alcaldía.

El entrenador de baloncesto y amigo personal de Pedro Sánchez ha sacado en Madrid 223.582 votos, siendo la cuarta fuerza política con un porcentaje del 13,72%, más bajo que el que obtuvo Antonio MIguel Carmona hace años. Apenas ha superado a Voz en 100.00 votos. Por compararlo con el resultado de Ángel Gabilondo en la capital el rector universitario obtuvo 418.616 votos, casi el doble.

Sánchez, después de tantear a varios posibles candidatos con poco éxito, se sacó de la chistera el nombre de Pepu Hernández como el mirlo blanco para recuperar el Gobierno municipal o, al menos, entrar en el mismo acompañando a Manuela Carmena,

El Partido Socialista de Madrid, en otras épocas rebelde y contestatario con Ferraz, optó por acatar la decisión de Sánchez, Los “baroncillos” de las viejas corrientes del PSOE madrileño acordaron darle su apoyo a cambio, eso sí, de puestos de salida para ellos en las listas a la Asamblea o al Ayuntamiento. Y el líder socialista madrileño, José Manuel Franco, que también ya se había colocado y había colocado, pues también cerró filas.

Así, Pepu Hernández se impuso con holgura en unas primarias frente a Manuel de la Rocha y tuvo el camino libre para ser candidato con todo el respaldo de Sánchez, que ha hecho hasta seis actos en Madrid durante la campaña. Ahora, no son pocos los dirigentes madrileños que creen que con el dirigente de izquierda socialista o la anterior portavoz municipal, Purificación Causapié, los resultados hubieran sido mejores.

Porque era evidente que el candidato no tenía tirón y que entre los votantes socialistas no cuajaba. El entrenador de baloncesto, además, no hizo mucho por mejorar. Se limitaba a leer discursos escritos en mítines y debates, todo su mensaje era de frase hechas y simples y, según cuentan ahora, ni siquiera se molestó en leerse los documentos que le prepararon para conocer la realidad y los problemas de la ciudad de Madrid, que evidentemente ignoraba.

Todo ello ha llevado al PSOE a un fracaso histórico en la ciudad de Madrid que ha empañado el triunfo electoral en europeas y municipales. Y es que el hecho de que tirón del PSOE en toda España no tuviera el más mínimo reflejo en la capital sólo tiene una explicación: el nepotismo de Sánchez y la sumisión del PSOE de Madrid.