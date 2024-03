Pere Aragonès: "El 12 de mayo hay que decidir si queremos un president de Catalunya o un delegado de la Moncloa"

Apenas unos días después de la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, de la fallida negociación presupuestaria y del avance electoral en Catalunya, Pere Aragonès ha dado el pistoletazo de salida al periodo de precampaña que ha truncado las ya espinosas relaciones entre las formaciones de izquierdas catalanas.



Acompañado por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y por todos los miembros del Govern, el president de la Generalitat ha mostrado músculo este sábado y ha lanzado duras críticas contra Junts, PSC y Comuns en un acto que ha superado el aforo del auditorio ubicado en el edificio Vèrtex de la Universitat Politècnica de Catalunya: "Debemos señalar la irresponsabilidad de aquellos que, por tácticas partidistas, han bloqueado el avance de los mejores presupuestos en la historia de nuestro país".

De hecho, el candidato de ERC a las próximas elecciones catalanas ha asegurado que no se preocupan por "las condiciones materiales de la ciudadanía" cuando sus intereses están en juego. "Si hubiera dependido de Junts o del PSC, hoy no entraría en vigor el tope a los precios de alquiler. Y de los Comuns tampoco, porque a última hora se nos despistan", ha reprochado Aragonès, haciendo referencia a la negativa de En Comú Podem en el Parlament, justificada con el macroproyecto del Hard Rock.

En esta misma tónica, Junqueras ha sostenido que "querían ofrecer los mejores presupuestos", que no eran "solo dinero", sino "soluciones para el día a día" de la gente. El presidente de ERC ha reivindicado la amnistía, la justicia social y la independencia y no ha tenido "escrúpulos" a la hora de decir que quieren ganar los comicios del 12 de mayo para no "depender nunca de los votos de aquellos que ponen por delante su egoísmo a las necesidades de nuestra patria".

La decisión significativa del 12M

En la recta final de su intervención, Aragonès ha remarcado que la ciudadanía debe tomar una decisión significativa en las urnas: "El próximo 12 de mayo hay que decidir si queremos un president de Catalunya o un delegado de la Moncloa". Según él, este último no "se plantará delante de Pedro Sánchez para pedir la amnistía o el traspaso de Rodalies".



Aragonès se ha vanagloriado de la lucha de su partido "contra la represión" y de los hitos conseguidos durante su legislatura, entre los cuales ha citado la liberación de los presos políticos, la eliminación del delito de sedición y la recién aprobada ley de amnistía. También ha recordado que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, dijo que no habría "ni amnistía ni nada de eso" y que ahora precisamente van a por el "eso".

En la vigilia del aniversario de la fundación de ERC, Aragonès ha afirmado que quiere continuar siendo el presidente de la "Catalunya entera" y ha pedido el apoyo ciudadano para continuar apostando por la lengua como "cimiento de la cohesión social del país", por el audiovisual, por la cultura, la sanidad y la educación.

En el acto "Guanya Catalunya" también han intervenido la secretaria general adjunta y portavoz, Marta Vilalta; la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, y la diputada Teresa Jordà. Asimismo, también se han proyectado dos mensajes de la secretaria general, Marta Rovira, y de Ruben Wagensberg, actualmente en Suiza.