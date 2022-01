Según los expertos, la clave de las artes marciales no es aprender a dar, sino a recibir. Aguantar un KO como quien se come una paella valenciana en una terraza de la Malvarrosa. La clave del éxito, además, reside en ser constante y saber que quizá a la próxima podrás hacerlo mejor. El problema es que para Ciudadanos ya es tarde. Está a punto de recibir el último knock out de su trayectoria política. Lo único que puede hacer es cubrirse la mandíbula para que el golpe no les salte las muelas.

Igea es un tipo polémico. El de Ciudadanos se mueve en la bronca política mejor que una medusa en las aguas de Australia. Le gusta la confrontación, le gusta ser "directo" en sus entrevistas y disfruta viendo cómo se crea un clima de tensión a su alrededor después de tirarle barras a sus opps.

Fancisco Igea Ariquesta, primer candidato de Ciudadanos a las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero, es un político oriundo de Valladolid. Curiosamente, es uno de los pocos que no se ha dedicado –o no lo ha intentado, al menos– durante toda su vida a la política, pues Francisco es médico.

El señor Igea se licenció en medicina en la Universidad de Valladolid, donde se especializó en lo relacionado con el aparato digestivo. Tras terminar sus estudios, empezó a trabajar en 1993 en el hospital vallisoletano Río Carrión, donde llegó a ser jefe de sección del aparato digestivo hasta que, para meterse en esto de los votos, pidió su cese en mayo de 2013.

Cuando dibujamos a Igea como un gangsta, uno de esos macarras de pañuelo en frente y cadenón de oro al cuello, no lo hacemos porque sí: el tipo se curtió en las duras avenidas de la desaparecida Unión Progreso y Democracia de Rosa Díez. Él tiene experiencia en la calle, no es ningún lila.

En 2014, se presentó a las primarias de su UPyD para intentar ser elegido candidato para las elecciones a la Junta de Castilla y León, sin embargo, no lo consiguió. Tras esto, como todos los rebeldes de la política de extremísimo centro española (véase Toni Cantó) viró a Ciudadanos, donde consiguió que lo eligieran candidato para el Congreso de los Diputados por Valladolid –si no puedes con tu enemigo… ¡pues te cambias de partido!–.

Después de haber ejercido de médico y diputado, Igea logró ser elegido candidato a las elecciones de la Junta

Por fin como candidato, fue envestido diputado por Valladolid en las elecciones de diciembre de 2015, cargo que conseguiría renovar tras la repetición de los comicios en junio de 2016. Tras unos años como diputado, en el 2019 reventó (por usar términos callejeros, vaya) a su enemiga en Castilla y León, la señora Silvia Clemente, y consiguió que lo eligieran candidato a las próximas elecciones a la Junta, en las cuales se subió al podio como la tercera fuerza más votada, después del PSOE y el PP. El político gangsta estaba en su pleno apogeo.

Tras estas elecciones, ya sabemos todos cómo fue la cosa: in extremis, siempre según los socialistas, traicionó al PSOE y pactó gobierno con el PP, convirtiendo al Churchill de la panceta en el nuevo presidente todopoderoso de la región –consiguiendo él la vicepresidencia, por cierto–. Los socialistas liderados por Tudanca, al no entender las reglas de la calle, bro, se quedaron un poco moñecos y no llegaron a perdonar nunca al partido naranja de Castilla y León.

"Te voy a reventar la cabeza"

Francisco Igea es un G de casi 60 años, un luchador que empezó en el barro y acabó dominando a toda la pandilla. El hombre lleva gafas y americanas azuladas, como las que usan los señores casados de mediana edad cuando salen a las discotecas de los chavales a intentar ligar.

La carrera de nuestro gangsta se ha forjado a base de sacar músculo, según parece, pues en el año 2019 (y esto es real, no un chascarrillo del autor de este perfil), fue acusado de un presunto delito de amenazas por, según el denunciante, poner un dedo en la frente a un compañero de partido y, literalmente, espetarle un "te voy a reventar la cabeza". Un trinitario con un machete es un koala recién nacido a su lado, vaya.

Esta acusación, que fue hecha por Borja Collantes, responsable de redes sociales del partido en Valladolid, acabó en los juzgados de la capital castellanoleonesa, de los que Igea salió absuelto. Una pequeña mancha en su historial que el naranjito esquivó sobre la campana.

Ahora Igea, ya como comandante de su propia banda, sigue defendiendo su territorio como lo hacen los perros. Algunas de sus declaraciones más polémicas sobre la nueva cita electoral se hicieron virales por lo directo de Igea, que no duda en usar palabrotas y jergas de chungo en sus declaraciones radiofónicas.

Después de la puñalada al PSOE en 2019, Igea ha saboreado su propia medicina a través del cuchillo de Mañueco

Y es que es algo normal, pues Francisco está enfadado. Después de tener casi olvidada la puñalada que le dio a Tudanca en el 2019, ha saboreado su propia medicina a través del cuchillo de Mañueco, que se ha aprovechado de las horas bajas de su partido –entre otras muchas más cosas– para realizar un adelanto electoral. Pensaba que los populares estaban en su clica, pero han resultado ser unos snitchs.

Igea ya tiene las vendas listas para la pelea, pero sabe que hay poco que hacer. Todas las encuestas, incluso las más optimistas, le auguran un batacazo enorme que le bajará del paraíso de ser la clave de la gobernabilidad, al infierno de pelearse con las urnas para conseguir un representante en la Junta de Castilla y León. Todos sus votantes han ido yéndose por la derecha al PP, o por la más derecha a Vox.

El gangsta vallisoletano está preparado para la pelea: bucal en los dientes, puños defensivos, barbilla gacha, hombro izquierdo en posición. Sabe que la va a perder, pero espera que al menos no lo maten.