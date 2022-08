Pere Aragonès defiende su compromiso de continuar con la mesa de diálogo aunque cambie el Gobierno de España

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha defendido que no va a renunciar a la mesa de diálogo aunque haya cambio de Gobierno en España. El dirigente catalán argumenta que estas negociaciones no son cosa "de unos determinados partidos" u otros, sino de instituciones.

"Independientemente del Gobierno que haya en el Estado, el proceso de negociación debe continuar, porque el conflicto continúa", ha manifestado en una entrevista en la ACN. Ha añadido que Catalunya no se levantará de la negociación, pero si "España lo hace, deberá de dar cuenta de por qué".

Sobre un próximo encuentro, ha pedido tiempo para que se pueda construir confianza entre las partes; sin embargo, ha remarcado que sus propuestas siguen siendo las mismas, exigen "la celebración de un referéndum y la amnistía". Y ha agregado que el Estado debe decir cuál es la propuesta que tiene para Catalunya.

El también representante de ERC ha incidido el punto de la amnistía, pues considera que se debe abordar la desjudicialización. Para ello, ha argumentado, se necesitan "semanas de trabajo muy intenso". Preguntado por la relación de su partido con Junts, asegura que trasladan a su socio de Gobierno, que no estuvo en el último encuentro, los asuntos que se abordan en la mesa de diálogo.

No obstante, ha matizado que "lo que no voy a hacer es cometer la irresponsabilidad de abandonar un proceso de diálogo si no tengo una alternativa" y ha pedido a Junts que plantee una propuesta alternativa a la mesa.