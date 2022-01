Hablaríamos de Pedro Sánchez, pero no es Pedro Sánchez. O quizá sí lo es, pero no nos hemos dado cuenta. ¿O también? Luis Tudanca es el candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León. Un candidato que vive encasillado, como diría el grupo de punk navarro Lendakaris Muertos, en el "ni sí, ni no, ni todo lo contrario". Fantasmas que recuerdan a un tal Gabilondo se despiertan en los despachos de Ferraz.

Hay una frase hecha que se atribuye, quizá con poco acierto, al autócrata francés Napoleón Bonaparte. Traducida, vendría a ser algo así como "la imagen lo es todo" o "una imagen vale más que mil palabras". Tudanca, a lomos de su Rocinante cojo (aka, el PSOE de Castilla y León) se la ha tatuado en el pecho y ha decidido llevarla al extremis.

Sanchista a espada, según fuentes cercanas, Tudanca hace, pero no ordena. Es de pelo corto, barba poblada y mirada perdida, como una Suzuki en un descampado. Habitual de los trajes, es difícil, sin embargo, verlo con corbata (esto también nos recuerda a lo de Sánchez en Madrid). Lo de la imagen otra vez, vaya.

Luis Tudanca es un joven político de 43 años que intenta trasladar los valores de la vieja política a la imagen de la nueva, con cortes juveniles y tendencias tuitosas. Burgalés de nacimiento, hay poca información de él, más allá de sus tendencias socialistas.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Burgos, estudió un posgrado de Derecho en Consumo, área en la que es especialista, en la misma universidad. En cuanto a su trayectoria laboral, no se conoce nada de él, más allá de su carrera en el PSOE (es otro político vocacional, según parece).

En el año 2000, se hizo miembro del Partido Socialista, del que no ha salido ni para fumar. Su carrera seria empezó a la vez que el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para el que trabajó en la Subdelegación de Gobierno de la provincia de Burgos, regida por Berta Tricio, como jefe de su gabinete.

En 2008 fue envestido diputado, tras presentarse como número tres en las elecciones al Congreso

Durante unos años, fue escalando posiciones en la pirámide socialista, hasta que en el 2008 se presentó como número tres a las elecciones al Congreso de los Diputados. Esta jugada tuvo cierto éxito, pues consiguió ser investido diputado (gracias a la renuncia al cargo de Octavo Gracia, el que fuera Secretario de Estado de la Seguridad Social).

En este cargo se mantuvo hasta las generales del 2011, en las que volvió a presentarse por Burgos, esta vez el primero en listas, consiguiendo renovar su acta, que aprovechó para formar parte de las comisiones parlamentarias de Defensa y Pacto de Toledo.

Sin embargo, sus motivaciones aventureras por Madrid se agotaron rápido, concretamente el 4 de octubre de 2014, cuando se convirtió en el virrey del PSOE en Castilla y León, siendo embestido secretario general del mismo sin que ninguna otra candidatura fuera presentada.

El culmen de todo llegó en 2018, cuando fue elegido candidato a las elecciones de Castilla y León, a las que se presentó en el año 2019 obteniendo 35 procuradores, comicios que ganó su partido por primera vez desde 1987. Todo esto es historia, pero ahora viene la actualidad.

Tudanca ganó las elecciones pero no consiguió el pacto

Después de ganar las elecciones, Tudanca no consiguió pactar con Ciudadanos, quienes le hicieron una trece catorce e invistieron con un aparente cheque en blanco a Mañueco, del PP, como presidente de su región. De veras que los fantasmas gabilondianos están haciendo temblar los cimientos de Ferraz.

Gracias a su blindaje gubernamental, Alfonso Fernández Mañueco, el Churchill de la panceta, consiguió que toda la atención mediática castellanoleonesa se trasladase a su divina figura, lo que ha perjudicado a Tudanca y ha provocado que sus índices de popularidad caigan en picado. Vamos, que no lo conocen ni en su casa.

Tudanca ha apostado por una "política serena" que ha rebajado su carisma como figura pública

Pero no todo es culpa de Mañueco, ni muchísimo menos. Pareciera que a Luis Tudanca se le han puesto los huevos cuadrados de estar sentado en su sillón favorito, diría mi madre, pues sus años de oposición han sido más bien flojitos. Al contrario que otros barones socialistas con aspiraciones grandilocuentes, como Page o Vara, el de Castilla y León ha decidido apostar por esa supuesta "política serena" –insertar aquí chascarrillo sobre Gabilondo– que ha conseguido rebajar su carisma como figura pública a la altura de las New Balance de un escarabajo. Lo de la política serena es ahora el eufemismo de la política serena.

A pesar de todo, Tudanca ha intentado levantar su carisma político vía sprint para llegar a las elecciones del 13 de febrero con la mejor valoración entre los castellanoleoneses. Ha decidido mojarse y defender públicamente a Garzón con el asunto de las macrogranjas, el monotema de estos comicios electorales, y apostar por un discurso de futuro y progreso para su región, una de las más afectadas por la despoblación. "Cambio y esperanza" es su eslogan electoral, con el que intenta atrapar a los simpatizantes de las plataformas de la España Vaciada a la vez que intenta captar a los (posibles) votantes a su izquierda.

Sin embargo, Luis Tudanca sabe que sale a jugar este partido perdiendo por goleada. Su frenética campaña intenta transmitir lo contrario, comunicando el mensaje de que hay un futuro posible y que puede levantarse de la segunda posición y acercarse al PP. Pero tiene claro que no.

En estos momentos, el PSOE de Castilla y León lucha para que su derrota sea lo menos catastrófica posible –los números más catastróficos dan casi el doble de escaños al PP que al PSOE, que reduciría hasta 26 los 35 procuradores que tiene ahora –y no afecten demasiado a la imagen nacional del partido y su(s) líder(es).

Luis Tudanca, por mucho que pregone en pro del futuro, sabe que en la presidencia de la Junta de Castilla y León no lo tiene. Quién sabe si no se ha abierto ya un perfil en Tinder para buscarlo de otro tipo.