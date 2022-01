Ojos tibios, como los de una rana puesta de cazalla. Pelo pegado a la cabeza, como un rollo de papel higiénico que se deshace después de caérsete al váter. Corbata y chaqueta. Siempre corbata y chaqueta, que la política de Estado se teje en las sastrerías de las terceras plantas.

Dicen que, a altas horas de la madrugada, puede verse a un político paseando por las zonas más inaccesibles de la meseta castellana. Aunque nadie sabe exactamente por qué lo hace, los más viejos del lugar cuentan que es un centinela rudo que sale a vigilar sus territorios, como lo haría un Cid moderno con afición a las barbacoas. Pero un Cid moderno en mocasines, claro. Su nombre es Mañueco. Alfonso Fernández Mañueco, concretamente. Para servirle a usted, a Dios, a España y a Campofrío.

Mañueco no viene de una familia humilde. Salmantino de nacimiento, su padre fue Marcelo Fernández Nieto, un (ex)fraile dominico, procurador y magistrado también charro que colaboró activamente con la dictadura franquista durante la década de los sesenta y setenta. Esta servidumbre al régimen le traería una jugosa recompensa, llegando a ser alcalde de Salamanca entre el 69 y el 71 por orden y gracia de Francisco Franco.

El señor Alfonso Fernández Mañueco, como su padre, es fan de lo privado, la meritocracia y el buen hacer. Nació en un hospital privado, estudió en un colegio privado y lleva toda su vida trabajando en el sector público (excepto los dos años que trabajó como pasante en el despacho de abogados familiar, eso sí, que hemos dicho que era un gran defensor de la meritocracia).

La carrera profesional de Mañueco empezó en 1993 como secretario general del PP en Salamanca

Mañueco tiene una trayectoria política tan brillante como el arroz, pues ha sido siempre un devoto y escurridizo militante de las Nuevas Generaciones de Castilla y León, el aparato de reclutamiento juvenil del partido – la cantera, en jerga futbolística. Su carrera profesional empezó en el año 1993, cuando fue coronado secretario general del partido en la provincia de Salamanca, cargo que poseyó hasta el año 2001.

Mientras, Mañueco fue nombrado concejal por el Ayuntamiento de Salamanca, diputado provincial, vicepresidente de la Diputación de Salamanca y, más tarde, presidente. Su salto a la Junta de Castilla y León se produjo en 2019, cuando fuera elegido presidente de esta. Un ascenso imparable para un hombre que es la viva reencarnación de Churchill y la nueva política de Estado.

No, venga, ahora en serio.

Curro y su "peligrosamente sereno" escudero Plácido

En la novela Antes del huracán, del escritor samboyano Kiko Amat, se narran las peripecias de Curro y Plácido, dos locos –así es como ellos mismos se definen– que se encuentran encerrados en un centro psiquiátrico de la periferia industrial de Barcelona.

En el libro, Curro es un cuarentón diagnosticado con un cuadro profundo de esquizofrenia y trastorno narcisista. Aunque tiene momentos de lucidez que harían temblar al más cuerdo, el personaje se caracteriza por sobreestimarse demasiado, considerándose en múltiples momentos de la novela un hombre sufridor, mártir y luchador de las causas de los otros, convencido de que se sacrifica por el bien del resto, aunque todo lo que haga sea por su propio beneficio (su auténtico objetivo es escapar del centro).

En determinados momentos de la novela, su fiel escudero, el señor Plácido, un hombre que Amat describe como "peligrosamente sereno", le llega a comparar con Winston Churchill, político inglés al que admira y considera un gran defensor de las causas justas y la política de Estado. Y Curro, por supuesto, se lo cree.

Mientras Pablo Casado, jefe del candidato salmantino, intenta que sus súbditos se forjen una imagen de hombres de Estado, llegando a defender la idea del Ejecutivo de mandar aviones de combate a Bulgaria y meterse a cara perro en el conflicto ese contra Putin, Mañueco ha seguido las órdenes del líder nacional y ha apostado por la serenidad, el servicio público y la política de Estado iniciando una ambiciosa y sosegadísima campaña de cara a las elecciones del 13 de febrero: "Más ganadería, menos comunismo".

El señor Mañueco es un tipo centrado y alejado del populismo, no como la archienemiga del aparato central del PP, a pesar de los intentos mediáticos de mostrar una imagen de unidad, Isabel Díaz Ayuso –aquí no hay ningún parecido con la campaña para las elecciones madrileñas de la community manager de la perra de Esperanza Aguirre, circulen–.

Casado es Plácido y Curro, Mañueco. Y Curro se ha creído lo que le ha dicho Plácido.

Mañueco le retuerce el pescuezo a la posverdad

La UE advierte de lo perjudicial de la ganadería intensiva para la salud y el medioambiente, Mañueco, sin embargo, lo niega. De hecho, no es solo que Mañueco niegue la evidencia de lo perjudicial de este tipo de explotaciones ganaderas, sino que Mañueco niega la propia existencia de estas en Castilla y León: Mañueco le retuerce el pescuezo a la posverdad.

Un vistazo rápido a sus últimas declaraciones públicas deja claro que el candidato popular conoce menos los problemas de su tierra que Urdangarín la monogamia, pues ha decidido centrar su discurso en atacar constantemente a Garzón por sus no-declaraciones acerca de la carne y la ganadería. "Le han hecho la campaña", llegaba a decir Moreno Monilla, presidente de Andalucía. Y la verdad es que le han venido muy bien.

Mañueco asegura que a los castellanoleoneses no les preocupa la proliferación de las explotaciones extensivas

Mañueco sigue defendiendo las macrogranjas como defiende un pájaro su nido, adentrándose con sus trajes de tercera planta en idílicas explotaciones extensivas que no son precisamente el problema. Mañueco asegura que a los castellanoleoneses no les preocupa la proliferación de este tipo de industrias, a pesar de las múltiples concentraciones contra ellas que lleva habiendo a lo largo de la ancha Castilla y León desde el 2019. A pesar de que en su tierra hay 110 acuíferos contaminados –o en grave riesgo de estarlo– por nitratos de origen agrario. Pero bueno, quién quiere agua teniendo panceta.

Lentamente, el PP de Mañueco sigue avanzando en las encuestas –las más optimistas le dan ya 40 escaños–. Gracias a esto, puede atreverse a decir públicamente que no pactará con la ultraderecha populista de Vox, pues considera que tendrá un resultado electoral tan fuerte como para no verse obligado a hacerlo. Esto tiene otra lectura: Mañueco ha conseguido acaparar el discurso populista de la región gracias a su absurda defensa de la carne. El populismo no puede entrar en la región porque él es el populismo.

A pesar de todo, Alfonso Fernández Mañueco seguirá considerándose el Winston Churchill de Castilla y León, el hombre elegido por los electores y el partido y Dios para acabar con el comunismo y defender los auténticos valores morales: los de la grasa.

Por cierto, Churchill murió en enero del sesenta y cinco y Mañueco nació en abril del mismo. ¿Casualidad? No lo creo.